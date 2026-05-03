তিনি তৰপীয়া সুৰক্ষা বেষ্টনীৰ মাজত থাকিব লখিমপুৰৰ ভোটগণনা কেন্দ্র - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : May 3, 2026 at 11:04 AM IST
লখিমপুৰ : আৰু কেইঘণ্টামানৰ পাছতে যৱনিকা পৰিব মাহজোৰা উৎকণ্ঠাৰ । সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা ভোটগণনা আৰম্ভ হ’ব । তাৰ বাবে সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন ৷ তিনিতৰপীয়া সুৰক্ষা বেষ্টনীৰ মাজত হ’ব লখিমপুৰৰ ভোটগণনা । তাৰবাবে বাবে সাজু লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন । লখিমপুৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভোটগণনা হ’ব লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত । জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী প্ৰশাসনে তাৰবাবে প্ৰস্তুতি সম্পূর্ণ কৰিছে ।
জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে কয়, ‘‘সোমবাৰে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টেল বেলটৰ গণনা কৰা হ’ব । তাৰ পিছত ৮.৩০ বজাৰ পৰা ইভিএমৰ ভোটগণনা কৰা হ’ব । জিলাখনৰ ৭৩ নং বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ ভোটগণনা ১ নং হলৰ ১৪ খন টেবুলত হ’ব । পোষ্টেল বেলটৰ গণনা হ’ব ৭ নং হলৰ ৪ খন টেবুলত । তেনেদৰে ৭৪ নং ৰঙানদী সমষ্টিৰ ভোটগণনা ৪ নং হলৰ ১৪ খন টেবুলত হ’ব আৰু পোষ্টেল বেলটৰ গণনা হ’ব ১০ নং হলৰ ২ খন টেবুলত । ৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টিৰ ভোটগণনা হ’ব ৩ নং হলৰ ১৪ খন টেবুলত আৰু পোষ্টেল বেলটৰ গণনা হ’ব ৯ নং হলৰ ২ খন টেবুলত ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘৭৬ নং লখিমপুৰ সমষ্টিৰ ভোটগণনা হ’ব ২ নং হলৰ ১৪ খন টেবুলত আৰু পোষ্টেল বেলটৰ গণনা হ’ব ৮ নং হলৰ ৩ খন টেবুলত । ৭৭ নং ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ ভোটগণনা ৫ আৰু ৬ নং হল দুয়োটাৰে সাতখনকৈ মুঠ ১৪ খন টেবুলত ভোটগণনা আৰু পোষ্টেল বেলটৰ গণনা হ’ব ১১ নং হলত ৪ খন টেবুলত ।’’
উল্লেখ্য যে, এইবাৰ জিলাখনৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মুঠ ২৫ জন বিভিন্ন দল তথা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । তাৰ ভিতৰত নৱগঠিত ৰঙানদী সমষ্টিত সৰ্বাধিক ৯ জন প্রার্থী আছে ।
