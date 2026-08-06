বৰপেটাত দুটাকৈ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা ৰোধ, দুগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 6, 2026 at 9:53 PM IST
বৰপেটা : বৰপেটা জিলাত দুটাকৈ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত জিলা শিশু কল্যাণ সমিতি আৰু আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে অভিযান চলাই দুগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই তথ্য বৃহস্পতিবাৰে জিলা শিশু কল্যাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষা ডলী পাঠকে সদৰী কৰে ।
তেওঁ জনোৱা মতে, "এটা ঘটনা বৰপেটা সদৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত হয় । কালি বিয়াৰ অনুষ্ঠান চলি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীৰ সহযোগত চাইল্ড লাইনৰ দলে অভিযান চলাই নাবালিকা কইনাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে । আনটো ঘটনা বাঘবৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত হয় । ইতিমধ্যে সম্পন্ন হোৱা বাল্যবিবাহৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছত আজি আৰক্ষীৰ সহযোগত নাবালিকাগৰাকী আৰু তেওঁৰ পিতৃক শিশু কল্যাণ সমিতিৰ সন্মুখত উপস্থিত কৰোৱা হয় । সমিতিয়ে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত নিয়ম অনুসৰি দুয়োগৰাকী নাবালিকাক ‘সখী গৃহ’লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।"
অধ্যক্ষা ডলী পাঠকে কয় যে দুয়োটা ঘটনাত জড়িত লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ দাখিল কৰা হ'ব । তেওঁ লগতে দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে ব্যাপক সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী চলাই থকাৰ পিছতো একাংশ লোকে এতিয়াও বাল্যবিবাহৰ দৰে বেআইনী কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে, যিটো অতি উদ্বেগজনক ।
বৰপেটা : বৰপেটা জিলাত দুটাকৈ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত জিলা শিশু কল্যাণ সমিতি আৰু আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে অভিযান চলাই দুগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই তথ্য বৃহস্পতিবাৰে জিলা শিশু কল্যাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষা ডলী পাঠকে সদৰী কৰে ।
তেওঁ জনোৱা মতে, "এটা ঘটনা বৰপেটা সদৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত হয় । কালি বিয়াৰ অনুষ্ঠান চলি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীৰ সহযোগত চাইল্ড লাইনৰ দলে অভিযান চলাই নাবালিকা কইনাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে । আনটো ঘটনা বাঘবৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত হয় । ইতিমধ্যে সম্পন্ন হোৱা বাল্যবিবাহৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছত আজি আৰক্ষীৰ সহযোগত নাবালিকাগৰাকী আৰু তেওঁৰ পিতৃক শিশু কল্যাণ সমিতিৰ সন্মুখত উপস্থিত কৰোৱা হয় । সমিতিয়ে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত নিয়ম অনুসৰি দুয়োগৰাকী নাবালিকাক ‘সখী গৃহ’লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।"
অধ্যক্ষা ডলী পাঠকে কয় যে দুয়োটা ঘটনাত জড়িত লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ দাখিল কৰা হ'ব । তেওঁ লগতে দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে ব্যাপক সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী চলাই থকাৰ পিছতো একাংশ লোকে এতিয়াও বাল্যবিবাহৰ দৰে বেআইনী কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে, যিটো অতি উদ্বেগজনক ।