মাছ মাৰিবলৈ গৈ বাঢ়নী পানীত পৰি মাছমৰীয়াৰ অকাল মৃত্যু - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 15, 2026 at 5:30 PM IST
জনীয়া: বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গুনিয়ালগুৰীত মৰা মানাহ নদীত মাছ ধৰিবলৈ এজন মাছমৰীয়াৰ মৃত্যু । বাঢ়নী পানীত পৰি মফিজ উদ্দিন নামৰ মাছমৰীয়াজনে অকাল মৃত্যুক সাবটি লয় । মাছমাৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া যুৱকজন গুনিয়ালগুৰী গাঁৱৰ আকবৰ আলীৰ পুত্ৰ মফিজ উদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগত মৰা মানাহ নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহ । মৰা মানাহ নদীত মঙলবাৰে বিয়লি প্ৰায় তিনি বজাত জাল পাতি মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল মাছমৰীয়া মফিজ উদ্দিন । কিন্তু সন্ধিয়ালৈকে ঘৰত নহাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰে । সন্ধিয়াৰভাগত মাছ মাৰিবলৈ লৈ যোৱা নাওখন ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে ।
নাৱৰ ওপৰত জাল, কাপোৰ, ছেণ্ডেল আদি পৰি থকা দেখি বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়া বুলি সন্দেহ কৰি ৰাইজে পানীত নামি উদ্ধাৰ অভিযান চলায় । লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে বৰপেটা জিলা SDRF বাহিনীক খবৰ দিয়ে যদিও নিশাৰ ভাগত উদ্ধাৰ অভিযান চলাব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰে । কিন্তু কলগাছিয়াৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । এনে অৱস্থাত ৰাইজে, নাও, জাল আদিৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই মাজ নিশা মাছমৰীয়া যুৱক মফিজ উদ্দিনৰ মৃতদেহ মৰা মানাহ নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ।
জনীয়া: বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গুনিয়ালগুৰীত মৰা মানাহ নদীত মাছ ধৰিবলৈ এজন মাছমৰীয়াৰ মৃত্যু । বাঢ়নী পানীত পৰি মফিজ উদ্দিন নামৰ মাছমৰীয়াজনে অকাল মৃত্যুক সাবটি লয় । মাছমাৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া যুৱকজন গুনিয়ালগুৰী গাঁৱৰ আকবৰ আলীৰ পুত্ৰ মফিজ উদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগত মৰা মানাহ নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহ । মৰা মানাহ নদীত মঙলবাৰে বিয়লি প্ৰায় তিনি বজাত জাল পাতি মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল মাছমৰীয়া মফিজ উদ্দিন । কিন্তু সন্ধিয়ালৈকে ঘৰত নহাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰে । সন্ধিয়াৰভাগত মাছ মাৰিবলৈ লৈ যোৱা নাওখন ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে ।
নাৱৰ ওপৰত জাল, কাপোৰ, ছেণ্ডেল আদি পৰি থকা দেখি বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়া বুলি সন্দেহ কৰি ৰাইজে পানীত নামি উদ্ধাৰ অভিযান চলায় । লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে বৰপেটা জিলা SDRF বাহিনীক খবৰ দিয়ে যদিও নিশাৰ ভাগত উদ্ধাৰ অভিযান চলাব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰে । কিন্তু কলগাছিয়াৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । এনে অৱস্থাত ৰাইজে, নাও, জাল আদিৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই মাজ নিশা মাছমৰীয়া যুৱক মফিজ উদ্দিনৰ মৃতদেহ মৰা মানাহ নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ।