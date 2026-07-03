ETV Bharat / Videos

ফৰ্মেলিনভৰ্তি টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, জাতিংগা নদীৰ পানী ব্য়ৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান - জাতিংগা নদী

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ফৰ্মেলিনভৰ্তি টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, জাতিংগা নদীৰ পানী ব্য়ৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 6:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং : হাফলং-শিলচৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জাতিংগা দলঙৰ ওচৰত ফৰ্মেলিনভৰ্তি টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত টেংকাৰখনৰ দুটা চেম্বাৰৰ পৰা ফৰ্মেলিন ওলাই জাতিংগা নদীত মিহলি হৈছে । সেয়েহে কেইদিনমানৰ বাবে নদীৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ জিলা আয়ুক্ত গায়ত্ৰী দেৱদাস হাইলিঙে আহ্বান জনাইছে।

ডিমা হাছাওৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সকলো গাঁও আৰু নৈপৰীয়া লোকক জাতিংগাৰ পানী ব্য়হাৰ নকৰিবলৈ সতৰ্ক কৰি দিয়ে । 

শুকুৰবাৰে সংবাদমাধ্যমৰ আগতে  জিলা আয়ুক্তই কয়," জাতিংগা নদীৰ ওচৰত থকা সকলো বাসিন্দা আৰু গাঁওসমূহৰ ৰাইজে নদীৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰোতে সতৰ্ক থাকিব লাগে; কিন্তু আতংকিত হ'ব নালাগে । "  

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয় যে হাফলং-শিলচৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৃহস্পতিবাৰ আবেলি প্ৰায় ৪ বজাত জাতিংগা দলঙৰ ওচৰত এনএল০১এই ৩৮৮৬ নম্বৰৰ এখন ফৰ্মেলিনভৰ্তি টেংকাৰ নামৰূপৰ পৰা ত্ৰিপুৰালৈ যোৱাৰ পথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷

এই দুৰ্ঘটনাত টেংকাৰখনৰ কৰ্মচাৰী চাইফুল হক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত তেওঁক হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ পিচতে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে ।

ফৰ্মেলিন মানৱ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হোৱা বাবে ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসনে জাতিংগা দলঙৰ পৰা হাৰাংগাজাওলৈকে নদীৰ পাৰৰ সকলো বাসিন্দাক আগন্তুক কিছুদিনৰ বাবে নদীৰ পানী খোৱা, ৰন্ধা-বঢ়া, ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ অথবা গৰু-ছাগলী আৰু অন্যান্য জীৱ-জন্তুক নুখুউৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।

জাতিংগা দলঙৰ ওচৰত ফৰ্মেলিন ভৰ্তি টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, দুদিনলৈ নৈৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান

হাফলং : হাফলং-শিলচৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জাতিংগা দলঙৰ ওচৰত ফৰ্মেলিনভৰ্তি টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত টেংকাৰখনৰ দুটা চেম্বাৰৰ পৰা ফৰ্মেলিন ওলাই জাতিংগা নদীত মিহলি হৈছে । সেয়েহে কেইদিনমানৰ বাবে নদীৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ জিলা আয়ুক্ত গায়ত্ৰী দেৱদাস হাইলিঙে আহ্বান জনাইছে।

ডিমা হাছাওৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সকলো গাঁও আৰু নৈপৰীয়া লোকক জাতিংগাৰ পানী ব্য়হাৰ নকৰিবলৈ সতৰ্ক কৰি দিয়ে । 

শুকুৰবাৰে সংবাদমাধ্যমৰ আগতে  জিলা আয়ুক্তই কয়," জাতিংগা নদীৰ ওচৰত থকা সকলো বাসিন্দা আৰু গাঁওসমূহৰ ৰাইজে নদীৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰোতে সতৰ্ক থাকিব লাগে; কিন্তু আতংকিত হ'ব নালাগে । "  

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয় যে হাফলং-শিলচৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৃহস্পতিবাৰ আবেলি প্ৰায় ৪ বজাত জাতিংগা দলঙৰ ওচৰত এনএল০১এই ৩৮৮৬ নম্বৰৰ এখন ফৰ্মেলিনভৰ্তি টেংকাৰ নামৰূপৰ পৰা ত্ৰিপুৰালৈ যোৱাৰ পথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷

এই দুৰ্ঘটনাত টেংকাৰখনৰ কৰ্মচাৰী চাইফুল হক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত তেওঁক হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ পিচতে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে ।

ফৰ্মেলিন মানৱ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হোৱা বাবে ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসনে জাতিংগা দলঙৰ পৰা হাৰাংগাজাওলৈকে নদীৰ পাৰৰ সকলো বাসিন্দাক আগন্তুক কিছুদিনৰ বাবে নদীৰ পানী খোৱা, ৰন্ধা-বঢ়া, ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ অথবা গৰু-ছাগলী আৰু অন্যান্য জীৱ-জন্তুক নুখুউৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।

জাতিংগা দলঙৰ ওচৰত ফৰ্মেলিন ভৰ্তি টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, দুদিনলৈ নৈৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ডিমা হাছাও
ফৰ্মেলিন
জাতিংগা নদী
FORMALIN FILLED TANKER ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Dhubri Police Arrested five thieves

ঘটি-লোতাসহ ধৰা পৰিল পাঁচ গভাইত চোৰ, বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঁহ-পিতলৰ সামগ্ৰী জব্দ

July 3, 2026 at 4:58 PM IST
Morigaon College

মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ৫ বিশিষ্ট ব্যক্তিক 'মৰিগাঁও উৎকৰ্ষ বঁটা' প্ৰদান​

July 3, 2026 at 3:52 PM IST
Gangapur is in mourning over Mridumudra's death

মৃদুমুদ্ৰাৰ মৃত্যুত শোকাস্তব্ধ গংগাপুৰ: কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আহ্বান আছুৰ

July 3, 2026 at 3:33 PM IST
JAPANESE ENCEPHALITIS OUTBREAK

বটদ্ৰৱাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, তৎপৰতা বৃদ্ধি স্বাস্থ্য বিভাগৰ

July 3, 2026 at 3:15 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.