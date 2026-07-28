ETV Bharat / Videos

গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগতে চোৰৰ চাফাই অভিযান, তিনি লাখৰো অধিক মূল্যৰ সোণ-নগদ ধন লুট - SONAPUR POLICE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগতে চোৰৰ চাফাই অভিযান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 4:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: মহানগৰীৰ সোণাপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কুশল নগৰ নৱ পথত সোমবাৰে দিন-দুপৰতে সংঘটিত হয় এক চুৰিকাণ্ড ৷ ঘটনা অনুসৰি, কুশল নগৰৰ বাসিন্দা ৰুণু নাথ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এজন সম্পৰ্কীয় লোকৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'বলৈ সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল ৷ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগতে চোৰে ঘৰৰ মূল তলা ভাঙি প্ৰায় তিনি লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন লুটি নিয়ে ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী ৰুণু নাথে সোণাপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । ইফালে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । ইফালে ভুক্তভোগী ৰুণু নাথে কয়,"পুৱা প্ৰায় ১০.৩০ বজাত এজন সম্পৰ্কীয় লোকৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'বলৈ সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ গৈছিলো । তেতিয়াই ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ তলা ভাঙি সোণৰ অলংকাৰ লৈ যায় দুৰ্বৃত্তই ৷"

লগতে পঢ়ক:জাগীৰোডত অভিনয় কৰ্মশালাৰ সমাপ্তি: প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ হাতত মানপত্ৰ অৰ্পণ

সোণাপুৰ: মহানগৰীৰ সোণাপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কুশল নগৰ নৱ পথত সোমবাৰে দিন-দুপৰতে সংঘটিত হয় এক চুৰিকাণ্ড ৷ ঘটনা অনুসৰি, কুশল নগৰৰ বাসিন্দা ৰুণু নাথ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এজন সম্পৰ্কীয় লোকৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'বলৈ সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল ৷ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগতে চোৰে ঘৰৰ মূল তলা ভাঙি প্ৰায় তিনি লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন লুটি নিয়ে ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী ৰুণু নাথে সোণাপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । ইফালে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । ইফালে ভুক্তভোগী ৰুণু নাথে কয়,"পুৱা প্ৰায় ১০.৩০ বজাত এজন সম্পৰ্কীয় লোকৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ ল'বলৈ সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ গৈছিলো । তেতিয়াই ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ তলা ভাঙি সোণৰ অলংকাৰ লৈ যায় দুৰ্বৃত্তই ৷"

লগতে পঢ়ক:জাগীৰোডত অভিনয় কৰ্মশালাৰ সমাপ্তি: প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ হাতত মানপত্ৰ অৰ্পণ

For All Latest Updates

TAGGED:

সোণাপুৰ আৰক্ষী
সোণাপুৰত চুৰি কাণ্ড
ETV BHARAT ASSAM
SONAPUR POLICE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

LEOPARD TERROR IN SONARI

বানাক্ৰান্তলৈ কঠীয়া সিঁচাৰ সময়তে কৃষকক আক্ৰমণ নাহৰফুটুকীৰ

July 28, 2026 at 4:07 PM IST
AABSU Protest

বিটিআৰ শান্তিচুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণৰ দাবী: জোনাইত এবছুৰ প্ৰতিবাদ

July 27, 2026 at 8:55 PM IST
CPI(ML) leader visits flood hits Jorhat

অসমত হোৱা মহাপ্ৰলয় প্ৰাকৃতিক নহয় মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ : চিপিআইএমএলৰ নেতা

July 27, 2026 at 6:54 PM IST
Mangaldoi teenagers missing

নৈত গা ধুবলৈ গৈ নিখোঁজ দুই কিশোৰ

July 27, 2026 at 5:15 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.