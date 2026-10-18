ETV Bharat / Videos

পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে গোলাঘাটৰ বামুণগাঁৱতো কাতি বিহু পালন

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে গোলাঘাটৰ বামুণগাঁৱতো কাতি বিহু পালন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2026 at 8:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : আজি কাতি বিহু । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ বামুণ গাঁৱতো পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে পালন কৰা হয় কাতি বিহু । ইয়াৰ উপলক্ষে গাঁওখনত দেখিবলৈ পোৱা গ’ল বিহুৰ আনন্দ-উলাহৰ লগতে অসমীয়া জাতিৰ চহকী লোক-পৰম্পৰাৰ এক সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি ।

কাতি বিহুৰ পুৱাৰে পৰা গৃহস্থীসকলে তুলসীৰ তল পৰিষ্কাৰ কৰি চাকি-বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে নেদেখাজনৰ চৰণত সেৱা জনাই পৰিয়ালৰ সুখ-শান্তি আৰু মংগল কামনা কৰে। লোকবিশ্বাস অনুসৰি, কাতি বিহুৰ দিনা তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলালে ঘৰখনলৈ মংগল কঢ়িয়াই আনে ।

আনহাতে, কৃষিৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত অসমীয়া সমাজত কাতি বিহুৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । বামুণ গাঁৱতো গাঁৱৰ মহিলাসকলে একেলগে ধাননি পথাৰত চাকি জ্বলাই সেৱা জনোৱা পৰিলক্ষিত হয় । পথাৰৰ শস্যৰ সমৃদ্ধি আৰু পোক পতংগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চাকি জ্বলাই বুলি জনবিশ্বাস আছে লগতে কৃষকৰ মংগল কামনাৰে পালন কৰা এই পৰম্পৰাই অসমীয়া কৃষিজীৱী সমাজৰ বিশ্বাস আৰু ঐতিহ্যক প্ৰতিফলিত কৰে ।

এই সম্পৰ্কে গাওঁখনৰ অতুল শইকীয়া নামৰ এজন লোকে কয় কাতি বিহু আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এক পৰম্পৰা । এই কাতি বিহুত ঘৰে ঘৰে আই লক্ষ্মীৰ ওচৰত চাকি বন্তি জ্বলাই, লগতে ভৰাল, গোসাঁই ঘৰ আৰু তুলসী তলত চাকি জ্বলাই নাম গায় ।

লগতে পঢ়ক: কাতি বিহু : পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ লগতে কৃষি ভূমিৰ সুৰক্ষাৰো আহ্বান কৃষকৰ

গোলাঘাট : আজি কাতি বিহু । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ বামুণ গাঁৱতো পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে পালন কৰা হয় কাতি বিহু । ইয়াৰ উপলক্ষে গাঁওখনত দেখিবলৈ পোৱা গ’ল বিহুৰ আনন্দ-উলাহৰ লগতে অসমীয়া জাতিৰ চহকী লোক-পৰম্পৰাৰ এক সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি ।

কাতি বিহুৰ পুৱাৰে পৰা গৃহস্থীসকলে তুলসীৰ তল পৰিষ্কাৰ কৰি চাকি-বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে নেদেখাজনৰ চৰণত সেৱা জনাই পৰিয়ালৰ সুখ-শান্তি আৰু মংগল কামনা কৰে। লোকবিশ্বাস অনুসৰি, কাতি বিহুৰ দিনা তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলালে ঘৰখনলৈ মংগল কঢ়িয়াই আনে ।

আনহাতে, কৃষিৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত অসমীয়া সমাজত কাতি বিহুৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । বামুণ গাঁৱতো গাঁৱৰ মহিলাসকলে একেলগে ধাননি পথাৰত চাকি জ্বলাই সেৱা জনোৱা পৰিলক্ষিত হয় । পথাৰৰ শস্যৰ সমৃদ্ধি আৰু পোক পতংগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চাকি জ্বলাই বুলি জনবিশ্বাস আছে লগতে কৃষকৰ মংগল কামনাৰে পালন কৰা এই পৰম্পৰাই অসমীয়া কৃষিজীৱী সমাজৰ বিশ্বাস আৰু ঐতিহ্যক প্ৰতিফলিত কৰে ।

এই সম্পৰ্কে গাওঁখনৰ অতুল শইকীয়া নামৰ এজন লোকে কয় কাতি বিহু আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এক পৰম্পৰা । এই কাতি বিহুত ঘৰে ঘৰে আই লক্ষ্মীৰ ওচৰত চাকি বন্তি জ্বলাই, লগতে ভৰাল, গোসাঁই ঘৰ আৰু তুলসী তলত চাকি জ্বলাই নাম গায় ।

লগতে পঢ়ক: কাতি বিহু : পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ লগতে কৃষি ভূমিৰ সুৰক্ষাৰো আহ্বান কৃষকৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

কাতি বিহু
গোলাঘাটত কাতি বিহু পালন
গোলাঘাট
ETV BHARAT ASSAM
KATI BIHU

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Unique Kati bihu celebration

কাতি বিহুত বকুল তলত ৰবাব টেঙাৰ জুতি আৰু কবিৰ আড্ডা

October 18, 2026 at 7:59 PM IST
kati bihu 2026

বৰপেটাৰ ৰাখাল থানত ৩০ ঘণ্টীয়া কাতি বিহুৰ নাম প্ৰসংগ

October 18, 2026 at 5:33 PM IST
DURGA PUJA 2026

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ 2026 : বৰমাত মহাসপ্তমীৰ পূজা অৰ্চনা

October 18, 2026 at 4:55 PM IST
Preparation for Kati Bihu celebrations at Auniati Satra Majuli

বাপতিসাহোন কাতি বিহুৰ আকাশবন্তি জ্বলাবলৈ সাজু মাজুলীবাসী

October 17, 2026 at 5:48 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.