গছ বাগৰি পৰিল শিক্ষাৰ্থীৰ বাহনত, প্ৰাণ গ'ল ছাত্ৰীৰ - TRAGIC INCIDENT IN GUWAHATI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 12, 2026 at 1:44 PM IST
গুৱাহাটী: শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ ভূতনাথৰ কালিপুৰত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা । পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ বাহনত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ ৷ ফলত পৰীস্মিতা হাজৰিকা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ ঘটনাৰ বিবৰণি অনুসৰি, AS01 BM 5232 নম্বৰৰ স্কুটীৰে দুই শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা দিবলৈ পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়লৈ গৈ আছিল ৷ তেনেতে চলন্ত বাহনখনত উভালি পৰে এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ ।
ফলত পৰীক্ষালৈ যোৱা পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় মহন আৰু পৰীস্মিতা হাজৰিকা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ আহত হৈছিল । ভূতনাথ ৰে'ল লাইনৰ সমীপতে সংঘটিত শোকাবহ ঘটনাত আহত হোৱা পৰীস্মিতাক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়তে মৃত্যু হয় ৷ নিহত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ চৰাইদেউৰ সোণাৰিত বুলি জানিব পৰা গৈছে । ছাত্ৰীগৰাকী পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰী আছিল ৷ ইফালে আহত ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় মহন বৰ্তমান সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক:বঙাইগাঁৱত ৰাইজে জব্দ কৰিলে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক
গুৱাহাটী: শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ ভূতনাথৰ কালিপুৰত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা । পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ বাহনত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ ৷ ফলত পৰীস্মিতা হাজৰিকা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ ঘটনাৰ বিবৰণি অনুসৰি, AS01 BM 5232 নম্বৰৰ স্কুটীৰে দুই শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা দিবলৈ পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়লৈ গৈ আছিল ৷ তেনেতে চলন্ত বাহনখনত উভালি পৰে এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ ।
ফলত পৰীক্ষালৈ যোৱা পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় মহন আৰু পৰীস্মিতা হাজৰিকা নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ আহত হৈছিল । ভূতনাথ ৰে'ল লাইনৰ সমীপতে সংঘটিত শোকাবহ ঘটনাত আহত হোৱা পৰীস্মিতাক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়তে মৃত্যু হয় ৷ নিহত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ চৰাইদেউৰ সোণাৰিত বুলি জানিব পৰা গৈছে । ছাত্ৰীগৰাকী পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰী আছিল ৷ ইফালে আহত ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় মহন বৰ্তমান সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক:বঙাইগাঁৱত ৰাইজে জব্দ কৰিলে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক