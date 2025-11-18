অসমত কথা এটা, কাম এটা: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ দুলু আহমেদ - ZUBEEN GARG DEATH CASE
Published : November 18, 2025 at 12:52 PM IST
বাইহাটা : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিছাৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ যাব দুলু আহমেদ । কিয়নো ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ কাম-কাজত ভৰষা নকৰে দুলু আহমেদে । অসমত কথা এটা কাম অন্য এটা । ছিংগাপুৰ ন্যায়ালয়ে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰাদান কৰিব বুলি আশাবাদী কৰে দুলু আহমেদ ।
বাইহাটাত সংবাদমাধ্যমক সম্বোধন কৰি ছিংগাপুৰত চলি থকা তদন্ত সম্পৰ্কত তথ্য দাঙি ধৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰথমবাৰ মই গ'লো, গোচৰ পঞ্জীয়ন হ'ল, তদন্ত আৰম্ভ হ'ল । দ্বিতীয়বাৰ মই গ'লো, তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীৰ নাম আনিলো । তদন্ত এতিয়াও আৰক্ষী পৰ্যায়তে আছে । প'ষ্টেল পুলিচ গাৰ্ডত চলি আছে । অহা মাহৰ ভিতৰত ৰিপ'ৰ্ট ফাইনেল হৈ যাব আৰু ছিংগাপুৰ আদালতত দাখিল কৰিব ।"
