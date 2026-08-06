ETV Bharat / Videos

বৰপেটাত দুটাকৈ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা ৰোধ, দুগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বৰপেটাত দুটাকৈ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা ৰোধ, দুগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 9:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা : বৰপেটা জিলাত দুটাকৈ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত জিলা শিশু কল্যাণ সমিতি আৰু আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে অভিযান চলাই দুগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই তথ্য বৃহস্পতিবাৰে জিলা শিশু কল্যাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষা ডলী পাঠকে সদৰী কৰে ।

তেওঁ জনোৱা মতে, "এটা ঘটনা বৰপেটা সদৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত হয় । কালি বিয়াৰ অনুষ্ঠান চলি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীৰ সহযোগত চাইল্ড লাইনৰ দলে অভিযান চলাই নাবালিকা কইনাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে । আনটো ঘটনা বাঘবৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত হয় । ইতিমধ্যে সম্পন্ন হোৱা বাল্যবিবাহৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছত আজি আৰক্ষীৰ সহযোগত নাবালিকাগৰাকী আৰু তেওঁৰ পিতৃক শিশু কল্যাণ সমিতিৰ সন্মুখত উপস্থিত কৰোৱা হয় । সমিতিয়ে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত নিয়ম অনুসৰি দুয়োগৰাকী নাবালিকাক ‘সখী গৃহ’লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।"  

অধ্যক্ষা ডলী পাঠকে কয় যে দুয়োটা ঘটনাত জড়িত লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ দাখিল কৰা হ'ব । তেওঁ লগতে দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে ব্যাপক সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী চলাই থকাৰ পিছতো একাংশ লোকে এতিয়াও বাল্যবিবাহৰ দৰে বেআইনী কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে, যিটো অতি উদ্বেগজনক ।

লগতে পঢ়ক :শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নলবাৰী মেডিকেল কলেজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি - ইটিভি ভাৰত অসম

বৰপেটা : বৰপেটা জিলাত দুটাকৈ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত জিলা শিশু কল্যাণ সমিতি আৰু আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে অভিযান চলাই দুগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই তথ্য বৃহস্পতিবাৰে জিলা শিশু কল্যাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষা ডলী পাঠকে সদৰী কৰে ।

তেওঁ জনোৱা মতে, "এটা ঘটনা বৰপেটা সদৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত হয় । কালি বিয়াৰ অনুষ্ঠান চলি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীৰ সহযোগত চাইল্ড লাইনৰ দলে অভিযান চলাই নাবালিকা কইনাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে । আনটো ঘটনা বাঘবৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত হয় । ইতিমধ্যে সম্পন্ন হোৱা বাল্যবিবাহৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছত আজি আৰক্ষীৰ সহযোগত নাবালিকাগৰাকী আৰু তেওঁৰ পিতৃক শিশু কল্যাণ সমিতিৰ সন্মুখত উপস্থিত কৰোৱা হয় । সমিতিয়ে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত নিয়ম অনুসৰি দুয়োগৰাকী নাবালিকাক ‘সখী গৃহ’লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।"  

অধ্যক্ষা ডলী পাঠকে কয় যে দুয়োটা ঘটনাত জড়িত লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ দাখিল কৰা হ'ব । তেওঁ লগতে দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে ব্যাপক সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী চলাই থকাৰ পিছতো একাংশ লোকে এতিয়াও বাল্যবিবাহৰ দৰে বেআইনী কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে, যিটো অতি উদ্বেগজনক ।

লগতে পঢ়ক :শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নলবাৰী মেডিকেল কলেজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি - ইটিভি ভাৰত অসম

For All Latest Updates

TAGGED:

বৰপেটাত বাল্যবিবাহ
বাল্যবিবাহ
চাইল্ড লাইন
ইটিভি ভাৰত অসম
BARPETA CHILD MARRIAGE INCIDENT

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Morigaon News

জালুগুটি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন

August 7, 2026 at 5:21 PM IST
Sivsagar journalist accident

কনভয়ৰ খুন্দাত আহত সাংবাদিকৰ খবৰ ল'বলৈ নাহিল মন্ত্ৰী

August 7, 2026 at 4:02 PM IST
Flood in Upper Assam

উজনিৰ বানৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈৰ

August 7, 2026 at 3:37 PM IST
Ashok Singhal visited free health camps in flood-affected area in Najira

বানাক্ৰান্ত ৰাইজে কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব: স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস

August 6, 2026 at 8:41 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.