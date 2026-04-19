মৰিগাঁৱত শতাব্দী প্ৰাচীন পৰম্পৰাৰে গোঁসাই উলিওৱা মেলা - গোঁসাই উলিওৱা মেলা
Published : April 19, 2026 at 4:27 PM IST
মৰিগাঁও : মৰিগাঁও বেতনিত শতাব্দী প্ৰাচীন পৰম্পৰাৰে গোঁসাই উলিওৱা মেলা অনুষ্ঠিত হয় । মধ্য অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে মৰিগাঁও জিলাৰ বেতনি অঞ্চলতো অতীজৰে পৰা চলি অহা ঐতিহ্যবাহী গোঁসাই উলিওৱা মেলা উদযাপন কৰা হয় । চাৰি ব’হাগত আয়োজিত এই মেলা এশ বছৰৰো অধিক পুৰণি ।
স্থানীয় লোকৰ মতে, এই মেলাৰ সৈতে পূৰ্বৰ কোচ ৰজাসকলৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস জড়িত হৈ আছে । বিশেষকৈ ঐতিহাসিক ‘সাতৰজা-পাঁচৰজা’ৰ দিনৰে পৰা চলি অহা এই চহকী সংস্কৃতিক আজিও লক্ষী সিংহ ডেকা, শুকুৰ সিংহ ডেকা আদিৰ উত্তৰপুৰুষে নিষ্ঠাৰে ধৰি ৰাখিছে ।
বেতনি গাঁৱৰ ৰজা চুবুৰীস্থিত ঐতিহাসিক ‘বুঢ়া নামঘৰ’ৰ পৰাই এই মেলাৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি কোৱা হয় । উল্লেখ্য় যে ডমাল, বেতনি, এজাৰবাৰী আদি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকেও এই মেলাৰ আয়োজন কৰি আহিছে । মেলাৰ দিনা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ সাক্ষী হৈ ৰয় বেতনিবাসী ।
পৰম্পৰাগত ঢাল-তৰোৱাল লৈ নিৰ্দিষ্ট সাজপাৰ পিন্ধি ওলাই অহা ভক্ত আৰু সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলে এক ঐতিহাসিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । বৰঢোলৰ শব্দ আৰু হৰিধ্বনিৰ মাজত গোঁসাইক যেতিয়া বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হয়, তেতিয়া ভক্তি আৰু আনন্দৰ এক অনন্য মিশ্ৰণ দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
