ETV Bharat / Videos

চিকিৎসালয়ত মাতৃক আহাৰ দিবলৈ যাওঁতে পথ দুৰ্ঘটনাত পুত্ৰ-বোৱাৰী নিহত - ROAD ACCIDENT IN GOLAGHAT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চিকিৎসালয়ত মাতৃক আহাৰ দিবলৈ যাওতে পথ দুৰ্ঘটনাত পুত্ৰ-বোৱাৰী নিহত (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 3:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন মাতৃক নিশাৰ আহাৰ যোগান ধৰিবলৈ যাওতে গোলাঘাটত পথ দুৰ্ঘটনাত পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীৰ মৃত্য়ু । এই দুৰ্ঘটনাটো পুলিবৰত সংঘটিত হৈছে । বান সাহাৰ্য আগবঢ়াই ঘূৰি অহা ট্ৰাকৰ খুন্দাত প্ৰীতম ৰাজপুত আৰু দীপা ৰাজপুতৰ থিতাতেই মৃত্য়ু হয় ।  

ভুলিকিটিং অঞ্চলৰ পৰা এখন বাইকেৰে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা মাতৃক নিশাৰ আহাৰ দিবলৈ আহোতে পথদুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত  হয় । নিশা এএছ০৫এক্স ৭৮৩০ নম্বৰৰ মটৰচাইকেলৰে গোলাঘাটৰ দিশে আহি থকা প্ৰীতম ৰাজপুত আৰু পত্নী দীপা ৰাজপুতক একে দিশৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত এএছ০৫ এচি ৮০৮৬ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে খুন্দা মৰাৰ ফলতেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।  

এই পথ দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কে এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, "মই নিশাৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লওতে এটা প্ৰচণ্ড শব্দ শুনা পাও আৰু ওলাই আহি দেখা পাও যে এই বাহনে খুন্দা মাৰি গোলাঘাট দিশে গুচি গৈছে আৰু পথৰ ওপৰত এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ পৰি আছে ।"

লগতে পঢ়ক:বেতকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, দুজনৰ মৃত্যু

পাহাৰৰ পৰা শিল খহি পৰিল চলন্ত গাড়ীৰ ওপৰত; হতাহত কমেও ১৫

গোলাঘাট: চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন মাতৃক নিশাৰ আহাৰ যোগান ধৰিবলৈ যাওতে গোলাঘাটত পথ দুৰ্ঘটনাত পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীৰ মৃত্য়ু । এই দুৰ্ঘটনাটো পুলিবৰত সংঘটিত হৈছে । বান সাহাৰ্য আগবঢ়াই ঘূৰি অহা ট্ৰাকৰ খুন্দাত প্ৰীতম ৰাজপুত আৰু দীপা ৰাজপুতৰ থিতাতেই মৃত্য়ু হয় ।  

ভুলিকিটিং অঞ্চলৰ পৰা এখন বাইকেৰে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা মাতৃক নিশাৰ আহাৰ দিবলৈ আহোতে পথদুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত  হয় । নিশা এএছ০৫এক্স ৭৮৩০ নম্বৰৰ মটৰচাইকেলৰে গোলাঘাটৰ দিশে আহি থকা প্ৰীতম ৰাজপুত আৰু পত্নী দীপা ৰাজপুতক একে দিশৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত এএছ০৫ এচি ৮০৮৬ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে খুন্দা মৰাৰ ফলতেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।  

এই পথ দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কে এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, "মই নিশাৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লওতে এটা প্ৰচণ্ড শব্দ শুনা পাও আৰু ওলাই আহি দেখা পাও যে এই বাহনে খুন্দা মাৰি গোলাঘাট দিশে গুচি গৈছে আৰু পথৰ ওপৰত এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ পৰি আছে ।"

লগতে পঢ়ক:বেতকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, দুজনৰ মৃত্যু

পাহাৰৰ পৰা শিল খহি পৰিল চলন্ত গাড়ীৰ ওপৰত; হতাহত কমেও ১৫

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
পথ দুৰ্ঘটনা
শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ
ROAD ACCIDENT IN GOLAGHAT
GOLAGHAT ROAD ACCIDENT

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

JAPANESE ENCEPHALITIS OUTBREAK: BARPETA HAS THE SECOND HIGHEST INCIDENCE IN ASSAM

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ : অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে বৰপেটাত; মৃত্যু ৪ জনৰ

August 2, 2026 at 11:16 AM IST
Fire broke out in the moving green bus in Nalbari

চলন্ত অৱস্থাতে জ্বলি উঠিল গ্ৰীণ বাছ, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা বহু যাত্ৰীৰ

August 2, 2026 at 10:39 AM IST
Terrible fire at Tihu North East Mega Food Park in nalbari

টিহুৰ নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্কত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

August 2, 2026 at 9:08 AM IST
MORIGAON POLICE ARRESTED 12 CYBERCRIMINALS

মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত ১২ চাইবাৰ অপৰাধী, বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন জব্দ

August 1, 2026 at 9:28 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.