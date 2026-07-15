ETV Bharat / Videos

মাছ মাৰিবলৈ গৈ বাঢ়নী পানীত পৰি মাছমৰীয়াৰ অকাল মৃত্যু - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মাছ মাৰিবলৈ গৈ বাঢ়নী পানীত পৰি মাছমৰীয়াৰ অকাল মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 5:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া: বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গুনিয়ালগুৰীত মৰা মানাহ নদীত মাছ ধৰিবলৈ এজন মাছমৰীয়াৰ মৃত্যু । বাঢ়নী পানীত পৰি মফিজ উদ্দিন নামৰ মাছমৰীয়াজনে অকাল মৃত্যুক সাবটি লয় । মাছমাৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া যুৱকজন গুনিয়ালগুৰী গাঁৱৰ আকবৰ আলীৰ পুত্ৰ মফিজ উদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে । 

মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগত মৰা মানাহ নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহ । মৰা মানাহ নদীত মঙলবাৰে বিয়লি প্ৰায় তিনি বজাত জাল পাতি মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল মাছমৰীয়া মফিজ উদ্দিন । কিন্তু সন্ধিয়ালৈকে ঘৰত নহাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰে । সন্ধিয়াৰভাগত মাছ মাৰিবলৈ লৈ যোৱা নাওখন ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে । 

নাৱৰ ওপৰত জাল, কাপোৰ, ছেণ্ডেল আদি পৰি থকা দেখি বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়া বুলি সন্দেহ কৰি ৰাইজে পানীত নামি উদ্ধাৰ অভিযান চলায় । লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে বৰপেটা জিলা SDRF বাহিনীক খবৰ দিয়ে যদিও নিশাৰ ভাগত উদ্ধাৰ অভিযান চলাব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰে । কিন্তু কলগাছিয়াৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । এনে অৱস্থাত ৰাইজে, নাও, জাল আদিৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই মাজ নিশা মাছমৰীয়া যুৱক মফিজ উদ্দিনৰ মৃতদেহ মৰা মানাহ নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: মৌলবীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ, মাদ্ৰাছাত ওলমিল তলা

ধোপগুৰিত মাল গোঁসাই পূজা: উজলিল ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি

জনীয়া: বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গুনিয়ালগুৰীত মৰা মানাহ নদীত মাছ ধৰিবলৈ এজন মাছমৰীয়াৰ মৃত্যু । বাঢ়নী পানীত পৰি মফিজ উদ্দিন নামৰ মাছমৰীয়াজনে অকাল মৃত্যুক সাবটি লয় । মাছমাৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া যুৱকজন গুনিয়ালগুৰী গাঁৱৰ আকবৰ আলীৰ পুত্ৰ মফিজ উদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে । 

মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগত মৰা মানাহ নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহ । মৰা মানাহ নদীত মঙলবাৰে বিয়লি প্ৰায় তিনি বজাত জাল পাতি মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল মাছমৰীয়া মফিজ উদ্দিন । কিন্তু সন্ধিয়ালৈকে ঘৰত নহাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰে । সন্ধিয়াৰভাগত মাছ মাৰিবলৈ লৈ যোৱা নাওখন ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে । 

নাৱৰ ওপৰত জাল, কাপোৰ, ছেণ্ডেল আদি পৰি থকা দেখি বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়া বুলি সন্দেহ কৰি ৰাইজে পানীত নামি উদ্ধাৰ অভিযান চলায় । লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে বৰপেটা জিলা SDRF বাহিনীক খবৰ দিয়ে যদিও নিশাৰ ভাগত উদ্ধাৰ অভিযান চলাব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰে । কিন্তু কলগাছিয়াৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । এনে অৱস্থাত ৰাইজে, নাও, জাল আদিৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই মাজ নিশা মাছমৰীয়া যুৱক মফিজ উদ্দিনৰ মৃতদেহ মৰা মানাহ নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: মৌলবীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ, মাদ্ৰাছাত ওলমিল তলা

ধোপগুৰিত মাল গোঁসাই পূজা: উজলিল ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি

For All Latest Updates

TAGGED:

বাঢ়নী পানী
মৰা মানাহ নদী
মাছমৰীয়াৰ মৃত্যু
ইটিভি ভাৰত অসম
TRAGIC DEATH OF A FISHERMAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Jonai river erosion

জোনাইৰ শুকান নলাৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ: নৈত জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী, খেতিপথাৰ, বাট-পথ

July 15, 2026 at 4:04 PM IST
Brahma Kumari Ishwariya University felicited students in Morigaon

মৰিগাঁৱত ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মান সমাৰোহ: ৬ আগষ্টৰ পৰা দেশজুৰি নিচামুক্ত অভিযান

July 15, 2026 at 3:55 PM IST
Four-lane road affected by artificial flood in Teok

গুৱাহাটীত নহয়, টীয়কত এজাক বৰষুণতে বুৰ গ'ল ৰাজপথ

July 15, 2026 at 2:32 PM IST
Nagaon Railway recruitment fraud

ভাৰতীয় ৰে'লৱেত নিযুক্তিৰ নামত দুষ্টচক্ৰৰ গোপন বেহা; লাখে লাখে ধন সংগ্ৰহ প্ৰৱঞ্চকৰ

July 14, 2026 at 10:50 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.