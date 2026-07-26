জোনাইৰ চেঙাজান বগৰীবাৰীত শোকাবহ ঘটনা, লালী নদীত সন্ধানহীন কিশোৰী - JONAI NEWS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 26, 2026 at 8:09 PM IST
জোনাই : দেওবাৰে জোনাইৰ ২নং চেঙাজান বগৰীবাৰী এলঅ'চি বড়ো গাঁৱত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ লালী নদীত পৰি গাঁওখনৰ মামনি স্বৰ্গীয়াৰী (১৩) নামৰ এগৰাকী কিশোৰী সন্ধানহীন হয় ৷ এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে দুপৰীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে কেইবাজনো সমনীয়াৰ সৈতে নৈৰ পাৰত গৰু বান্ধিবলৈ গৈছিল । সেই সময়তে কিশোৰীগৰাকী ভৰি পিছল খাই নদীত পৰি যায় আৰু মুহূৰ্ততে সোঁতে উটুৱাই নিয়ে ৷ ফলত বৰ্তমানো সন্ধানহীন হৈ আছে কিশোৰীগৰাকী ।
ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে তৎক্ষণাত নদীৰ বুকুত কিশোৰীগৰাকীৰ সন্ধানত অভিযান চলাই যদিও বৰ্তমানো কিশোৰীগৰাকীৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক: জীতেন দত্তৰ সতৰ্কবাণী, তিনি জিলাৰ দৰে এদিন মাৰ্ঘেৰিটা-ডিগবৈ-লিডুতো হ'ব ভয়াবহ পৰিস্থিতি
জোনাই : দেওবাৰে জোনাইৰ ২নং চেঙাজান বগৰীবাৰী এলঅ'চি বড়ো গাঁৱত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ লালী নদীত পৰি গাঁওখনৰ মামনি স্বৰ্গীয়াৰী (১৩) নামৰ এগৰাকী কিশোৰী সন্ধানহীন হয় ৷ এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে দুপৰীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে কেইবাজনো সমনীয়াৰ সৈতে নৈৰ পাৰত গৰু বান্ধিবলৈ গৈছিল । সেই সময়তে কিশোৰীগৰাকী ভৰি পিছল খাই নদীত পৰি যায় আৰু মুহূৰ্ততে সোঁতে উটুৱাই নিয়ে ৷ ফলত বৰ্তমানো সন্ধানহীন হৈ আছে কিশোৰীগৰাকী ।
ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে তৎক্ষণাত নদীৰ বুকুত কিশোৰীগৰাকীৰ সন্ধানত অভিযান চলাই যদিও বৰ্তমানো কিশোৰীগৰাকীৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক: জীতেন দত্তৰ সতৰ্কবাণী, তিনি জিলাৰ দৰে এদিন মাৰ্ঘেৰিটা-ডিগবৈ-লিডুতো হ'ব ভয়াবহ পৰিস্থিতি