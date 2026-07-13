ETV Bharat / Videos

টিএমপিকেৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সমাপ্তি: গঠন ১০১ জনীয়া নতুন সমিতি - TMPK GENERAL CONFERENCE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
টিএমপিকেৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সমাপ্তি (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 13, 2026 at 7:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: জোনাইৰ মূৰ্কংচেলেক মিচিং কৃষ্টি ভৱনত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাঙৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সপ্তদশ ত্ৰি বাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশনৰ সফল সমাপ্তি ঘটে । সভাপতি তিলক দলেৰ সভাপতিত্বত তথা সম্পাদক চান দঃঞি পাংগিঙৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত অন্তিমখন সাধাৰণ অধিৱেশনত শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, ঢকুৱাখানাৰ বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলে, মাজুলীৰ বিধায়ক ভূৱন গাম, জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা টিএমপিকেৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ভূৱন পেগু উপস্থিত থাকে ।

বিধায়কগৰাকীয়ে মিচিং জনগোষ্ঠীক ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শৈক্ষিক, ৰাজনৈতিক, আৰ্থ সামাজিক আৰু সাংবিধানিকভাৱে আগবঢ়াই নিবলৈ টিএমপিকেৰ প্ৰয়াসক অসম চৰকাৰেও প্ৰাধান্য দিছে বুলি উল্লেখ কৰে । প্ৰতিনিধি সভাত জ্যেষ্ঠ পৰ্যবেক্ষকৰ উপস্থিতিত তিলক দলে আৰু চান দঃঞি পাংগিঙক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ ১০১ জনীয়া শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় সমিতি গঠন কৰা হয় ৷ এইবাৰ নতুনকৈ গঠিত টিএমপিকেৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি ৫০ শতাংশ নতুন সদস্যক লৈ গঠিত হৈছে । অসম-অৰুণাচলৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যও উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :

দালালি কৰা বন্ধ কৰক: নেলীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ২ ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট ৰূপায়ণ

জোনাই: জোনাইৰ মূৰ্কংচেলেক মিচিং কৃষ্টি ভৱনত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাঙৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সপ্তদশ ত্ৰি বাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশনৰ সফল সমাপ্তি ঘটে । সভাপতি তিলক দলেৰ সভাপতিত্বত তথা সম্পাদক চান দঃঞি পাংগিঙৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত অন্তিমখন সাধাৰণ অধিৱেশনত শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, ঢকুৱাখানাৰ বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলে, মাজুলীৰ বিধায়ক ভূৱন গাম, জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা টিএমপিকেৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ভূৱন পেগু উপস্থিত থাকে ।

বিধায়কগৰাকীয়ে মিচিং জনগোষ্ঠীক ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শৈক্ষিক, ৰাজনৈতিক, আৰ্থ সামাজিক আৰু সাংবিধানিকভাৱে আগবঢ়াই নিবলৈ টিএমপিকেৰ প্ৰয়াসক অসম চৰকাৰেও প্ৰাধান্য দিছে বুলি উল্লেখ কৰে । প্ৰতিনিধি সভাত জ্যেষ্ঠ পৰ্যবেক্ষকৰ উপস্থিতিত তিলক দলে আৰু চান দঃঞি পাংগিঙক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ ১০১ জনীয়া শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় সমিতি গঠন কৰা হয় ৷ এইবাৰ নতুনকৈ গঠিত টিএমপিকেৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি ৫০ শতাংশ নতুন সদস্যক লৈ গঠিত হৈছে । অসম-অৰুণাচলৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যও উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :

দালালি কৰা বন্ধ কৰক: নেলীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ২ ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট ৰূপায়ণ

For All Latest Updates

TAGGED:

TMPK
মিচিং
জোনাই
ইটিভি ভাৰত অসম
TMPK GENERAL CONFERENCE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Heavy Rain and Artificial floods Triggers Major Traffic Jam on Jorabat

যোৰাবাটত কৃত্ৰিম বান: আবদ্ধ শ শ বাহন, চৰম দুৰ্যোগত সহস্ৰাধিক যাত্ৰী

July 13, 2026 at 3:40 PM IST
Jorhat flood

পুঠি নদীৰ ৰিং বান্ধ ছিগিল: ৫ খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি

July 13, 2026 at 3:16 PM IST
FLOOD RELIEF DISTRIBUTE AT JONAI

জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ সহায়ৰ হাত ধেমাজিৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ

July 13, 2026 at 1:53 PM IST
MINISTER JAYANTA MALLA BARUAH

বন্যহস্তীয়ে কৃষি নষ্ট কৰিলে কৃষকে পাব ধন, ঘোষণা বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ

July 12, 2026 at 8:45 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.