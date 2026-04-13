পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নগাঁৱৰ হাতীচোং দীঘলী বিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ - ৰঙালী বিহুৰ উৰুকা

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 5:36 PM IST

নগাঁও : আজি ৰঙালী বিহুৰ উৰুকা ৷ মঙলবাৰে গৰুবিহু ৷ বিহু বুলি ডেকা-বুঢ়া-মেথা সকলোৰে গাত তৎ নাইকীয়া হৈছে ৷ ৰঙালী বিহু বুলি কি কি খাব, কি কৰিব, ক’ত বিহু মাৰিব ইত্যাদি ৷

ৰঙালীৰ উৰুকা বুলি সোমবাৰে নগাঁও জিলাৰ হাতীচোং মৌজাৰ চকলাঘাটৰ দীঘলী বিলত পুৱাই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সমূহীয়াভাৱে মাছ ধৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে । প্ৰতি বছৰে ব’হাগৰ উৰুকাত কাষৰীয়া কেবাখনো গাঁৱৰ লোকে হাতে হাতে জাকৈ, খালৈ, পল' লৈ আনন্দ উলাহেৰে দীঘলী বিলত মাছ ধৰি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে ।

কোনোৱে যদি সৰু মাছ ধৰিছে, আন কোনোবাজনে আকৌ ডাঙৰ মাছ ধৰি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে । তাৰ মাজতে বহুতে খালী হাতেৰেও ঘৰলৈ উভতিছে ৷ তথাপিও কাৰো মনত খং-ক্ষোভ নাই ৷

