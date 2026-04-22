তিতাবৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এপিডিচিএলৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু - ELECTROCUTED INCIDENT
Published : April 22, 2026 at 3:26 PM IST
যোৰহাট : যোৰহাটৰ তিতাবৰত এক শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । কৰ্মৰত অৱস্থাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ বিদ্যুৎ বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হয় । ন-আলি দেৱকুমাৰ বৰা প্ৰেক্ষাগৃহৰ সমীপত এই কৰুণ ঘটনাটো সংঘটিত হয় । মৃত কৰ্মচাৰীজন বাগদিয়াৰ মহাবীৰ কুৰ্মী বুলি জানিব পৰা গৈছে । জানিব পৰা মতে ১১ হাজাৰ ভল্টৰ লাইনৰ মেৰামতি কাম কৰি আছিল কৰ্মচাৰীজনে । সেই সময়তে অসাৱধানতাৰে তেওঁ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে । এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলৰ লগতে তিতাবৰ সংমণ্ডলত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তিতাবৰ সংমণ্ডলৰ সংমণ্ডল বিষয়াই কয়, "আজি যিটো ঘটনা হৈছে তাৰ বাবে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ । এই ৰিপ'ৰ্ট আহিছিল ৫.৩০ বজাত । ৰঙাজান ফিটাৰত ফল্ট আছিল । নিশাৰে পৰা এটা দলে কাম কৰি আছিল যদিও অৱশেষত দেৱকুমাৰ বৰা প্ৰেক্ষাগৃহ নিচেই কাষত ফল্ট বিচাৰি পাইছিল । সেই সময়ত ১১ হাজাৰ ফল্টৰ লাইনৰ সংযোগ বন্ধ নকৰাৰ বাবে এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।"
কোনে কয় গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী ? এৰাতিৰ বৰষুণতে নাঙঠ হৈ গ'ল উৰণসেতুৰ মহানগৰী
কোনে কয় গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী ? এৰাতিৰ বৰষুণতে নাঙঠ হৈ গ'ল উৰণসেতুৰ মহানগৰী