ETV Bharat / Videos

বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত দিশহাৰা জোনাইৰ মধুপুৰ, অৰুণ চাপৰিবাসী - অসম অৰুণাচল সীমান্ত

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত দিশহাৰা জোনাইৰ মধুপুৰ, অৰুণ চাপৰিবাসী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 8:45 PM IST

|

Updated : July 17, 2026 at 8:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : শুকুৰবাৰে পুনৰ বৃদ্ধি পালে জোনাইৰ দিখাৰী নৈৰ জলস্তৰ ৷ ফলত বুৰ গ'ল জোনাইৰ মধুপুৰ, অৰুণ চাপৰিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ৷ জানিব পৰা মতে, অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অব্যাহত থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দিখাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে শুকুৰবাৰে পুনৰ জোনাইৰ মধুপুৰ, অৰুণ চাপৰিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলাই ৷

বাঢ়নী পানীত ডুব গৈছে কৃষিভূমি, ঘৰ-দুৱাৰ আৰু বাট-পথ । ফলস্বৰূপে, স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন পুনৰ ব্যাহত হৈ পৰিছে । ইফালে বানৰ কবলত পৰা পৰিয়ালসমূহে খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । আনহাতে বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ ফলত নিশাটোৰ ভিতৰতে দিখাৰী নৈৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰিছে ৰাইজে ৷ সেয়ে অঞ্চলটোৰ শ-শ পৰিয়ালক আতংকিত ভুগিছে । ইতিমধ্যে সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহু পৰিয়ালে কণ-কণ শিশুসহ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিছে।

লগতে পঢ়ক :বানৰ অভিশাপ ! জোনাইত এতিয়া চৌদিশে ধ্বংসৰ কৰুণ ছবি

জোনাই : শুকুৰবাৰে পুনৰ বৃদ্ধি পালে জোনাইৰ দিখাৰী নৈৰ জলস্তৰ ৷ ফলত বুৰ গ'ল জোনাইৰ মধুপুৰ, অৰুণ চাপৰিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ৷ জানিব পৰা মতে, অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অব্যাহত থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দিখাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে শুকুৰবাৰে পুনৰ জোনাইৰ মধুপুৰ, অৰুণ চাপৰিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলাই ৷

বাঢ়নী পানীত ডুব গৈছে কৃষিভূমি, ঘৰ-দুৱাৰ আৰু বাট-পথ । ফলস্বৰূপে, স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন পুনৰ ব্যাহত হৈ পৰিছে । ইফালে বানৰ কবলত পৰা পৰিয়ালসমূহে খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । আনহাতে বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ ফলত নিশাটোৰ ভিতৰতে দিখাৰী নৈৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰিছে ৰাইজে ৷ সেয়ে অঞ্চলটোৰ শ-শ পৰিয়ালক আতংকিত ভুগিছে । ইতিমধ্যে সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহু পৰিয়ালে কণ-কণ শিশুসহ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিছে।

লগতে পঢ়ক :বানৰ অভিশাপ ! জোনাইত এতিয়া চৌদিশে ধ্বংসৰ কৰুণ ছবি

Last Updated : July 17, 2026 at 8:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

জোনাই
জোনাইত বান
বানৰ কৱলত জোনাই
অসম অৰুণাচল সীমান্ত
JONAI FLOOD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Jorabat flood

মেঘালয়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, কিন্তু যোৰাবাটত ভয়াবহ কৃত্ৰিম বান

July 17, 2026 at 8:43 PM IST
Barpeta News

বৰপেটাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক'চিং চেণ্টাৰৰ ৯ শিক্ষাৰ্থী নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ

July 17, 2026 at 5:05 PM IST
Sri Sri Madhupur Satra

মধুপুৰ সত্ৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ পদক্ষেপ, আশাবাদী সত্ৰাধিকাৰ

July 17, 2026 at 3:52 PM IST
Anti-drugs awareness meeting in Kalgachia

ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা, অভিভাৱকলৈ বিশেষ আহ্বান

July 17, 2026 at 2:47 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.