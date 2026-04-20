ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে অমৃত কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁইৰ দ্বাৰা দুখনকৈ এম্বুলেন্স দান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 20, 2026 at 3:36 PM IST

সৰুপথাৰ : সৰুপথাৰ সমজিলাৰ পৰিচিত সমাজকৰ্মী অমৃত কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁই তথা অমৃত ন্যাসৰ উদ্যোগত দেওবাৰে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ৷ জনসাধাৰণক দিয়া পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি সমাজকৰ্মী অমৃত কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁয়ে চাৰিখন পঞ্চায়তৰ ৰাইজৰ জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে দুখন এম্বুলেন্স প্ৰদান কৰে । অমৃত কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁয়ে তেওঁৰ মাতৃ স্বৰ্গীয় ভোগদা বৰা বুঢ়াগোহাঁইৰ পবিত্ৰ সোঁৱৰণত এই এম্বুলেন্স দুখন উৎসৰ্গা কৰে ।

অমৃত কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁয়ে কয়, "আজি মোৰ প্ৰয়াত মাতৃ আৰু মোৰ প্ৰয়াত পিতৃৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ এটা অনুষ্ঠান আমি পাতিছো । ইয়াতে ভকতপ্ৰাণ ব্যক্তিসকল আহিছে আৰু এই আদ্যশ্ৰাদ্ধতে মই আজি আনন্দিত হৈছো যে ৰাইজৰ কাৰণে দুখনকৈ এম্বুলেন্স উৎসৰ্গা কৰিব পাইছো ।"

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এম্বুলেন্স কেইখন আমি তাত চিভিল চ’ছাইটিক হস্তান্তৰ কৰিম । মই হস্তান্তৰ কৰাৰ পিছত মোৰ ইয়াতে একো দায়িত্ব নাথকিব । সেই ছ’চাইটিয়ে প্ৰত্যেকজন দুখীয়া মানুহক বিপদৰ সময়ত সহায় কৰিব ৷’’

