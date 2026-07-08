ETV Bharat / Videos

মাজুলীত থানাৰ সমীপতেই চোৰৰ চাফাই অভিযান - THEFT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মাজুলীত থানাৰ সমীপতেই চোৰৰ চাফাই অভিযান (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 8, 2026 at 2:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: মাজুলীৰ কমলাবাৰী চাৰিআলিত চুৰিকাণ্ড । কমলাবাৰী চাৰিআলিৰ 'প্ৰভাত ইলেক্ট্ৰনিকচ' নামৰ এখন দোকানত চোৰৰ চাফাই অভিযান । কমলাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ ৪০০ মিটাৰ দূৰত্বত থকা দোকাখনত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড । নিশা প্ৰায় ১১:৩০ বজাত সংঘটিত  চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ’ল CCTV কেমেৰাত । দোকানৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে জনোৱা মতে দোকানখনত ম’বাইল ৰিপেয়াৰিং কৰি তেওঁ নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল । আজি কেইমাহমানৰ পৰা ম’বাইল ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ লগতে দোকানখনত ম’বাইল বিক্ৰীও কৰিছিল । তেওঁ জনোৱা মতে দোকানত থকা ম’বাইলৰ লগতে বহু সামগ্ৰী লৈ গৈছে চোৰে । আৰক্ষীক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে ।  এইক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে লক্ষণীয় হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক: দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মৈৰাবাৰীত ৰে’ল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ

মাজুলী: মাজুলীৰ কমলাবাৰী চাৰিআলিত চুৰিকাণ্ড । কমলাবাৰী চাৰিআলিৰ 'প্ৰভাত ইলেক্ট্ৰনিকচ' নামৰ এখন দোকানত চোৰৰ চাফাই অভিযান । কমলাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ ৪০০ মিটাৰ দূৰত্বত থকা দোকাখনত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড । নিশা প্ৰায় ১১:৩০ বজাত সংঘটিত  চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ’ল CCTV কেমেৰাত । দোকানৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে জনোৱা মতে দোকানখনত ম’বাইল ৰিপেয়াৰিং কৰি তেওঁ নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল । আজি কেইমাহমানৰ পৰা ম’বাইল ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ লগতে দোকানখনত ম’বাইল বিক্ৰীও কৰিছিল । তেওঁ জনোৱা মতে দোকানত থকা ম’বাইলৰ লগতে বহু সামগ্ৰী লৈ গৈছে চোৰে । আৰক্ষীক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে ।  এইক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে লক্ষণীয় হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক: দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মৈৰাবাৰীত ৰে’ল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ

For All Latest Updates

TAGGED:

মাজুলী
চুৰিকাণ্ড
কমলাবাৰী
THEFT
MAJULI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Outbreak of Japanese Encephalitis in Dhemaji

ধেমাজিত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ প্ৰাদুৰ্ভাৱ

July 7, 2026 at 6:02 PM IST
LEOPARD CAGED

গৰু-ছাগলী মাৰি অৱশেষত ৰণত পৰিল নাহৰফুটুকী

July 7, 2026 at 5:45 PM IST
Bongaigaon chess competition

৫ জিলাৰ ১১০ প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণেৰে বঙাইগাঁৱত আন্তঃবিদ্যালয় দবা প্ৰতিযোগিতা

July 7, 2026 at 4:24 PM IST
Assam Youth Found Dead in Tamil Nadu,family Appeal CM Himanta Biswa Sarma for helps to bring the body

বহিঃৰাজ্য়ৰ পৰা যুৱকৰ মৃতদেহ আনিবলৈ হাতত নাই ধন, মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান

July 7, 2026 at 3:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.