ETV Bharat / Videos

গছ বাগৰি পৰিল শিক্ষাৰ্থীৰ বাহনত, প্ৰাণ গ'ল ছাত্ৰীৰ - TRAGIC INCIDENT IN GUWAHATI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মহানগীৰৰ ভূতনাথত শোকাবহ ঘটনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 12, 2026 at 1:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ ভূতনাথৰ কালিপুৰত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা । পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ বাহনত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ ৷ ফলত পৰীস্মিতা হাজৰিকা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ ঘটনাৰ বিবৰণি অনুসৰি, AS01 BM 5232 নম্বৰৰ স্কুটীৰে দুই শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা দিবলৈ পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়লৈ গৈ আছিল ৷ তেনেতে চলন্ত বাহনখনত উভালি পৰে এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ ।

ফলত পৰীক্ষালৈ যোৱা পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় মহন আৰু পৰীস্মিতা হাজৰিকা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ আহত হৈছিল । ভূতনাথ ৰে'ল লাইনৰ সমীপতে সংঘটিত শোকাবহ ঘটনাত আহত হোৱা পৰীস্মিতাক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়তে মৃত্যু হয় ৷ নিহত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ চৰাইদেউৰ সোণাৰিত বুলি জানিব পৰা গৈছে । ছাত্ৰীগৰাকী পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰী আছিল ৷ ইফালে আহত ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় মহন বৰ্তমান সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক:বঙাইগাঁৱত ৰাইজে জব্দ কৰিলে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক

গুৱাহাটী: শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ ভূতনাথৰ কালিপুৰত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা । পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ বাহনত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ ৷ ফলত পৰীস্মিতা হাজৰিকা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ ঘটনাৰ বিবৰণি অনুসৰি, AS01 BM 5232 নম্বৰৰ স্কুটীৰে দুই শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা দিবলৈ পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়লৈ গৈ আছিল ৷ তেনেতে চলন্ত বাহনখনত উভালি পৰে এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ ।

ফলত পৰীক্ষালৈ যোৱা পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় মহন আৰু পৰীস্মিতা হাজৰিকা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ আহত হৈছিল । ভূতনাথ ৰে'ল লাইনৰ সমীপতে সংঘটিত শোকাবহ ঘটনাত আহত হোৱা পৰীস্মিতাক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়তে মৃত্যু হয় ৷ নিহত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ চৰাইদেউৰ সোণাৰিত বুলি জানিব পৰা গৈছে । ছাত্ৰীগৰাকী পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰী আছিল ৷ ইফালে আহত ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় মহন বৰ্তমান সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক:বঙাইগাঁৱত ৰাইজে জব্দ কৰিলে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক

For All Latest Updates

TAGGED:

গুৱাহাটী
ভূতনাথ শ্মশান
পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়
ETV BHARAT ASSAM
TRAGIC INCIDENT IN GUWAHATI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Royal Bengal Tiger

চাৰি ঠেং, নেজ কটা অৱস্থাত ঢেকীয়াপতীয়াৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

June 11, 2026 at 9:00 PM IST
Guardain Minister Ajanta Neog met in a meeting in Morigaon

বান-খহনীয়া সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ

June 11, 2026 at 6:55 PM IST
Suspected Drugs Paddlers Apprehended at Kaliabor

ড্ৰাগছসহ কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ জালত যাত্ৰীৰূপে অহা দুই সৰবৰাহকাৰী

June 11, 2026 at 6:07 PM IST
Ashok Singhal dhubri visit

প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িব লাগিব ধুবুৰী: গুৰুদ্বাৰত অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহল

June 11, 2026 at 5:14 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.