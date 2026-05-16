গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱক লৈ উখল-মাখল মৰীপছতীয়া
Published : May 16, 2026 at 6:00 PM IST
মৰিগাঁও : গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি মৰিগাঁও জিলাৰ মৰীপছতীয়াত উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । শতিকা পুৰণি উৎসৱটোত শ শ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইফালে এই উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এক বাণিজ্য মেলাৰো আয়োজন কৰা হৈছে । যি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱ উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা নাম-প্ৰসংগ চলিছে । এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে এগৰাকী ব্যৱসায়ী তথা সমাজকৰ্মীয়ে অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও ঐতিহাসিক নামঘৰলৈ বিশেষ সাহায্য আগবঢ়াইছে । মৰিগাঁৱৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা অগ্ৰণী সমাজকৰ্মী প্ৰয়াত শান্তনু বৰুৱাৰ স্মৃতিত তেওঁৰ পুত্ৰ তথা যুৱ ব্যৱসায়ী দিব্যজ্যোতি কৌশিকে অঞ্চলটোৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে নামঘৰসমূহলৈ আধুনিক চাউণ্ড চিষ্টেম আগবঢ়ায় । নামঘৰৰ বাবে ভকত-বৈষ্ণৱসকলক তেওঁ এই সামগ্ৰীবোৰ প্ৰদান কৰে । এই সন্দৰ্ভত সমাজকৰ্মীগৰাকীয়ে কয়, "মোৰ দেউতাই সদায় সমাজখনৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল । বিশেষকৈ নামঘৰ আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহ সুৰক্ষিত কৰাটো তেওঁৰ সপোন আছিল । ঐতিহাসিক মৰীপছতীয়া গোঁসাই উলিওৱা মেলাৰ এই পৱিত্ৰ ক্ষণত নামঘৰ কেইটালৈ এই ক্ষুদ্ৰ সেৱা আগবঢ়াব পাৰি মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ ।"
