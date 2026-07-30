পানী কমিছে যদিও কমা নাই জাঁজীমুখৰ কুমলীয়া চাপৰিৰ ৰাইজৰ দুখ-কষ্ট - JHANJIMUKH FLOOD VICTIMS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 30, 2026 at 11:31 AM IST|
Updated : July 30, 2026 at 11:38 AM IST
টীয়ক : আজিও বানৰ কৱলৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই জাঁজীমুখৰ কুমলীয়া চাপৰি । মানুহ, গৰু, গাহৰি, ছাগলী সকলোৱে একেলগে সহবাস কৰিছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহনীয়াত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা এইসকল লোকক আজিৰ পৰা ১২ বছৰ পূৰ্বে জাঁজীমুখৰ এই অঞ্চলত সংস্থাপিত কৰা হৈছিল । পিছে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ অৱস্থা আগতকৈও শোচনীয় হৈ পৰিছে । খেতি পথাৰ, পশুধনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে । এই বানৰ সময়ছোৱাত চৰকাৰী বা বে-চৰকাৰীভাৱে বিভিন্ন সাহাৰ্য পাইছে যদিও কিমান দিন আৰু এইদৰে চলিব এইসকল ৰাইজ তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
গাৱঁৰ এজন ব্যক্তিয়ে কয়, "চৰকাৰে আমাক ইয়াত ভালকৈ থাকিবলৈ সংস্থাপন দিছিল যদিও ইয়াত এতিয়া বেছিহে পানী । যেতিয়ালৈকে কাৱৈমাৰীৰ মাথাউৰিটো ভালকৈ মেৰামতি নকৰে আমাৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈয়ে থাকিব । গোটেই জাঁজী নদীখন এইফালে বৈ আহে । আমাৰ সদায় এনেকুৱা অৱস্থা হৈ থাকে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি কৃষিজীৱী মানুহ । আমাৰ কৃষি, পশুধনৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । পানীৰ ফলত খাদ্যৰ অভাৱত, অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত বহু পশুধন বেমাৰত পৰিছে, মৰিছেও । চৰকাৰে চাপৰ অলপ দিলে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় । সেয়ে আমাৰ এইবোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা অনতি পলমে সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো ।"
টীয়ক : আজিও বানৰ কৱলৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই জাঁজীমুখৰ কুমলীয়া চাপৰি । মানুহ, গৰু, গাহৰি, ছাগলী সকলোৱে একেলগে সহবাস কৰিছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহনীয়াত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা এইসকল লোকক আজিৰ পৰা ১২ বছৰ পূৰ্বে জাঁজীমুখৰ এই অঞ্চলত সংস্থাপিত কৰা হৈছিল । পিছে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ অৱস্থা আগতকৈও শোচনীয় হৈ পৰিছে । খেতি পথাৰ, পশুধনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে । এই বানৰ সময়ছোৱাত চৰকাৰী বা বে-চৰকাৰীভাৱে বিভিন্ন সাহাৰ্য পাইছে যদিও কিমান দিন আৰু এইদৰে চলিব এইসকল ৰাইজ তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
গাৱঁৰ এজন ব্যক্তিয়ে কয়, "চৰকাৰে আমাক ইয়াত ভালকৈ থাকিবলৈ সংস্থাপন দিছিল যদিও ইয়াত এতিয়া বেছিহে পানী । যেতিয়ালৈকে কাৱৈমাৰীৰ মাথাউৰিটো ভালকৈ মেৰামতি নকৰে আমাৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈয়ে থাকিব । গোটেই জাঁজী নদীখন এইফালে বৈ আহে । আমাৰ সদায় এনেকুৱা অৱস্থা হৈ থাকে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি কৃষিজীৱী মানুহ । আমাৰ কৃষি, পশুধনৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । পানীৰ ফলত খাদ্যৰ অভাৱত, অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত বহু পশুধন বেমাৰত পৰিছে, মৰিছেও । চৰকাৰে চাপৰ অলপ দিলে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় । সেয়ে আমাৰ এইবোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা অনতি পলমে সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো ।"