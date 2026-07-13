টিএমপিকেৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সমাপ্তি: গঠন ১০১ জনীয়া নতুন সমিতি - TMPK GENERAL CONFERENCE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 13, 2026 at 7:43 PM IST
জোনাই: জোনাইৰ মূৰ্কংচেলেক মিচিং কৃষ্টি ভৱনত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাঙৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সপ্তদশ ত্ৰি বাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশনৰ সফল সমাপ্তি ঘটে । সভাপতি তিলক দলেৰ সভাপতিত্বত তথা সম্পাদক চান দঃঞি পাংগিঙৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত অন্তিমখন সাধাৰণ অধিৱেশনত শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, ঢকুৱাখানাৰ বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলে, মাজুলীৰ বিধায়ক ভূৱন গাম, জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা টিএমপিকেৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ভূৱন পেগু উপস্থিত থাকে ।
বিধায়কগৰাকীয়ে মিচিং জনগোষ্ঠীক ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শৈক্ষিক, ৰাজনৈতিক, আৰ্থ সামাজিক আৰু সাংবিধানিকভাৱে আগবঢ়াই নিবলৈ টিএমপিকেৰ প্ৰয়াসক অসম চৰকাৰেও প্ৰাধান্য দিছে বুলি উল্লেখ কৰে । প্ৰতিনিধি সভাত জ্যেষ্ঠ পৰ্যবেক্ষকৰ উপস্থিতিত তিলক দলে আৰু চান দঃঞি পাংগিঙক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ ১০১ জনীয়া শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় সমিতি গঠন কৰা হয় ৷ এইবাৰ নতুনকৈ গঠিত টিএমপিকেৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি ৫০ শতাংশ নতুন সদস্যক লৈ গঠিত হৈছে । অসম-অৰুণাচলৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যও উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :
দালালি কৰা বন্ধ কৰক: নেলীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ২ ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট ৰূপায়ণ
জোনাই: জোনাইৰ মূৰ্কংচেলেক মিচিং কৃষ্টি ভৱনত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাঙৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সপ্তদশ ত্ৰি বাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশনৰ সফল সমাপ্তি ঘটে । সভাপতি তিলক দলেৰ সভাপতিত্বত তথা সম্পাদক চান দঃঞি পাংগিঙৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত অন্তিমখন সাধাৰণ অধিৱেশনত শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, ঢকুৱাখানাৰ বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলে, মাজুলীৰ বিধায়ক ভূৱন গাম, জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা টিএমপিকেৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ভূৱন পেগু উপস্থিত থাকে ।
বিধায়কগৰাকীয়ে মিচিং জনগোষ্ঠীক ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শৈক্ষিক, ৰাজনৈতিক, আৰ্থ সামাজিক আৰু সাংবিধানিকভাৱে আগবঢ়াই নিবলৈ টিএমপিকেৰ প্ৰয়াসক অসম চৰকাৰেও প্ৰাধান্য দিছে বুলি উল্লেখ কৰে । প্ৰতিনিধি সভাত জ্যেষ্ঠ পৰ্যবেক্ষকৰ উপস্থিতিত তিলক দলে আৰু চান দঃঞি পাংগিঙক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ ১০১ জনীয়া শক্তিশালী কেন্দ্ৰীয় সমিতি গঠন কৰা হয় ৷ এইবাৰ নতুনকৈ গঠিত টিএমপিকেৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি ৫০ শতাংশ নতুন সদস্যক লৈ গঠিত হৈছে । অসম-অৰুণাচলৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যও উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :
দালালি কৰা বন্ধ কৰক: নেলীত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ২ ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট ৰূপায়ণ