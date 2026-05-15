চুৰি কৰিবলৈ গৈ বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি মৃত্যু চোৰৰ - DHUBRI POLICE

চুৰি কৰিবলৈ গৈ বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি মৃত্যু চোৰৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 15, 2026 at 3:00 PM IST

ধুবুৰী: 'চৰণেহে জানে মৰণৰ ঠাই' বুলি অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত এটা চোৰে এঘৰত চুৰি কাৰ্যৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷ কিন্তু চোৰটো ততাতৈয়াকৈ সামগ্ৰী হৈ পলাবলৈ লওঁতে বিদ্যুতৰ তাঁ‌ৰত লাগে, ফলত থিতাতে মৃত্যু হয় চোৰটোৰ ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধুবুৰী চহৰৰ জাকিৰ হুছেইন ৰোডৰ নিৱাসী লুতফৰ ৰহমানৰ ঘৰত ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত লুতফৰ ৰহমানে কয়, "কাম কৰা ছোৱালীজনীৰ বাবে পুৱাৰ ভাগতে গেটখন খুলি মই শুইছিলোহে ৷ তেনেত এটা শব্দ শুনা পালো ৷ তেতিয়াই ওলাই আহি দেখো চোৰটো তাঁৰত লাগি মৰি আছে ৷ লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত, ধুবুৰী আৰক্ষী উপস্থিত হয় মোৰ ঘৰত ৷ বহু সময়ত মোৰ ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা চোৰে ভিন্ন সামগ্ৰী লৈ যায়, উপায়হীন ৷"

