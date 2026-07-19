ETV Bharat / Videos

জাতিগত পিয়লক লৈ তৎপৰ তিৱা সমাজ: জাতি আৰু ভাষা ‘লালুং’, ধৰ্ম ‘পিনুং’ লিখাৰ সিদ্ধান্ত - CAST CENSUS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জাতিগত পিয়লক লৈ তৎপৰ তিৱা সমাজ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 19, 2026 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: দেশত অচিৰেই আৰম্ভ হ’বলগীয়া জাতিগত পিয়লক কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া তিৱা সমাজৰ মাজত ব্যাপক তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে । আগন্তুক জাতিগত পিয়লত তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে নিজৰ পৰিচয় আৰু তথ্যসমূহ কিদৰে শুদ্ধ ৰূপত সন্নিৱিষ্ট কৰিব, তাকে লৈ জাগীৰোডত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

ঐতিহাসিক তিৱা ৰাজদৰবাৰ, মধ্য অসমৰ তিৱা ৰজাসকল, পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ তিৱা ৰজাৰ লৰ’, দলৈসকল আৰু ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা সমিতিৰ যৌথ আহ্বানত এই সভাৰ আয়োজন কৰা হয় । পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ তিৱা সমাজৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই সভাত জনগোষ্ঠীটোৰ ভৱিষ্যত পৰিচয় সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

সভাত সৰ্বসন্মতি ক্ৰমে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে আগন্তুক জাতিগত পিয়লত প্ৰতিগৰাকী তিৱা লোকে তলত দিয়া ধৰণে নিজৰ তথ্যসমূহ পঞ্জীয়ন কৰিব:

  • জাতি (Caste/Tribe): লালুং (তিৱা)
  • ভাষা (Language): লালুং (তিৱা)
  • ধৰ্ম (Religion): পিনুং

লোকগণনাৰ এই সিদ্ধান্তসমূহ পাহাৰ আৰু ভৈয়ামত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী তিৱা লোকৰ মাজলৈ লৈ যোৱা আৰু সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে সভাত এখন বিশেষ সমিতি গঠন কৰা হয় । মধ্য অসমৰ মুঠ ২১ গৰাকী তিৱা ৰজাৰ উপস্থিতিত গঠিত এই সমিতিখনৰ নাম “ট্ৰই তিৱা পিনুং আকুৰাই চমত” ৰখা হৈছে ।

মুঠ ২১ জন সদস্যৰে গঠিত এই শক্তিশালী সমিতিখনে সমগ্ৰ অসমৰে তিৱা প্ৰধান অঞ্চলসমূহত সজাগতা অভিযান চলাব, যাতে লোকগণনাৰ সময়ত জনগোষ্ঠীটোৰ এজনো লোকৰ পৰিচয় ভুলকৈ লিপিবদ্ধ নহয় । তিৱা সমাজৰ অস্তিত্ব আৰু স্বকীয়তা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী বুলি সচেতন মহলে অভিহিত কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : চিমেন নদীত অবৈধ শিল-বালি খননৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী আছুৰ

মৰিগাঁও: দেশত অচিৰেই আৰম্ভ হ’বলগীয়া জাতিগত পিয়লক কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া তিৱা সমাজৰ মাজত ব্যাপক তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে । আগন্তুক জাতিগত পিয়লত তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে নিজৰ পৰিচয় আৰু তথ্যসমূহ কিদৰে শুদ্ধ ৰূপত সন্নিৱিষ্ট কৰিব, তাকে লৈ জাগীৰোডত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

ঐতিহাসিক তিৱা ৰাজদৰবাৰ, মধ্য অসমৰ তিৱা ৰজাসকল, পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ তিৱা ৰজাৰ লৰ’, দলৈসকল আৰু ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা সমিতিৰ যৌথ আহ্বানত এই সভাৰ আয়োজন কৰা হয় । পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ তিৱা সমাজৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই সভাত জনগোষ্ঠীটোৰ ভৱিষ্যত পৰিচয় সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

সভাত সৰ্বসন্মতি ক্ৰমে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে আগন্তুক জাতিগত পিয়লত প্ৰতিগৰাকী তিৱা লোকে তলত দিয়া ধৰণে নিজৰ তথ্যসমূহ পঞ্জীয়ন কৰিব:

  • জাতি (Caste/Tribe): লালুং (তিৱা)
  • ভাষা (Language): লালুং (তিৱা)
  • ধৰ্ম (Religion): পিনুং

লোকগণনাৰ এই সিদ্ধান্তসমূহ পাহাৰ আৰু ভৈয়ামত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী তিৱা লোকৰ মাজলৈ লৈ যোৱা আৰু সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে সভাত এখন বিশেষ সমিতি গঠন কৰা হয় । মধ্য অসমৰ মুঠ ২১ গৰাকী তিৱা ৰজাৰ উপস্থিতিত গঠিত এই সমিতিখনৰ নাম “ট্ৰই তিৱা পিনুং আকুৰাই চমত” ৰখা হৈছে ।

মুঠ ২১ জন সদস্যৰে গঠিত এই শক্তিশালী সমিতিখনে সমগ্ৰ অসমৰে তিৱা প্ৰধান অঞ্চলসমূহত সজাগতা অভিযান চলাব, যাতে লোকগণনাৰ সময়ত জনগোষ্ঠীটোৰ এজনো লোকৰ পৰিচয় ভুলকৈ লিপিবদ্ধ নহয় । তিৱা সমাজৰ অস্তিত্ব আৰু স্বকীয়তা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী বুলি সচেতন মহলে অভিহিত কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : চিমেন নদীত অবৈধ শিল-বালি খননৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী আছুৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

তিৱা জনগোষ্ঠী
লালুং
জাগীৰোড
CAST CENSUS
TIWA COMMUNITY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Udipta Saikia brought fame to Majuli by passing neet UG

নীটত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ মাজুলীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে উদীপ্ত শইকীয়াই

July 19, 2026 at 2:48 PM IST
NEET UG RE EXAM 2026

নীট পৰীক্ষাত উজলিল মানকাচৰৰ জাকাৰিয়া ইছলাম শ্বেখ

July 19, 2026 at 1:48 PM IST
Sipajhar Electrocuted incident

বিদ্যুৎ বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতি; ছিপাঝাৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজনৰ মৃত্যু

July 18, 2026 at 6:13 PM IST
man from assam majuli has died mysteriously in Andhra Pradesh

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু মাজুলীৰ যুৱকৰ

July 18, 2026 at 5:39 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.