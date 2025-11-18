ETV Bharat / Videos

অসমত কথা এটা, কাম এটা: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ দুলু আহমেদ - ZUBEEN GARG DEATH CASE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 18, 2025 at 12:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বাইহাটা : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিছাৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ যাব দুলু আহমেদ । কিয়নো ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ কাম-কাজত ভৰষা নকৰে দুলু আহমেদে । অসমত কথা এটা কাম অন্য এটা । ছিংগাপুৰ ন্যায়ালয়ে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰাদান কৰিব বুলি আশাবাদী কৰে দুলু আহমেদ ।  

বাইহাটাত সংবাদমাধ্যমক সম্বোধন কৰি ছিংগাপুৰত চলি থকা তদন্ত সম্পৰ্কত তথ্য দাঙি ধৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰথমবাৰ মই গ'লো, গোচৰ পঞ্জীয়ন হ'ল, তদন্ত আৰম্ভ হ'ল । দ্বিতীয়বাৰ মই গ'লো, তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীৰ নাম আনিলো । তদন্ত এতিয়াও আৰক্ষী পৰ্যায়তে আছে । প'ষ্টেল পুলিচ গাৰ্ডত চলি আছে । অহা মাহৰ ভিতৰত ৰিপ'ৰ্ট ফাইনেল হৈ যাব আৰু ছিংগাপুৰ আদালতত দাখিল কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক: স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই স্থাপন কৰা এছিয়াৰ প্ৰথমখন পক্ষী অভয়াৰণ্য পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা

আজীৱন কাহিনী লিখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে গৰিমাই গল্ডীক যাচিলে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা

বাইহাটা : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিছাৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ যাব দুলু আহমেদ । কিয়নো ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ কাম-কাজত ভৰষা নকৰে দুলু আহমেদে । অসমত কথা এটা কাম অন্য এটা । ছিংগাপুৰ ন্যায়ালয়ে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰাদান কৰিব বুলি আশাবাদী কৰে দুলু আহমেদ ।  

বাইহাটাত সংবাদমাধ্যমক সম্বোধন কৰি ছিংগাপুৰত চলি থকা তদন্ত সম্পৰ্কত তথ্য দাঙি ধৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰথমবাৰ মই গ'লো, গোচৰ পঞ্জীয়ন হ'ল, তদন্ত আৰম্ভ হ'ল । দ্বিতীয়বাৰ মই গ'লো, তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীৰ নাম আনিলো । তদন্ত এতিয়াও আৰক্ষী পৰ্যায়তে আছে । প'ষ্টেল পুলিচ গাৰ্ডত চলি আছে । অহা মাহৰ ভিতৰত ৰিপ'ৰ্ট ফাইনেল হৈ যাব আৰু ছিংগাপুৰ আদালতত দাখিল কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক: স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই স্থাপন কৰা এছিয়াৰ প্ৰথমখন পক্ষী অভয়াৰণ্য পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা

আজীৱন কাহিনী লিখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে গৰিমাই গল্ডীক যাচিলে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা

For All Latest Updates

TAGGED:

DULU AHMED
SINGAPORE POLICE
ইটিভি ভাৰত অসম
JUSTICE FOR ZUBEEN GARG
ZUBEEN GARG DEATH CASE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Handloom Expo in Nalbari Raas

নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত বস্ত্ৰমেলা মুকলি

November 10, 2025 at 5:21 PM IST
150 years of Vande Mataram

শ্ৰীভূমিত উদযাপন 'বন্দে মাতৰম'ৰ ১৫০ বৰ্ষপূর্তি

November 7, 2025 at 7:55 PM IST
Arun Garg admitted in to hospital

প্ৰিয় দাদাৰ ছবি চাই সহিব নোৱাৰিলে দুখ; অসুস্থ জুবিন গাৰ্গৰ ভাতৃসম অৰুণ গাৰ্গ

October 31, 2025 at 7:20 PM IST
Forest gurd captured a scene in Kaziranga National Park

এনে কি দৃশ্য, যাক সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে বন মন্ত্ৰীয়েও ?

September 16, 2025 at 4:12 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.