ETV Bharat / Videos

তিনিচুকীয়াৰ উন্নয়নত এখোজ; এ টি ৰোড-শ্ৰীপুৰীয়া সংযোগী উৰণ সেতু মুকলি - NEW FLYOVER IN TINSUKIA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
এ টি ৰোড-শ্ৰীপুৰীয়া সংযোগী উৰণ সেতু মুকলি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 28, 2026 at 11:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : সাত বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ’ল তিনিচুকীয়া চহৰৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এ টি ৰোড–শ্ৰীপুৰীয়া সংযোগী উৰণ সেতুখন । ৭২০ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ মুঠ ৬৫ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ব্যয়ৰ অসম চৰকাৰৰ ৩৬ কোটি টকা আৰু ভাৰতীয় ৰে’লেৱেৰ ২৯ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই সেতুখন শনিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে অসম চৰকাৰৰ চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ।

সেতুখন মুকলি কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘তিনিচুকীয়া নগৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লগতে এ টি ৰোড-শ্ৰীপুৰীয়া পথত যানজঁটকে ধৰি ৰে’ল ক্ৰছিং সংক্ৰান্তীয় দুৰ্ঘটনা এই সেতুখনে হ্ৰাস কৰিব । ২০১৯ চনতে তেতিয়াৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, গড়কাপ্তানী বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে উপস্থিত থাকি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা এই উৰণ সেতুখন নিজ হাতেৰে মুকলি কৰিবলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : কুঁৱাত পৰা ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱাই কাল হ'ল যুৱকৰ

তিনিচুকীয়া : সাত বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ’ল তিনিচুকীয়া চহৰৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এ টি ৰোড–শ্ৰীপুৰীয়া সংযোগী উৰণ সেতুখন । ৭২০ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ মুঠ ৬৫ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ব্যয়ৰ অসম চৰকাৰৰ ৩৬ কোটি টকা আৰু ভাৰতীয় ৰে’লেৱেৰ ২৯ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই সেতুখন শনিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে অসম চৰকাৰৰ চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ।

সেতুখন মুকলি কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘তিনিচুকীয়া নগৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লগতে এ টি ৰোড-শ্ৰীপুৰীয়া পথত যানজঁটকে ধৰি ৰে’ল ক্ৰছিং সংক্ৰান্তীয় দুৰ্ঘটনা এই সেতুখনে হ্ৰাস কৰিব । ২০১৯ চনতে তেতিয়াৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, গড়কাপ্তানী বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে উপস্থিত থাকি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা এই উৰণ সেতুখন নিজ হাতেৰে মুকলি কৰিবলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : কুঁৱাত পৰা ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱাই কাল হ'ল যুৱকৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

উৰণ সেতুখন মুকলি
তিনিচুকীয়াৰ উন্নয়নত এখোজ
ৰামেশ্বৰ তেলী
NEW FLYOVER IN TINSUKIA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Drugs seized in Jorhat, one peddler detained

যোৰহাটত ড্ৰাগছসহ আটক সৰবৰাহকাৰী

June 28, 2026 at 11:13 AM IST
Ranoj Pegu reacts over the appointment of a headmaster in High school, HS School

এটা দুটা নহয়, বহুকেইটা গোচৰ চলি আছে: প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰসংগত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ব্যাখ্যা

June 28, 2026 at 11:11 AM IST
Deadbody of a retired SSB constable found in a half-decomposed state in Bongaigaon

কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল প্ৰাক্তন অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ !

June 28, 2026 at 9:00 AM IST
Jorhat News

যোৰহাটত ঋণৰ কিস্তি আনিবলৈ যোৱা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ বিষয়াৰ বিলৈ

June 27, 2026 at 9:15 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.