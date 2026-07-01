ETV Bharat / Videos

গুৱাহাটীত জাল নোটসহ আৰক্ষীৰ জালত বহিঃৰাজ্যৰ তিনি যুৱক - জাল নোট

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
গুৱাহাটীত জাল নোটসহ আৰক্ষীৰ জালত বহিঃৰাজ্যৰ তিনি যুৱক (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 1, 2026 at 3:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত তিনি জাল নোট সৰবৰাহকাৰী । গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে জাল নোটখিনি । সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ পৰা কেইবা লাখ টকাৰ জাল নোট উদ্ধাৰ । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এখন বাহনো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে । উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহিছিল সৰবৰাহকাৰী দলটো ৷ হোটেল হিমালয়াৰ কাষৰ গলিৰ পৰা জব্দ টকাখিনি, UP35 BV 8240 নম্বৰৰ বাহনখনো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে । বাহনখনৰ পৰা ১০ লাখ ৯০ হাজাৰ টকাৰ জাল নোট উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ, গেছ কাটাৰ, এখন দা, এটা গোল্ড ফ্লেম লাইটাৰ আৰু কাটিং প্লাছ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত পঞ্জাবাৰী পথত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান । আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোক কেইজন হ’ল অনুজ গুপ্তা, মহেশ শুক্লা আৰু ৰোশন গুপ্তা ৷ তিনিওজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰৰ বাসিন্দা ৷

লগতে পঢ়ক: চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ পিষ্টল

গুৱাহাটী: দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত তিনি জাল নোট সৰবৰাহকাৰী । গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে জাল নোটখিনি । সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ পৰা কেইবা লাখ টকাৰ জাল নোট উদ্ধাৰ । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এখন বাহনো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে । উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহিছিল সৰবৰাহকাৰী দলটো ৷ হোটেল হিমালয়াৰ কাষৰ গলিৰ পৰা জব্দ টকাখিনি, UP35 BV 8240 নম্বৰৰ বাহনখনো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে । বাহনখনৰ পৰা ১০ লাখ ৯০ হাজাৰ টকাৰ জাল নোট উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ, গেছ কাটাৰ, এখন দা, এটা গোল্ড ফ্লেম লাইটাৰ আৰু কাটিং প্লাছ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত পঞ্জাবাৰী পথত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান । আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোক কেইজন হ’ল অনুজ গুপ্তা, মহেশ শুক্লা আৰু ৰোশন গুপ্তা ৷ তিনিওজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰৰ বাসিন্দা ৷

লগতে পঢ়ক: চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ পিষ্টল

For All Latest Updates

TAGGED:

গুৱাহাটী
জাল নোট জব্দ
দিছপুৰ আৰক্ষী
জাল নোট
FAKE INDIAN CURRENCY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

13 motorcycles seized in Rajamaidam Jorhat

যোৰহাটত ১৩ খন মটৰ চাইকেল জব্দ

July 1, 2026 at 2:20 PM IST
Dhubri police seized huge quantity of intoxicants and detained one accused

ই-ৰিক্সাত ওলাল নিচাজাতীয় টেবলেট, জালত পৰিল এজন

July 1, 2026 at 2:20 PM IST
ATASU Leader Basanta Gogoi

জনজাতিকৰণৰ বিষয়ৰ পৰা ফালৰি কাটিছে চৰকাৰ, জ্বলিব ৰাজপথ: আটাছুৰ হুংকাৰ

July 1, 2026 at 2:12 PM IST
PLASTIC PLATES TURN POISON

ভোজ খোৱা পাতত বিষক্ৰিয়া, অসুস্থ বহুজন

June 30, 2026 at 8:34 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.