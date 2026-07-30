ETV Bharat / Videos

বেতকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, দুজনৰ মৃত্যু - ROAD ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বেতকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 3:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা । ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বেতকুছিত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো । দুখন ট্ৰাকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত থিতাতে দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় । 

ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে খানাপাৰা অভিমুখে গৈ থকা AS-০১-PC-৯৯৫৫ নম্বৰৰ এখন ১৬ চকীয়া ট্ৰাকক পিছফালৰ পৰা WB-৫৭-E-৫৫০৭ নম্বৰৰ আন এখন ১৬ চকীয়া ট্ৰাকে খুন্দা মাৰে । দুৰ্ঘটনাত দুয়োখন ট্ৰাকৰে বিস্তৰ ক্ষতি হয় । 

সংঘৰ্ষটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে পশ্চিমবংগৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় । ট্ৰাকখনৰ সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হয় । দুৰ্ঘটনাটোৰ পাছতে ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় । 

ঘাইপথৰ দুয়োফালে বহু যান-বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে । দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে গড়চুক থানাৰ যান-বাহন শাখাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ চলায় । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । ইফালে মৃত দুয়োগৰাকী লোকৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক :

বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৭৮লৈ বৃদ্ধি, এতিয়াও ক্ষতিগ্ৰস্ত ৭ খন জিলা

গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা । ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বেতকুছিত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো । দুখন ট্ৰাকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত থিতাতে দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় । 

ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে খানাপাৰা অভিমুখে গৈ থকা AS-০১-PC-৯৯৫৫ নম্বৰৰ এখন ১৬ চকীয়া ট্ৰাকক পিছফালৰ পৰা WB-৫৭-E-৫৫০৭ নম্বৰৰ আন এখন ১৬ চকীয়া ট্ৰাকে খুন্দা মাৰে । দুৰ্ঘটনাত দুয়োখন ট্ৰাকৰে বিস্তৰ ক্ষতি হয় । 

সংঘৰ্ষটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে পশ্চিমবংগৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় । ট্ৰাকখনৰ সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হয় । দুৰ্ঘটনাটোৰ পাছতে ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় । 

ঘাইপথৰ দুয়োফালে বহু যান-বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে । দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে গড়চুক থানাৰ যান-বাহন শাখাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ চলায় । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । ইফালে মৃত দুয়োগৰাকী লোকৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক :

বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৭৮লৈ বৃদ্ধি, এতিয়াও ক্ষতিগ্ৰস্ত ৭ খন জিলা

For All Latest Updates

TAGGED:

ট্ৰাক দুৰ্ঘটনা
২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ
পথ দুৰ্ঘটনা
ACCIDENT
ROAD ACCIDENT

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

'xur Bahini' special program in Doom Dooma to help flood victims

সুৰৰ মূৰ্চ্ছনাৰে আৰ্তজনলৈ সহায়ৰ হাত: ডুমডুমাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিল ‘সুৰ বাহিনী’

July 30, 2026 at 1:04 PM IST
Residents of Majuli's South Kaivarta village

মাজুলীত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ: পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ভগৱানৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজ

July 30, 2026 at 11:52 AM IST
Assam flood 2026 : many people remain affected

পানী কমিছে যদিও কমা নাই জাঁজীমুখৰ কুমলীয়া চাপৰিৰ ৰাইজৰ দুখ-কষ্ট

July 30, 2026 at 11:31 AM IST
Large quantity of relief materials have set off from Bongaigaon for Sivasagar district

বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ ৰাওনা বঙাইগাঁও জিলা আছু আৰু প্ৰেছ ক্লাৱৰ সদস্য

July 30, 2026 at 10:50 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.