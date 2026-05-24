এটিএম কাৰ্ড সলনি কৰি ধন সৰকোৱা দুই চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ - CYBER CRIMINAL ARRESTED

চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 24, 2026 at 10:50 AM IST

বৰপেটা : নলবাৰী কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হৈয়েই পুনৰ বৰপেটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই চাইবাৰ অপৰাধী । ধৃত অপৰাধীৰ নাম চাহিল আহমেদ আৰু আশিফ ইকবাল হুছেইন । এই দুই অভিযুক্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ১১খন এটিএম কাৰ্ড, এখন ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু চাৰিটা ম'বাইল ফোন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷  

উত্থাপিত অভিযোগ মতে, বৰপেটাৰ সবিতা দাস মেধি নামৰ মহিলাগৰাকীৰ এটিএম কাৰ্ড সলনি কৰি একাউন্টত জমা থকা ৪০ হাজাৰ টকা উলিয়াই নিছিল দুই অভিযুক্তই । উল্লেখ্য যে ভুক্তভোগীয়ে এটিএমৰ পৰা টকা উলিয়াবলৈ গৈ দুই চাইবাৰ অপৰাধীৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ বলি হৈছিল । মহিলাগৰাকীৰ এটিএম কাৰ্ডখন সলনি কৰি দুই চাইবাৰ অপৰাধীয়ে জালিয়াতিৰে তেওঁৰ একাউন্টৰ পৰা উলিয়াই নিছিল ধনখিনি ।

ইয়াৰ পিচতে মহিলাগৰাকীয়ে বৰপেটা সদৰ থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই যোৱা শুকুৰবাৰে নিশা দুই চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে । এই সন্দৰ্ভত বৰপেটা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া শৈলেন কুমাৰ কলিতাই কয়, "বৰপেটাৰ সবিতা দাস মেধি নামৰ মহিলাগৰাকীৰ এটিএম কাৰ্ড প্ৰৱঞ্চনাৰে সৰকাই ধন উলিয়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত বৰপেটা থানাত ১৭৪/২০২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত চলোৱাত এই দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । এই দুই অভিযুক্তৰ পৰা ১১খন এটিএম কাৰ্ড, এখন ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু চাৰিটা ম'বাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে ৷"  

লগতে পঢ়ক:চাইবাৰ অপৰাধীৰ ৰম্য়ভূমিলৈ পৰ্যবসিত কলগাছিয়া; অনলাইন জুৱা, বেটিং চক্ৰৰে জড়িত যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ

কলগাছিয়াত নগদ ধন-লেপটপসহ গ্ৰেপ্তাৰ কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী

CYBER CRIMINAL ARRESTED
ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

