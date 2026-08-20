ETV Bharat / Videos

ঘৰৰ সমুখৰ পৰাই অপহৰণ কৰি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ, তিনি অভিযুক্তক জে’ললৈ প্ৰেৰণ - MORAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
আছুৰ সদস্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2026 at 9:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ: নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণ কৰা ঘটনাই ডিব্ৰুগড়ত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে । ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণৰ ডোমৰ দলঙত মঙলবাৰে নিশা এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক দুজন যুৱকে অপহৰণ কৰি নি ধৰ্ষণ কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত অভিযুক্তৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰে মৰাণ আৰক্ষীয়ে ।  

ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তিনিজনকৈ যুৱকক আটক কৰে । মৰাণ আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ 140(4)/70(2)/123 আৰু POCSO আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত তিনিওকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । ধৃত যুৱক তিনিজন হৈছে মৰাণ ফটিকাছোৱা ইকৰাণীৰ সমীৰণ কোঁচ, জয়দ্বীপ কোঁচ আৰু বৰবৰুৱা চাংমাই গাঁৱৰ ৰৌণকজ্যোতি চাংমাই ।  

উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭-৩০ বজাত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক ঘৰৰ সমুখৰ পৰাই অপহৰণ কৰি নি পথাৰৰ কাষৰ এটা পুখুৰীৰ পাৰত যৌন আতিশায্য চলায় দুজন যুৱকে । প্ৰথম অৱস্থাত বাধা প্ৰদান কৰা ছাত্ৰীগৰাকীৰ দেহত চেতনা নাশক বেজী দি ধৰ্ষণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে ।  

পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত মৰাণ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই মৰাণৰ এটা ভাৰাঘৰৰ পৰা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সমীৰণ কোঁচ, সমীৰণৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ জয়দ্বীপ কোঁচ আৰু ৰৌণকজ্যোতি চাংমাইক আটক কৰে । জানিব পৰা মতে ঘটনা সংঘটিত কৰি জয়দ্বীপ কোঁচৰ ভাৰাঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল কণিষ্ঠ ভাতৃ সমীৰণ কোঁচ আৰু ৰৌণকজ্যোতি চাংমাইয়ে । আৰক্ষীয়ে অভিযানৰ সময়ত ভাৰাঘৰটোৰ পৰা বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে ।  

পঢ়ক: যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: আৰক্ষীৰ জালত আৰু এজন

মৰাণ: নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণ কৰা ঘটনাই ডিব্ৰুগড়ত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে । ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণৰ ডোমৰ দলঙত মঙলবাৰে নিশা এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক দুজন যুৱকে অপহৰণ কৰি নি ধৰ্ষণ কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত অভিযুক্তৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰে মৰাণ আৰক্ষীয়ে ।  

ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তিনিজনকৈ যুৱকক আটক কৰে । মৰাণ আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ 140(4)/70(2)/123 আৰু POCSO আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত তিনিওকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । ধৃত যুৱক তিনিজন হৈছে মৰাণ ফটিকাছোৱা ইকৰাণীৰ সমীৰণ কোঁচ, জয়দ্বীপ কোঁচ আৰু বৰবৰুৱা চাংমাই গাঁৱৰ ৰৌণকজ্যোতি চাংমাই ।  

উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭-৩০ বজাত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক ঘৰৰ সমুখৰ পৰাই অপহৰণ কৰি নি পথাৰৰ কাষৰ এটা পুখুৰীৰ পাৰত যৌন আতিশায্য চলায় দুজন যুৱকে । প্ৰথম অৱস্থাত বাধা প্ৰদান কৰা ছাত্ৰীগৰাকীৰ দেহত চেতনা নাশক বেজী দি ধৰ্ষণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে ।  

পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত মৰাণ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই মৰাণৰ এটা ভাৰাঘৰৰ পৰা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সমীৰণ কোঁচ, সমীৰণৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ জয়দ্বীপ কোঁচ আৰু ৰৌণকজ্যোতি চাংমাইক আটক কৰে । জানিব পৰা মতে ঘটনা সংঘটিত কৰি জয়দ্বীপ কোঁচৰ ভাৰাঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল কণিষ্ঠ ভাতৃ সমীৰণ কোঁচ আৰু ৰৌণকজ্যোতি চাংমাইয়ে । আৰক্ষীয়ে অভিযানৰ সময়ত ভাৰাঘৰটোৰ পৰা বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে ।  

পঢ়ক: যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: আৰক্ষীৰ জালত আৰু এজন

For All Latest Updates

TAGGED:

ছাত্ৰীক অপহৰণ
মৰাণ আৰক্ষী
ধৰ্ষণকাণ্ড
MORAN
MORAN MINOR GIRL MOLEST

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

assam floods 2026

বানৰ পিছত ধনতোলা মথাউৰি মেৰামতিৰ কাম প্ৰায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন

August 20, 2026 at 4:37 PM IST
holy vadra month 2026 celebrated in Satra and Namghar of majuli

পৱিত্ৰ ভাদমাহ আৰম্ভ, ভক্তিৰসত বিলীন সত্ৰপীঠ মাজুলী

August 19, 2026 at 3:14 PM IST
Dhekiahhowa Bornamghar pal naam

ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত মাহজোৰা চাৰি প্ৰসংগীয়া পালনাম আৰম্ভ

August 19, 2026 at 2:54 PM IST
Sensational murder in Barkhetri Nalbari

বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰত প্ৰথমা পত্নীৰ ভাতৃক হত্য়া ভনী জোৱায়েকৰ

August 19, 2026 at 11:00 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.