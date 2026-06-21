ETV Bharat / Videos

২৫০০ টকা উৎকোচ লৈ ৰাইজৰ ৰোষত আৰক্ষী, তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন - POLICE PERSONNEL SUSPENDED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
২৫০০ টকা উৎকোচ লৈ ৰাইজৰ ৰোষত আৰক্ষী (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 7:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান-বাহন আৰক্ষীৰ নাক কাটিলে এজন আৰক্ষীয়ে । দেওবাৰে মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত উৎকোচ লৈ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল যান-বাহন আৰক্ষীৰ লেন্স নায়ক ৰেকিবুল আলী । বাহনৰ চালকৰ পৰা অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰি ৰাইজৰ ৰোষত পৰাৰ পিছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হয় ৰেকিবুলক । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান-বাহন আৰক্ষী শাখাৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত জয়ন্ত সাৰথি বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘আজি গণেশগুৰিত ৰেকিবুল আলী কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিল । সেই সময়ত বগা ৰঙৰ AS- 13N7982 নম্বৰৰ এখন স্ক'ৰপিঅ' বাহন চলাই আহিছিল ৰাজেশ ডেকা নামৰ লোকজনে । ৰেকিবুল আলীয়ে গাড়ীখনত ব্লেক গ্লাছ লগোৱাৰ বাবে আইন উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত ৭০০০-৭৫০০ বিচাৰিছিল । পিছত তেওঁ ২৫০০ টকা নগদ দিছিল । ৰেকিবুল আলীৰ এই কৰ্ম-কাণ্ডই অসম আৰক্ষী, মহানগৰ যান-বাহন আৰক্ষীক লজ্জিত কৰিলে । ৰেকিবুল আলীক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে । বিভাগীয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে ।’’ 

ৰাইজক আহ্বান জনাই কয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘জৰিমনাৰ নামত নগদ ধন বিচাৰিলে যাতে কোনেও নিদিয়ে । কোনোৱে নগদ ধন বিচাৰিলে তাৰ অভিযোগ আমাক দিয়ক । কিয়নো গুৱাহাটী যান-বাহন আৰক্ষীয়ে কেতিয়াও নগদ ধন জৰিমনা হিচাপে নলয় ।’’

লগতে পঢ়ক: বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী পথ দুৰ্ঘটনাত আহত

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান-বাহন আৰক্ষীৰ নাক কাটিলে এজন আৰক্ষীয়ে । দেওবাৰে মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত উৎকোচ লৈ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল যান-বাহন আৰক্ষীৰ লেন্স নায়ক ৰেকিবুল আলী । বাহনৰ চালকৰ পৰা অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰি ৰাইজৰ ৰোষত পৰাৰ পিছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হয় ৰেকিবুলক । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান-বাহন আৰক্ষী শাখাৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত জয়ন্ত সাৰথি বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘আজি গণেশগুৰিত ৰেকিবুল আলী কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিল । সেই সময়ত বগা ৰঙৰ AS- 13N7982 নম্বৰৰ এখন স্ক'ৰপিঅ' বাহন চলাই আহিছিল ৰাজেশ ডেকা নামৰ লোকজনে । ৰেকিবুল আলীয়ে গাড়ীখনত ব্লেক গ্লাছ লগোৱাৰ বাবে আইন উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত ৭০০০-৭৫০০ বিচাৰিছিল । পিছত তেওঁ ২৫০০ টকা নগদ দিছিল । ৰেকিবুল আলীৰ এই কৰ্ম-কাণ্ডই অসম আৰক্ষী, মহানগৰ যান-বাহন আৰক্ষীক লজ্জিত কৰিলে । ৰেকিবুল আলীক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে । বিভাগীয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে ।’’ 

ৰাইজক আহ্বান জনাই কয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘জৰিমনাৰ নামত নগদ ধন বিচাৰিলে যাতে কোনেও নিদিয়ে । কোনোৱে নগদ ধন বিচাৰিলে তাৰ অভিযোগ আমাক দিয়ক । কিয়নো গুৱাহাটী যান-বাহন আৰক্ষীয়ে কেতিয়াও নগদ ধন জৰিমনা হিচাপে নলয় ।’’

লগতে পঢ়ক: বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী পথ দুৰ্ঘটনাত আহত

For All Latest Updates

TAGGED:

উৎকোচ
গণেশগুৰি
যান বাহন আৰক্ষী
জয়ন্ত সাৰথি বৰা
POLICE PERSONNEL SUSPENDED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

yoga day 2026

কামাখ্যাত যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শনেৰে যোগ দিৱস পালন সাধু-সন্তৰ

June 21, 2026 at 6:55 PM IST
Flight tire burst

দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমান; সুৰক্ষিত অসমৰ ১৫ যাত্ৰী

June 21, 2026 at 5:46 PM IST
Majuli Jorhat connecting bridge

মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ ৮ নম্বৰ খুঁটাত পুনৰ বিসংগতি

June 21, 2026 at 5:45 PM IST
flood washed away several villages in Dhemaji

আহাৰমহীয়া বানত বুৰিল ধেমাজিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল

June 21, 2026 at 5:32 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.