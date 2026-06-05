ETV Bharat / Videos

ৰে'লে মহটিয়াই নিলে বাহন, জোনাইৰ ডেকাপামত হতাহত ২ - JONAI TRAIN VEHICLE COLLISION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰে'লে মহটিয়াই নিলে বাহন; জোনাইৰ ডেকাপামত হতাহত ২ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 5, 2026 at 7:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: জোনাইৰ ডেকাপামত শুকুৰবাৰে সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা । জানিব পৰা মতে, শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় ২ বজাত লিডু-মুৰ্কংচেলেক যাত্ৰীবাহী ৰে'লে এখন চাৰিচকীয়া বাহন (পঞ্জীয়ন নং AR-02A-1548) প্ৰায় ৫০০ মিটাৰ দূৰলৈ মহটিয়াই লৈ যায় । উন্মুক্ত ৰে'ল ক্ৰছিং পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে ৰে'লখনৰ খুন্দাত বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।  

এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তাজ গাঁৱৰ ৰিবা উপাধিধাৰী এগৰাকী মহিলাৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজন লোকক সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জৰুৰীভাৱে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি স্থানীয় সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে ।  

এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পেলোৱাৰ লগতে উন্মুক্ত ৰে'ল ক্ৰছিংসমূহত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ দাবী পুনৰ উত্থাপিত হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "আহি দেখা পাইছোঁ যে গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত । ড্ৰাইভাৰজনক সংকটজনক অৱস্থাত মেডিকেললৈ লৈ গৈছে আৰু ইজন ঢুকাইছে । ১.৩০-২ মান বজাত হৈছে ঘটনাটো ।"

লগতে পঢ়ক :ধান খাবলৈ আহি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু বন্যহস্তীৰ

জোনাই: জোনাইৰ ডেকাপামত শুকুৰবাৰে সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা । জানিব পৰা মতে, শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় ২ বজাত লিডু-মুৰ্কংচেলেক যাত্ৰীবাহী ৰে'লে এখন চাৰিচকীয়া বাহন (পঞ্জীয়ন নং AR-02A-1548) প্ৰায় ৫০০ মিটাৰ দূৰলৈ মহটিয়াই লৈ যায় । উন্মুক্ত ৰে'ল ক্ৰছিং পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে ৰে'লখনৰ খুন্দাত বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।  

এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তাজ গাঁৱৰ ৰিবা উপাধিধাৰী এগৰাকী মহিলাৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজন লোকক সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জৰুৰীভাৱে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি স্থানীয় সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে ।  

এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পেলোৱাৰ লগতে উন্মুক্ত ৰে'ল ক্ৰছিংসমূহত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ দাবী পুনৰ উত্থাপিত হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "আহি দেখা পাইছোঁ যে গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত । ড্ৰাইভাৰজনক সংকটজনক অৱস্থাত মেডিকেললৈ লৈ গৈছে আৰু ইজন ঢুকাইছে । ১.৩০-২ মান বজাত হৈছে ঘটনাটো ।"

লগতে পঢ়ক :ধান খাবলৈ আহি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু বন্যহস্তীৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN RAILWAY
জোনাইত ৰেল দুৰ্ঘটনা
জোনাইত ৰেলে মহটিয়ালে বাহন
ইটিভি ভাৰত অসম
JONAI TRAIN VEHICLE COLLISION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Police destroyed ganja cultivation

ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণ গাঞ্জা খেতি উৎখাত আৰক্ষীৰ

June 5, 2026 at 8:09 PM IST
Kalgachia News

কলগাছিয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগী-ৰাইজে পাব বিশুদ্ধ খোৱা পানী

June 5, 2026 at 7:56 PM IST
On World Environment Day, a school cut down tree in Nagaon

বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই প্ৰকৃতিত কুঠাৰাঘাত, গছ কাটি বিতৰ্কত বিদ্যালয়

June 5, 2026 at 7:55 PM IST
Assam Police's anti-drugs operation

নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এক্সন মুডত অসম আৰক্ষী

June 4, 2026 at 4:27 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.