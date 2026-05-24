এটিএম কাৰ্ড সলনি কৰি ধন সৰকোৱা দুই চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ - CYBER CRIMINAL ARRESTED
Published : May 24, 2026 at 10:50 AM IST
বৰপেটা : নলবাৰী কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি হৈয়েই পুনৰ বৰপেটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই চাইবাৰ অপৰাধী । ধৃত অপৰাধীৰ নাম চাহিল আহমেদ আৰু আশিফ ইকবাল হুছেইন । এই দুই অভিযুক্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ১১খন এটিএম কাৰ্ড, এখন ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু চাৰিটা ম'বাইল ফোন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷
উত্থাপিত অভিযোগ মতে, বৰপেটাৰ সবিতা দাস মেধি নামৰ মহিলাগৰাকীৰ এটিএম কাৰ্ড সলনি কৰি একাউন্টত জমা থকা ৪০ হাজাৰ টকা উলিয়াই নিছিল দুই অভিযুক্তই । উল্লেখ্য যে ভুক্তভোগীয়ে এটিএমৰ পৰা টকা উলিয়াবলৈ গৈ দুই চাইবাৰ অপৰাধীৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ বলি হৈছিল । মহিলাগৰাকীৰ এটিএম কাৰ্ডখন সলনি কৰি দুই চাইবাৰ অপৰাধীয়ে জালিয়াতিৰে তেওঁৰ একাউন্টৰ পৰা উলিয়াই নিছিল ধনখিনি ।
ইয়াৰ পিচতে মহিলাগৰাকীয়ে বৰপেটা সদৰ থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই যোৱা শুকুৰবাৰে নিশা দুই চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে । এই সন্দৰ্ভত বৰপেটা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া শৈলেন কুমাৰ কলিতাই কয়, "বৰপেটাৰ সবিতা দাস মেধি নামৰ মহিলাগৰাকীৰ এটিএম কাৰ্ড প্ৰৱঞ্চনাৰে সৰকাই ধন উলিয়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত বৰপেটা থানাত ১৭৪/২০২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত চলোৱাত এই দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । এই দুই অভিযুক্তৰ পৰা ১১খন এটিএম কাৰ্ড, এখন ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু চাৰিটা ম'বাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে ৷"
