জুবিন গাৰ্গক বুকুত বান্ধি ৱাশ্বিংটনত বিশ্বকাপৰ খেল উপভোগ কৰিলে দুই অসমীয়াই - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 3, 2026 at 2:30 PM IST
নলবাৰী: সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া ফুটবল বিশ্বকাপৰ উচাহ-উদ্দীপনা । কিন্তু এই উচাহৰ মাজতো এগৰাকী অসমীয়া অনুৰাগীৰ বুকুত এতিয়া কেৱল বেদনা আৰু শূন্যতা । আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ, অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণপুৰুষ জুবিন গাৰ্গ আজি আমাৰ মাজত শাৰীৰিকভাৱে নাই । কিন্তু তেওঁৰ সপোন আৰু স্মৃতি এতিয়াও জীয়াই আছে প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ বুকুত ।
ফুটবল বিশ্বকাপ চাবলৈ যোৱা জুবিনদাৰ অনুৰাগীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো সম্বলিত টি চাৰ্ট পিন্ধি উপভোগ কৰে ফুটবল বিশ্বকাপ । দুই জুবিন অনুৰাগীয়ে চালে বিশ্বকাপ ফুটবল ।
গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰীৰ ৰাতুল আহমেদ আৰু নগাঁও পুৰণিগুদামৰ মুচিবৰ ৰহমানে চালে বেলজিয়াম বনাম চেনেগালৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ ফুটবল খেলখন । আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন চহৰৰ চিটল ষ্টেডিয়াম যাক আমি লুমেন খেলপথাৰ বুলি জানো, সেইখন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল উক্ত ফুটবল খেলখন । ভাৰতীয় সময়মতে উক্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল মাজনিশা ১:৩০ বজাত । খেল চাই দুয়োগৰাকী অনুৰাগীয়ে স্মৰণ কৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ।
নলবাৰী: সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া ফুটবল বিশ্বকাপৰ উচাহ-উদ্দীপনা । কিন্তু এই উচাহৰ মাজতো এগৰাকী অসমীয়া অনুৰাগীৰ বুকুত এতিয়া কেৱল বেদনা আৰু শূন্যতা । আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ, অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণপুৰুষ জুবিন গাৰ্গ আজি আমাৰ মাজত শাৰীৰিকভাৱে নাই । কিন্তু তেওঁৰ সপোন আৰু স্মৃতি এতিয়াও জীয়াই আছে প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ বুকুত ।
ফুটবল বিশ্বকাপ চাবলৈ যোৱা জুবিনদাৰ অনুৰাগীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো সম্বলিত টি চাৰ্ট পিন্ধি উপভোগ কৰে ফুটবল বিশ্বকাপ । দুই জুবিন অনুৰাগীয়ে চালে বিশ্বকাপ ফুটবল ।
গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰীৰ ৰাতুল আহমেদ আৰু নগাঁও পুৰণিগুদামৰ মুচিবৰ ৰহমানে চালে বেলজিয়াম বনাম চেনেগালৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ ফুটবল খেলখন । আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন চহৰৰ চিটল ষ্টেডিয়াম যাক আমি লুমেন খেলপথাৰ বুলি জানো, সেইখন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল উক্ত ফুটবল খেলখন । ভাৰতীয় সময়মতে উক্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল মাজনিশা ১:৩০ বজাত । খেল চাই দুয়োগৰাকী অনুৰাগীয়ে স্মৰণ কৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ।