গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'লে মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাৰ পলাতক চালকক - ROAD ACCIDENT IN GUWAHATI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 28, 2026 at 11:38 AM IST
মৰাণ : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াত সংঘটিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পলাতক অৱস্থাত থকা ছামিম আহমেদক ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । শনিবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল ৩ গৰাকীকৈ যুৱতীৰ । ইয়াৰ পাছতে পলায়ন কৰিছিল ছামিম আহমেদে।
লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই গুৱাহাটীৰ পৰা অহা আৰক্ষীৰ দল এটাই পুৱতি নিশাই ছামিমক লাহোৱাল থানাৰ পৰা নিজৰ জিম্মাত লৈ গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হয় । উল্লেখ্য় যে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি লাহোৱালৰ মোহনবাৰী বাইপাছত বিয়লি ৩.৩০ বজাত ছামিমে পদপথেৰে আহি থকা অৱস্থাতেই ডিব্ৰুগড়ৰ যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ আৰক্ষী বিষয়া গৌৰৱ গগৈ, লাহোৱাল থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কৌস্তভমণি গগৈ আৰু মোহনবাৰী আউটপোষ্টৰ বিষয়া কৌশিক চেতিয়াৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত ছামিম আহমেদ গ্ৰেপ্তাৰ হয় ।
