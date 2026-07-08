মাজুলীত থানাৰ সমীপতেই চোৰৰ চাফাই অভিযান - THEFT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 8, 2026 at 2:54 PM IST
মাজুলী: মাজুলীৰ কমলাবাৰী চাৰিআলিত চুৰিকাণ্ড । কমলাবাৰী চাৰিআলিৰ 'প্ৰভাত ইলেক্ট্ৰনিকচ' নামৰ এখন দোকানত চোৰৰ চাফাই অভিযান । কমলাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ ৪০০ মিটাৰ দূৰত্বত থকা দোকাখনত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড । নিশা প্ৰায় ১১:৩০ বজাত সংঘটিত চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ’ল CCTV কেমেৰাত । দোকানৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে জনোৱা মতে দোকানখনত ম’বাইল ৰিপেয়াৰিং কৰি তেওঁ নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল । আজি কেইমাহমানৰ পৰা ম’বাইল ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ লগতে দোকানখনত ম’বাইল বিক্ৰীও কৰিছিল । তেওঁ জনোৱা মতে দোকানত থকা ম’বাইলৰ লগতে বহু সামগ্ৰী লৈ গৈছে চোৰে । আৰক্ষীক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে । এইক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে লক্ষণীয় হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মৈৰাবাৰীত ৰে’ল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ
মাজুলী: মাজুলীৰ কমলাবাৰী চাৰিআলিত চুৰিকাণ্ড । কমলাবাৰী চাৰিআলিৰ 'প্ৰভাত ইলেক্ট্ৰনিকচ' নামৰ এখন দোকানত চোৰৰ চাফাই অভিযান । কমলাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ ৪০০ মিটাৰ দূৰত্বত থকা দোকাখনত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড । নিশা প্ৰায় ১১:৩০ বজাত সংঘটিত চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ’ল CCTV কেমেৰাত । দোকানৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে জনোৱা মতে দোকানখনত ম’বাইল ৰিপেয়াৰিং কৰি তেওঁ নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল । আজি কেইমাহমানৰ পৰা ম’বাইল ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ লগতে দোকানখনত ম’বাইল বিক্ৰীও কৰিছিল । তেওঁ জনোৱা মতে দোকানত থকা ম’বাইলৰ লগতে বহু সামগ্ৰী লৈ গৈছে চোৰে । আৰক্ষীক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে । এইক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে লক্ষণীয় হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মৈৰাবাৰীত ৰে’ল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ