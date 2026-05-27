মংগল কামনাৰে জাগীৰোডত কাৰ্বিসকলৰ পৰম্পৰাগত জংখং পূজা পালন - KARBI COMMUNITY PUJA

জাগীৰোডত কাৰ্বিসকলৰ পৰম্পৰাগত জংখং পূজা পালন

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 27, 2026 at 2:50 PM IST

মৰিগাঁও: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে জাগীৰোডৰ কুঠৰীতো বুধবাৰে কাৰ্বি লোকসকলে পৰম্পৰাগত জংখং পূজা পালন কৰে । পুৰণি কালৰে পৰা চলি অহা বিশ্বাস অনুসৰি যেতিয়া বসন্তৰ পৰশ পাই মাটিৰ বুকু ফালি বাঁহ গছৰ নতুন গাজ (বাঁহ গাজ) ওলাই, সেই সময়তে কাৰ্বি সমাজত এই বিশেষ পূজাৰ আয়োজন কৰা হয় ।  

কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ বিশ্বাস অনুসৰি এই জংখং পূজা সম্পন্ন নকৰালৈকে কোনেও নতুন শাক-পাচলি খাব নোৱাৰে । পথাৰত হাল বাই মাটি চহাব নোৱাৰে । বসন্তকালৰ আৰম্ভণিতে প্ৰকৃতিৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰি আৰু অনাগত দিনবোৰত যাতে খেতি-বাতি ভাল হয়, তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হয় ।  

এই পূজা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছৰ পৰাহে কাৰ্বি সমাজৰ লোকসকলে নতুন শাক-পাচলি আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু কৃষিকাৰ্যৰ বাবে পথাৰত নামে । এই পূজাত মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ । পূজাৰ দিনা গাঁৱৰ ডেকা-বুঢ়া সকলো পুৰুষে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "আমাৰ কাৰ্বি সমাজত এই জংখং পূজাৰ এক বিশেষ ঐতিহাসিক আৰু ধৰ্মীয় গুৰুত্ব আছে । মাটিৰ পৰা যেতিয়া বাঁহ গাজ ওলায়, তেতিয়াই আমি এই পূজা কৰাটো নিয়ম । এই পূজা নকৰালৈকে আমাৰ সমাজত কোনেও পথাৰত মাটি চহাব নোৱাৰে আৰু নতুন শাক-পাচলিও খাব নোৱাৰে । ভগৱানে যাতে আমাৰ খেতি-বাতি ভাল কৰে আৰু গাঁৱলৈ কোনো অপায়-অমংগল মাতি নানে, তাৰ বাবেই আমি পুৰুষসকলে মিলি এই পূজা কৰো । ইয়াত মহিলাৰ প্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ ।"

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

