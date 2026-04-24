শিলসাঁকো বিলত হাত ধুবলৈ গৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি - কিশোৰৰ সলিল সমাধি
Published : April 24, 2026 at 8:15 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ শিলসাঁকো বিলত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা । বিলত হাত ধুবলৈ গৈ মৃত্যু হয় এজন কিশোৰৰ । স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা মতে, আবেলিৰ ভাগত শিলসাঁকো বিলৰ সমীপত খেলি হাত ধুবলৈ গৈ পানীত নামিছিল তিনি কিশোৰ ।
প্ৰথম অৱস্থাত বিলৰ পানীত তিনিজন কিশোৰে হাত ধুবলৈ নামি যায় । ইয়াৰে এজন পানীত ডুবাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে যদিও আন দুজন কিশোৰ পানীত ডুবি সন্ধানহীন হৈ পৰে । লগে লগে হুৱাদুৱা লগাত স্থানীয় ৰাইজে পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে এজন কিশোৰক; কিন্তু আনজন কিশোৰৰ সন্ধান নাপায় আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।
পিছত আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কেইবাঘণ্টাৰ অন্তত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে সন্ধানহীন হোৱা কিশোৰজনক ।
