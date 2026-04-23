খ্ৰাম-লোদাং-পাংচিৰ সুৰত মতলীয়া ডিমৰীয়াৰ লক্ষীগোগৰ তিৱাসকল - TIWA FESTIVAL
Published : April 23, 2026 at 10:36 AM IST
ডিমৰীয়া : কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত এটা বিশেষ অঞ্চল হৈছে ডিমৰীয়া ৷ চহৰৰ হাই-উৰুমিৰ পৰা কিছু পৃথক এই বিশেষ অঞ্চলটো ৷ কিন্তু বুধবাৰে ডিমৰীয়াৰ তিৱা গাঁও লক্ষীগোগত এক বিশেষ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা যায় ৷ খ্ৰাম-লোদাং-পাংচিৰ সুৰত ডিমৰীয়াৰ লক্ষীগোগবাসী মতলীয়া হৈ পৰা দেখা গৈছে ৷
বুধবাৰে এই অঞ্চলটোৰ তিৱা ৰাইজে পৰম্পৰাগত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি আৰু ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ মাজেৰে অত্যন্ত উলহ-মালহেৰে ‘ছগ্ৰা টখ্ৰা পালা’ (বাঁহ নৃত্য) উদযাপন কৰে ।
ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি অনুসৰি, উৎসৱৰ দিনা পুৱাৰ ভাগত ধৰ্মীয় পূজা-পাতল কৰা হয় । তাৰ পাছত গাঁৱৰ ডেকাসকলে চাং বা চামাদিৰ পৰা পৰম্পৰাগত বাদ্য 'খ্ৰাম লোদাং' গাঁৱৰ মুৰব্বীৰ ঘৰলৈ সন্মানেৰে অনা হয় ।
গাঁৱৰ এজন ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘এই উৎসৱৰ মূল আকৰ্ষণ হ’ল খ্ৰাম, লোদাং আৰু পাংচিৰ সুৰত পৰিৱেশন কৰা 'টখ্ৰৰা পালা' নৃত্য । তিৱা সমাজত প্ৰচলিত জনবিশ্বাস অনুসৰি, এই ছগ্ৰা পূজা আৰু টখ্ৰৰা পালা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে গাঁওখনৰ পৰা সকলো অপায়-অমংগল দূৰ হয়, কৃষিকাৰ্যত শস্যৰ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, সমাজত একতা আৰু ভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায় ।’’
লগতে পঢ়ক : গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱক লৈ উখল-মাখল যাদুনগৰী মায়ং
লগতে পঢ়ক : চ্যুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত সাত বিহু পালন
