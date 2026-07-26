ETV Bharat / Videos

জোনাইৰ চেঙাজান বগৰীবাৰীত শোকাবহ ঘটনা, লালী নদীত সন্ধানহীন কিশোৰী - JONAI NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাইৰ চেঙাজান বগৰীবাৰীত শোকাবহ ঘটনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 8:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : দেওবাৰে জোনাইৰ ২নং চেঙাজান বগৰীবাৰী এলঅ'চি বড়ো গাঁৱত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ লালী নদীত পৰি গাঁওখনৰ মামনি স্বৰ্গীয়াৰী (১৩) নামৰ এগৰাকী কিশোৰী সন্ধানহীন হয় ৷ এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে দুপৰীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে কেইবাজনো সমনীয়াৰ সৈতে নৈৰ পাৰত গৰু বান্ধিবলৈ গৈছিল । সেই সময়তে কিশোৰীগৰাকী ভৰি পিছল খাই নদীত পৰি যায় আৰু মুহূৰ্ততে সোঁতে উটুৱাই নিয়ে ৷ ফলত বৰ্তমানো সন্ধানহীন হৈ আছে কিশোৰীগৰাকী ।

ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে তৎক্ষণাত নদীৰ বুকুত কিশোৰীগৰাকীৰ সন্ধানত অভিযান চলাই যদিও বৰ্তমানো কিশোৰীগৰাকীৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক: জীতেন দত্তৰ সতৰ্কবাণী, তিনি জিলাৰ দৰে এদিন মাৰ্ঘেৰিটা-ডিগবৈ-লিডুতো হ'ব ভয়াবহ পৰিস্থিতি

জোনাই : দেওবাৰে জোনাইৰ ২নং চেঙাজান বগৰীবাৰী এলঅ'চি বড়ো গাঁৱত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ লালী নদীত পৰি গাঁওখনৰ মামনি স্বৰ্গীয়াৰী (১৩) নামৰ এগৰাকী কিশোৰী সন্ধানহীন হয় ৷ এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে দুপৰীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে কেইবাজনো সমনীয়াৰ সৈতে নৈৰ পাৰত গৰু বান্ধিবলৈ গৈছিল । সেই সময়তে কিশোৰীগৰাকী ভৰি পিছল খাই নদীত পৰি যায় আৰু মুহূৰ্ততে সোঁতে উটুৱাই নিয়ে ৷ ফলত বৰ্তমানো সন্ধানহীন হৈ আছে কিশোৰীগৰাকী ।

ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে তৎক্ষণাত নদীৰ বুকুত কিশোৰীগৰাকীৰ সন্ধানত অভিযান চলাই যদিও বৰ্তমানো কিশোৰীগৰাকীৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক: জীতেন দত্তৰ সতৰ্কবাণী, তিনি জিলাৰ দৰে এদিন মাৰ্ঘেৰিটা-ডিগবৈ-লিডুতো হ'ব ভয়াবহ পৰিস্থিতি

For All Latest Updates

TAGGED:

জোনাই
লালী নদী
জোনাইত কিশোৰী সন্ধানহীন
জোনাই আৰক্ষী
JONAI NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Dhing MLA Mehboob Mukhtar distribute flood relief in Sivasagar

শিৱসাগৰত বানপীড়িক বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ সাহাৰ্য বিতৰণ

July 26, 2026 at 5:41 PM IST
Dergaon flood

সাপ, বেং, বিষাক্ত কীট পতংগৰ বাবে ঘৰলৈ যাব পৰা নাই বন্যাৰ্ত, ব্লিছিং পাউদাৰ-ফেনাইল যোগানৰ আহ্বান

July 26, 2026 at 4:16 PM IST
Essential supplies distribution of the volunteer organization in the flood-affected area Jorhat

বানপীড়িত অঞ্চলত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ

July 26, 2026 at 12:28 PM IST
MP Gaurav Gogoi

ৰাহুল গান্ধীৰ দাবীৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ; গৌৰৱ গগৈ

July 25, 2026 at 7:50 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.