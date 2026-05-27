ডিব্ৰুগড়ত লাইনচ্যুত ৰে'লৰ ইঞ্জিন, অঘটনৰ ৰক্ষা পৰিল ডিব্ৰুগড় - DIBRUGARH NEWS

ডিব্ৰুগড়ত লাইনচ্যুত ৰে'লৰ ইঞ্জিন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 27, 2026 at 7:29 PM IST

ডিব্ৰুগড়: শোকাৱহ এক ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ডিব্ৰুগড় চহৰ ৷ বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰামসিং গেটৰ সন্মুখত ১৪৮৬০ নম্বৰৰ এটা ৰে'লৰ ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয় ৷ ঘটনা অনুসৰি, ৰে'ল ইঞ্জিনটো ডিব্ৰুগড় ৱৰ্কশ্ব'পৰ পৰা বাণীপুৰৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । ঘটনাৰ পিছতে ৰে'লৱেৰ বিষয়াসকল তৎক্ষণাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।

উল্লেখযোগ্য যে, উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই পূৰ্বে মেৰামতিৰ কামৰ বাবে এলচি গেট নম্বৰ ৭ ডি ডি ৱৰ্কশ্বপ গেট সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি ৰাখিছিল । বুধবাৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানত ৰে'ললাইন মেৰামতি আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল । ইয়াৰ মাজতেই ৰে'লৰ ইঞ্জিনটো লাইনচ্যুত হয় । এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ 

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

