পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে গোলাঘাটৰ বামুণগাঁৱতো কাতি বিহু পালন
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 18, 2026 at 8:00 PM IST
গোলাঘাট : আজি কাতি বিহু । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ বামুণ গাঁৱতো পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে পালন কৰা হয় কাতি বিহু । ইয়াৰ উপলক্ষে গাঁওখনত দেখিবলৈ পোৱা গ’ল বিহুৰ আনন্দ-উলাহৰ লগতে অসমীয়া জাতিৰ চহকী লোক-পৰম্পৰাৰ এক সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি ।
কাতি বিহুৰ পুৱাৰে পৰা গৃহস্থীসকলে তুলসীৰ তল পৰিষ্কাৰ কৰি চাকি-বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে নেদেখাজনৰ চৰণত সেৱা জনাই পৰিয়ালৰ সুখ-শান্তি আৰু মংগল কামনা কৰে। লোকবিশ্বাস অনুসৰি, কাতি বিহুৰ দিনা তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলালে ঘৰখনলৈ মংগল কঢ়িয়াই আনে ।
আনহাতে, কৃষিৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত অসমীয়া সমাজত কাতি বিহুৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । বামুণ গাঁৱতো গাঁৱৰ মহিলাসকলে একেলগে ধাননি পথাৰত চাকি জ্বলাই সেৱা জনোৱা পৰিলক্ষিত হয় । পথাৰৰ শস্যৰ সমৃদ্ধি আৰু পোক পতংগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চাকি জ্বলাই বুলি জনবিশ্বাস আছে লগতে কৃষকৰ মংগল কামনাৰে পালন কৰা এই পৰম্পৰাই অসমীয়া কৃষিজীৱী সমাজৰ বিশ্বাস আৰু ঐতিহ্যক প্ৰতিফলিত কৰে ।
এই সম্পৰ্কে গাওঁখনৰ অতুল শইকীয়া নামৰ এজন লোকে কয় কাতি বিহু আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এক পৰম্পৰা । এই কাতি বিহুত ঘৰে ঘৰে আই লক্ষ্মীৰ ওচৰত চাকি বন্তি জ্বলাই, লগতে ভৰাল, গোসাঁই ঘৰ আৰু তুলসী তলত চাকি জ্বলাই নাম গায় ।
লগতে পঢ়ক: কাতি বিহু : পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ লগতে কৃষি ভূমিৰ সুৰক্ষাৰো আহ্বান কৃষকৰ
গোলাঘাট : আজি কাতি বিহু । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ বামুণ গাঁৱতো পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে পালন কৰা হয় কাতি বিহু । ইয়াৰ উপলক্ষে গাঁওখনত দেখিবলৈ পোৱা গ’ল বিহুৰ আনন্দ-উলাহৰ লগতে অসমীয়া জাতিৰ চহকী লোক-পৰম্পৰাৰ এক সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি ।
কাতি বিহুৰ পুৱাৰে পৰা গৃহস্থীসকলে তুলসীৰ তল পৰিষ্কাৰ কৰি চাকি-বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে নেদেখাজনৰ চৰণত সেৱা জনাই পৰিয়ালৰ সুখ-শান্তি আৰু মংগল কামনা কৰে। লোকবিশ্বাস অনুসৰি, কাতি বিহুৰ দিনা তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলালে ঘৰখনলৈ মংগল কঢ়িয়াই আনে ।
আনহাতে, কৃষিৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত অসমীয়া সমাজত কাতি বিহুৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । বামুণ গাঁৱতো গাঁৱৰ মহিলাসকলে একেলগে ধাননি পথাৰত চাকি জ্বলাই সেৱা জনোৱা পৰিলক্ষিত হয় । পথাৰৰ শস্যৰ সমৃদ্ধি আৰু পোক পতংগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চাকি জ্বলাই বুলি জনবিশ্বাস আছে লগতে কৃষকৰ মংগল কামনাৰে পালন কৰা এই পৰম্পৰাই অসমীয়া কৃষিজীৱী সমাজৰ বিশ্বাস আৰু ঐতিহ্যক প্ৰতিফলিত কৰে ।
এই সম্পৰ্কে গাওঁখনৰ অতুল শইকীয়া নামৰ এজন লোকে কয় কাতি বিহু আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এক পৰম্পৰা । এই কাতি বিহুত ঘৰে ঘৰে আই লক্ষ্মীৰ ওচৰত চাকি বন্তি জ্বলাই, লগতে ভৰাল, গোসাঁই ঘৰ আৰু তুলসী তলত চাকি জ্বলাই নাম গায় ।
লগতে পঢ়ক: কাতি বিহু : পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ লগতে কৃষি ভূমিৰ সুৰক্ষাৰো আহ্বান কৃষকৰ