ETV Bharat / Videos

জুবিন গাৰ্গক বুকুত বান্ধি ৱাশ্বিংটনত বিশ্বকাপৰ খেল উপভোগ কৰিলে দুই অসমীয়াই - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জুবিন গাৰ্গক বুকুত বান্ধি ৱাশ্বিংটন চহৰত ফুটবল উপভোগ কৰিলে দুই অসমীয়াই (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 2:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া ফুটবল বিশ্বকাপৰ উচাহ-উদ্দীপনা । কিন্তু এই উচাহৰ মাজতো এগৰাকী অসমীয়া অনুৰাগীৰ বুকুত এতিয়া কেৱল বেদনা আৰু শূন্যতা । আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ, অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণপুৰুষ জুবিন গাৰ্গ আজি আমাৰ মাজত শাৰীৰিকভাৱে নাই । কিন্তু তেওঁৰ সপোন আৰু স্মৃতি এতিয়াও জীয়াই আছে প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ বুকুত ।  

ফুটবল বিশ্বকাপ চাবলৈ যোৱা জুবিনদাৰ অনুৰাগীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো সম্বলিত টি চাৰ্ট পিন্ধি উপভোগ কৰে ফুটবল বিশ্বকাপ । দুই জুবিন অনুৰাগীয়ে চালে বিশ্বকাপ ফুটবল ।

গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰীৰ ৰাতুল আহমেদ আৰু নগাঁও পুৰণিগুদামৰ মুচিবৰ ৰহমানে চালে বেলজিয়াম বনাম চেনেগালৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ ফুটবল খেলখন । আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন চহৰৰ চিটল ষ্টেডিয়াম যাক আমি লুমেন খেলপথাৰ বুলি জানো, সেইখন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল উক্ত ফুটবল খেলখন । ভাৰতীয় সময়মতে উক্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল মাজনিশা ১:৩০ বজাত । খেল চাই দুয়োগৰাকী অনুৰাগীয়ে স্মৰণ কৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ।

লগতে পঢ়ক: ইণ্ডিয়ান আইডলৰ মঞ্চত অসমৰ গৌৰৱ: মিচিমি বসুক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বাঢ়িয়েই আছে, জোনাইত খাদ্য বিষক্ৰিয়াত ৬০ৰো অধিক লোক অসুস্থ

নলবাৰী: সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া ফুটবল বিশ্বকাপৰ উচাহ-উদ্দীপনা । কিন্তু এই উচাহৰ মাজতো এগৰাকী অসমীয়া অনুৰাগীৰ বুকুত এতিয়া কেৱল বেদনা আৰু শূন্যতা । আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ, অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণপুৰুষ জুবিন গাৰ্গ আজি আমাৰ মাজত শাৰীৰিকভাৱে নাই । কিন্তু তেওঁৰ সপোন আৰু স্মৃতি এতিয়াও জীয়াই আছে প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ বুকুত ।  

ফুটবল বিশ্বকাপ চাবলৈ যোৱা জুবিনদাৰ অনুৰাগীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো সম্বলিত টি চাৰ্ট পিন্ধি উপভোগ কৰে ফুটবল বিশ্বকাপ । দুই জুবিন অনুৰাগীয়ে চালে বিশ্বকাপ ফুটবল ।

গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰীৰ ৰাতুল আহমেদ আৰু নগাঁও পুৰণিগুদামৰ মুচিবৰ ৰহমানে চালে বেলজিয়াম বনাম চেনেগালৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ ফুটবল খেলখন । আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন চহৰৰ চিটল ষ্টেডিয়াম যাক আমি লুমেন খেলপথাৰ বুলি জানো, সেইখন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল উক্ত ফুটবল খেলখন । ভাৰতীয় সময়মতে উক্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল মাজনিশা ১:৩০ বজাত । খেল চাই দুয়োগৰাকী অনুৰাগীয়ে স্মৰণ কৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ।

লগতে পঢ়ক: ইণ্ডিয়ান আইডলৰ মঞ্চত অসমৰ গৌৰৱ: মিচিমি বসুক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বাঢ়িয়েই আছে, জোনাইত খাদ্য বিষক্ৰিয়াত ৬০ৰো অধিক লোক অসুস্থ

For All Latest Updates

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ফুটবল
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG T SHIRTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MRIDUMUDRA DEKA DIES

ৰ'জক মাৰিয়েই শান্ত হৈ বহি আছে আৰক্ষী, এই ঘটনাত আন কেবাটাও জড়িত আছে ! মৃদুমুদ্ৰাৰ আত্মীয়ৰ অভিযোগ

July 3, 2026 at 1:49 PM IST
Death due to wild elephant attack in Kaliabor Nagaon

কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু

July 3, 2026 at 1:10 PM IST
A complaint was filed at Sivasagar Sadar Police Station against Yunus Tamuli

ইউনুছ তামুলীৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য, শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল

July 2, 2026 at 10:57 PM IST
Jonai food poisoning

জোনাইত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া; ৫০ আক্ৰান্তক ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ

July 2, 2026 at 6:50 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.