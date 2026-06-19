ETV Bharat / Videos

জোনাই মিচিং কৃষ্টি ভৱনত ১ জুলাইৰ পৰা টিএমপিকেৰ ১৭ সংখ‍্যক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন - TMPK ORGANIZATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
১ জুলাইৰ পৰা টিএমপিকেৰ ১৭ সংখ‍্যক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 2:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : ১ জুলাইৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ‍্য কাৰ্যসূচীৰে জোনাই সমজিলাৰ মূৰ্কংচেলেক মিচিং কৃষ্টি কেবাঙৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হ’ব মিচিং জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন টাকাম মিচিং পৰিণ কেবাং চমুকৈ টিএমপিকেৰ ১৭ সংখ‍্যক কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ অধিৱেশন ৷ বৃহস্পতিবাৰে টিএমপিকেৰ সভাপতি তিলক দলেয়ে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

২১ জুনত অভ‍্যৰ্থনা সমিতি গঠনৰ বাবে ৰাজহুৱা সভাৰ লগতে অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ লগতে অভ‍্যৰ্থনা সমিতি গঠন কৰিব ৷ অধিৱেশনত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক ষষ্ঠ অনুসূচীলৈ উন্নীতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই নিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মধ‍্যস্থতাকাৰী নিযুক্তি দিয়া বিষয়ে অধিৱেশনত আলোচনাৰ বিষয় হ'ব বুলি দলেয়ে উল্লেখ কৰে ৷

তেওঁ লগতে কয়,"মিচিং জাতিক বুজাবলৈ ভাৰতৰ সংবিধানত লিপিবদ্ধ ‘মিৰি’ৰ ঠাইত ‘মিচিং’ শব্দ সংযোজন কৰা, ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা, লাইকা-দধীয়াবাসীৰ পুনৰ সংস্থাপন সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু ৰাজ‍্য চৰকাৰে ২০০ খন মিচিং মাধ‍্যমৰ প্ৰাথমিক বিদ‍্যালয়ত মিচিং ভাষা শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া আদি অমীমাংসিত বিষয়বোৰ ওপৰত অধিৱেশনত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হ’ব ৷"

লগতে পঢ়ক:কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছ ঘাঁহে আতংকিত কৰিছে জনতাক?

জোনাই : ১ জুলাইৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ‍্য কাৰ্যসূচীৰে জোনাই সমজিলাৰ মূৰ্কংচেলেক মিচিং কৃষ্টি কেবাঙৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হ’ব মিচিং জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন টাকাম মিচিং পৰিণ কেবাং চমুকৈ টিএমপিকেৰ ১৭ সংখ‍্যক কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ অধিৱেশন ৷ বৃহস্পতিবাৰে টিএমপিকেৰ সভাপতি তিলক দলেয়ে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

২১ জুনত অভ‍্যৰ্থনা সমিতি গঠনৰ বাবে ৰাজহুৱা সভাৰ লগতে অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ লগতে অভ‍্যৰ্থনা সমিতি গঠন কৰিব ৷ অধিৱেশনত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক ষষ্ঠ অনুসূচীলৈ উন্নীতকৰণৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই নিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মধ‍্যস্থতাকাৰী নিযুক্তি দিয়া বিষয়ে অধিৱেশনত আলোচনাৰ বিষয় হ'ব বুলি দলেয়ে উল্লেখ কৰে ৷

তেওঁ লগতে কয়,"মিচিং জাতিক বুজাবলৈ ভাৰতৰ সংবিধানত লিপিবদ্ধ ‘মিৰি’ৰ ঠাইত ‘মিচিং’ শব্দ সংযোজন কৰা, ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা, লাইকা-দধীয়াবাসীৰ পুনৰ সংস্থাপন সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু ৰাজ‍্য চৰকাৰে ২০০ খন মিচিং মাধ‍্যমৰ প্ৰাথমিক বিদ‍্যালয়ত মিচিং ভাষা শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া আদি অমীমাংসিত বিষয়বোৰ ওপৰত অধিৱেশনত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হ’ব ৷"

লগতে পঢ়ক:কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছ ঘাঁহে আতংকিত কৰিছে জনতাক?

For All Latest Updates

TAGGED:

জোনাই
টিএমপিকে
ভূমি পট্টা
টিএমপিকেৰ নেতা তিলক দলে
TMPK ORGANIZATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Golaghat News

বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু গোলাঘাটৰ যুৱক, অসহায় পিতৃ-মাতৃৰ কাতৰ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী-বিধায়কলৈ...

June 19, 2026 at 2:28 PM IST
Jonai News

শুকান নদীৰ বুকুত অবৈধ বালি খনন, গৰাখহনীয়াৰ বাবে নিদ্ৰাহীন হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ

June 19, 2026 at 2:26 PM IST
A BJP supporter walked from Tinsukia to Guwahati to meet the CM

শৰীৰত বিজেপি শীৰ্ষ নেতাৰ ছবি অংকন কৰি পদযাত্ৰা এজন বিজেপি সমৰ্থকৰ

June 19, 2026 at 1:04 PM IST
administration issued notice against the encroacher businessman in Kalgachia

যিকোনো মুহূৰ্তত কলগাছিয়াত চলিব বুলডজাৰ, সাজু প্ৰশাসন

June 18, 2026 at 5:19 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.