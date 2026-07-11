ETV Bharat / Videos

২০২৭ৰ ডিচেম্বৰত যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলং সম্পূৰ্ণ হ'ব, উৎফুল্লিত ৰাইজ - JORHAT MAJULI CONNECTING BRIDGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
২০২৭ৰ ডিচেম্বৰত যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলং সম্পূৰ্ণ হ'ব, উৎফুল্লিত ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 12:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক: বহুদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এক আশাব্যঞ্জক খবৰ আহিছে । অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত ২০২৭ চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । চৰকাৰৰ এই ঘোষণাই মাজুলীবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ উজনি অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।

বিগত সময়ত যদিও কোম্পানীসমূহৰ গাফিলতিৰ বাবে দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীক দলংখন ক্ষিপ্ৰতাৰে নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ নৈপৰীয়া ৰাইজে আহ্বান জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, "কালি অসম বিধানসভাৰ অধবেশনত যোৰহাট- মাজুলী সংযোগী দলঙখনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাত আমি বৰ আনন্দিত হৈছো । এই দলঙখন ২১ চনতে আৰম্ভ হৈছিল যদিও বিগত সময়চোৱাত ইয়াত নিয়োজিত কোম্পানীসমূহৰ গাফিলতিয়েই হওক বা চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাৰণতে হওক হৈ উঠা নাছিল ।"  

তেওঁ লগতে কয়, "এইবাৰ চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাক লৈ আমি উৎফুল্লিত হৈছো । আমি মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ জনাম যে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কামটো সম্পূৰ্ণ কৰে যেন । এই দলংখন হ'লে আমাৰ দুয়োপাৰৰ ৰাইজৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা আৰ্থসামাজিক উন্নয়ন হ'ব । সেয়ে আমি অতি আশাবাদী ।"

লগতে পঢ়ক:অৰুণাচলৰ বামিন বিলাতত ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত জলসিঞ্চনৰ নলা, কৃষকৰ হাহাকাৰ

১৩ জুলাইৰ পৰা দুমাহৰ বাবে বন্ধ থাকিব পুৰণি শৰাইঘাট দলং

টীয়ক: বহুদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এক আশাব্যঞ্জক খবৰ আহিছে । অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত ২০২৭ চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । চৰকাৰৰ এই ঘোষণাই মাজুলীবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ উজনি অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।

বিগত সময়ত যদিও কোম্পানীসমূহৰ গাফিলতিৰ বাবে দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীক দলংখন ক্ষিপ্ৰতাৰে নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ নৈপৰীয়া ৰাইজে আহ্বান জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, "কালি অসম বিধানসভাৰ অধবেশনত যোৰহাট- মাজুলী সংযোগী দলঙখনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাত আমি বৰ আনন্দিত হৈছো । এই দলঙখন ২১ চনতে আৰম্ভ হৈছিল যদিও বিগত সময়চোৱাত ইয়াত নিয়োজিত কোম্পানীসমূহৰ গাফিলতিয়েই হওক বা চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাৰণতে হওক হৈ উঠা নাছিল ।"  

তেওঁ লগতে কয়, "এইবাৰ চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাক লৈ আমি উৎফুল্লিত হৈছো । আমি মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ জনাম যে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কামটো সম্পূৰ্ণ কৰে যেন । এই দলংখন হ'লে আমাৰ দুয়োপাৰৰ ৰাইজৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা আৰ্থসামাজিক উন্নয়ন হ'ব । সেয়ে আমি অতি আশাবাদী ।"

লগতে পঢ়ক:অৰুণাচলৰ বামিন বিলাতত ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত জলসিঞ্চনৰ নলা, কৃষকৰ হাহাকাৰ

১৩ জুলাইৰ পৰা দুমাহৰ বাবে বন্ধ থাকিব পুৰণি শৰাইঘাট দলং

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
যোৰহাট
মাজুলী
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION
JORHAT MAJULI CONNECTING BRIDGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

student dies in Tinsukia

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ তিনিচুকীয়াত ছাত্ৰীৰ মৃত্যু

July 10, 2026 at 9:40 PM IST
Villagers use banana rafts to carry bodies for cremation in Bongaigaon

শেষ যাত্ৰাও বিপদসংকুল ! তালগুৰিত উন্নয়নৰ কৰুণ ছবি

July 9, 2026 at 6:39 PM IST
land dispute

ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদত আহত দুজন, বজাৰৰ মাজতেই আক্ৰমণ

July 9, 2026 at 6:13 PM IST
Majuli erosion

খহনীয়া প্ৰতিৰোধ: নৈপৰীয়াৰ কথা শুনিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সত্ৰাধিকাৰৰ

July 9, 2026 at 5:05 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.