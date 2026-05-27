ডিব্ৰুগড়ত লাইনচ্যুত ৰে'লৰ ইঞ্জিন, অঘটনৰ ৰক্ষা পৰিল ডিব্ৰুগড় - DIBRUGARH NEWS
Published : May 27, 2026 at 7:29 PM IST
ডিব্ৰুগড়: শোকাৱহ এক ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ডিব্ৰুগড় চহৰ ৷ বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰামসিং গেটৰ সন্মুখত ১৪৮৬০ নম্বৰৰ এটা ৰে'লৰ ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয় ৷ ঘটনা অনুসৰি, ৰে'ল ইঞ্জিনটো ডিব্ৰুগড় ৱৰ্কশ্ব'পৰ পৰা বাণীপুৰৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । ঘটনাৰ পিছতে ৰে'লৱেৰ বিষয়াসকল তৎক্ষণাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই পূৰ্বে মেৰামতিৰ কামৰ বাবে এলচি গেট নম্বৰ ৭ ডি ডি ৱৰ্কশ্বপ গেট সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি ৰাখিছিল । বুধবাৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানত ৰে'ললাইন মেৰামতি আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল । ইয়াৰ মাজতেই ৰে'লৰ ইঞ্জিনটো লাইনচ্যুত হয় । এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
