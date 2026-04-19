ETV Bharat / Videos

পুৰুষ নিষিদ্ধ এখন বিহু...সেই বিহু গাভৰুৰ বাবে বিশেষ কিয় ? - GABHARU BIHU 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
আজি জীয়াৰী বিহু বা চেনেহী বিহু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 19, 2026 at 2:47 PM IST

|

Updated : April 19, 2026 at 3:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : সাত বিহুৰ ভিতৰত চেনেহী বিহু বা জীয়াৰী বিহু অন্যতম ৷ দেওবাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে টীয়কতো পালন কৰিছে চেনেহী বিহু বা জীয়াৰী বিহু ৷ ব'হাগৰ পথাৰত পৌৰাণিক বিহুগীত গায় যুৱতীসকলে জীয়ৰী বা চেনেহী বিহু উদযাপন কৰে । দেওবাৰে টীয়কৰ চাৰিখন গাঁৱৰ যুৱতীয়ে মিলি পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিবলৈ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ যাতে প্ৰসাৰিত হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে জীয়াৰী বিহু বা চেনেহী বিহু আয়োজন কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে এগৰাকী বিহুৱতীয়ে ।

এগৰাকী বিহুৱতীয়ে কয়, "আজি জীয়ৰী বিহু বা চেনেহী বিহু ৷ এই বিহুত পুৰুষসকল নিষিদ্ধ, এইয়া প্ৰাচীন আৰু পৰম্পৰাগত। চাৰিখন গাঁৱৰ গাভৰুসকল ওলাই আহিছো, য'ত ২২গৰাকী গাভৰু আছে । আমি ওলাই আহিছো সম্বন্ধয় ধৰি ৰখা যাত্ৰাত ৷ এই বিহু বিবাহিত কাৰণে হয় আৰু অ-বিবাহিত কাৰণে হয়, ইয়াত প্ৰেম আৰু সম্বন্ধীয় আলাপ হয় । আমি সকলো বাধা নেওচি ওলাই আহিছো, নৱ প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত, কাৰণ আমাক দেখি তেওঁলোক ওলাই আহিব আৰু আমাৰ পৰম্পৰা ধৰি ৰাখক । কাৰণ আজি সময়ত আমাৰ মাজৰ পৰা চোতাল বিহু হেৰাই গৈছে ।"

যোৰহাট : সাত বিহুৰ ভিতৰত চেনেহী বিহু বা জীয়াৰী বিহু অন্যতম ৷ দেওবাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে টীয়কতো পালন কৰিছে চেনেহী বিহু বা জীয়াৰী বিহু ৷ ব'হাগৰ পথাৰত পৌৰাণিক বিহুগীত গায় যুৱতীসকলে জীয়ৰী বা চেনেহী বিহু উদযাপন কৰে । দেওবাৰে টীয়কৰ চাৰিখন গাঁৱৰ যুৱতীয়ে মিলি পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিবলৈ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ যাতে প্ৰসাৰিত হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে জীয়াৰী বিহু বা চেনেহী বিহু আয়োজন কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে এগৰাকী বিহুৱতীয়ে ।

এগৰাকী বিহুৱতীয়ে কয়, "আজি জীয়ৰী বিহু বা চেনেহী বিহু ৷ এই বিহুত পুৰুষসকল নিষিদ্ধ, এইয়া প্ৰাচীন আৰু পৰম্পৰাগত। চাৰিখন গাঁৱৰ গাভৰুসকল ওলাই আহিছো, য'ত ২২গৰাকী গাভৰু আছে । আমি ওলাই আহিছো সম্বন্ধয় ধৰি ৰখা যাত্ৰাত ৷ এই বিহু বিবাহিত কাৰণে হয় আৰু অ-বিবাহিত কাৰণে হয়, ইয়াত প্ৰেম আৰু সম্বন্ধীয় আলাপ হয় । আমি সকলো বাধা নেওচি ওলাই আহিছো, নৱ প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত, কাৰণ আমাক দেখি তেওঁলোক ওলাই আহিব আৰু আমাৰ পৰম্পৰা ধৰি ৰাখক । কাৰণ আজি সময়ত আমাৰ মাজৰ পৰা চোতাল বিহু হেৰাই গৈছে ।"

Last Updated : April 19, 2026 at 3:09 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

গাভৰু বিহু
টীয়ক
জীয়াৰী বিহু
চেনেহী বিহু
GABHARU BIHU 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.