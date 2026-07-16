ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ড’ত সোণৰ পদকেৰে উজলিল মৰিয়নীৰ দুই ভগ্নী - দিয়া পাত্ৰ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 16, 2026 at 6:44 PM IST
যোৰহাট: মৰিয়নী চেলেংহাটৰ বৰ নগঞা গাঁৱৰ দুই ভগ্নী দিয়া পাত্ৰ আৰু দিশা পাত্ৰই মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত অনুষ্ঠিত পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ড’ৰ পুমছে শাখাত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
অসম তথা মৰিয়নী অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা দুই কন্যা নিজ গাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ লগে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় । দুয়োগৰাকী খেলুৱৈক গায়ন-বায়নেৰে উষ্ম আদৰণি জনায় ৰাইজে । লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানেও দুয়োকে শুভেচ্ছা আৰু আৰ্শীবাদ প্ৰদান কৰে ।
উল্লেখ্য যে টাইকোৱাণ্ড’ মাৰ্চিয়েল আৰ্ট এণ্ড স্প'ৰ্টচ এচ'চিয়েশ্যনৰ যোগেদি অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পুনেত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ জয়ৰ ওপৰিও বিশ্ব টাইকোৱাণ্ড’ চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় দুই ভগ্নী ।
দক্ষিণ কোৰিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে দুই ভগ্নীয়ে শীঘ্ৰে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ।
সাংস্কৃতিক কৰ্মী তপন পাত্ৰ আৰু নৱনীতা পাত্ৰৰ কন্যা দুগৰাকীয়ে ২০১৭ চনৰপৰা আমগুৰিৰ আছাম টাইকোৱাণ্ড’ একাডেমীত প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছে । নিজৰ দুয়োগৰাকী কন্যা এইদৰে উজলি উঠাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে পিতৃ তপন পাত্ৰই ৷
লগতে পঢ়ক: গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ চৰ্চা: নৱ-প্ৰজন্মক শিপাৰ সৈতে চিনকি কৰোৱাৰ চেষ্টা
যোৰহাট: মৰিয়নী চেলেংহাটৰ বৰ নগঞা গাঁৱৰ দুই ভগ্নী দিয়া পাত্ৰ আৰু দিশা পাত্ৰই মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত অনুষ্ঠিত পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ড’ৰ পুমছে শাখাত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
অসম তথা মৰিয়নী অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা দুই কন্যা নিজ গাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ লগে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় । দুয়োগৰাকী খেলুৱৈক গায়ন-বায়নেৰে উষ্ম আদৰণি জনায় ৰাইজে । লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানেও দুয়োকে শুভেচ্ছা আৰু আৰ্শীবাদ প্ৰদান কৰে ।
উল্লেখ্য যে টাইকোৱাণ্ড’ মাৰ্চিয়েল আৰ্ট এণ্ড স্প'ৰ্টচ এচ'চিয়েশ্যনৰ যোগেদি অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পুনেত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ জয়ৰ ওপৰিও বিশ্ব টাইকোৱাণ্ড’ চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় দুই ভগ্নী ।
দক্ষিণ কোৰিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে দুই ভগ্নীয়ে শীঘ্ৰে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ।
সাংস্কৃতিক কৰ্মী তপন পাত্ৰ আৰু নৱনীতা পাত্ৰৰ কন্যা দুগৰাকীয়ে ২০১৭ চনৰপৰা আমগুৰিৰ আছাম টাইকোৱাণ্ড’ একাডেমীত প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছে । নিজৰ দুয়োগৰাকী কন্যা এইদৰে উজলি উঠাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে পিতৃ তপন পাত্ৰই ৷
লগতে পঢ়ক: গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ চৰ্চা: নৱ-প্ৰজন্মক শিপাৰ সৈতে চিনকি কৰোৱাৰ চেষ্টা