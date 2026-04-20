পাগলাদিয়া নৈত গা ধুবলৈ গৈ ভাতৃ-ভগ্নীসহ তিনিগৰাকীৰ মৃত্যু - নলবাৰীত সলিল সমাধি
Published : April 20, 2026 at 12:43 PM IST
নলবাৰী : ৰঙালী বিহুৰ আনন্দৰ মাজতেই সংঘটিত শোকাৱহ ঘটনাই জোকাৰি গ'ল বাক্সা ,নলবাৰী আৰু তামুলপুৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল নিজবৰশিৰাল । গা ধুবলৈ গৈ পাগলাদিয়া নৈত তিনিগৰাকী লোকৰ সলিল সমাধি ঘটে । উল্লেখযোগ্য যে নিজবৰশিৰালৰ মনোৰঞ্জন ডেকাৰ গৃহলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ এটা পৰিয়াল । পৰিয়ালটোৰ পিংকী দাস আৰু ৰোহিত দাসে বিয়লিৰ ভাগত গা ধুবলৈ গৈছিল পাগলাদিয়া নৈত । লগতে নলবাৰীৰ আত্মীয় পৰিয়ালটোৰ মহিলা গুদ্দু ডেকায়ো গৈছিল ।
প্ৰথমে পিংকী দাস নৈত ডুব যোৱাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ভাতৃ ৰোহিত দাস আৰু ভগ্নী গুদ্দু ডেকাই চেষ্টা কৰোতে তেওঁলোকো সন্ধানহীন হৈ পৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত সংকটজনক অৱস্থাত তিনিওকে নৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও আটাইকেইগৰাকীৰে মৃত্য়ু হয় । স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কামত নদীৰ বুকুৰ বালি খন্দাত সেই স্থানত দ' গাঁত হৈছে । হয়তো সেই গাঁতত পৰিয়েই তেওঁলোক পানীত ডুব যায় ।
