ETV Bharat / Videos

পানী কমিছে যদিও কমা নাই জাঁজীমুখৰ কুমলীয়া চাপৰিৰ ৰাইজৰ দুখ-কষ্ট - JHANJIMUKH FLOOD VICTIMS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বানৰ কৱলত জাঁজীমুখৰ কুমলীয়া চাপৰি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 11:31 AM IST

|

Updated : July 30, 2026 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক : আজিও বানৰ কৱলৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই জাঁজীমুখৰ কুমলীয়া চাপৰি । মানুহ, গৰু, গাহৰি, ছাগলী সকলোৱে একেলগে সহবাস কৰিছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহনীয়াত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা এইসকল লোকক আজিৰ পৰা ১২ বছৰ পূৰ্বে জাঁজীমুখৰ এই অঞ্চলত সংস্থাপিত কৰা হৈছিল । পিছে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ অৱস্থা আগতকৈও শোচনীয় হৈ পৰিছে । খেতি পথাৰ, পশুধনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে । এই বানৰ সময়ছোৱাত চৰকাৰী বা বে-চৰকাৰীভাৱে বিভিন্ন সাহাৰ্য পাইছে যদিও কিমান দিন আৰু এইদৰে চলিব এইসকল ৰাইজ তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

গাৱঁৰ এজন ব্যক্তিয়ে কয়, "চৰকাৰে আমাক ইয়াত ভালকৈ থাকিবলৈ সংস্থাপন দিছিল যদিও ইয়াত এতিয়া বেছিহে পানী । যেতিয়ালৈকে কাৱৈমাৰীৰ মাথাউৰিটো ভালকৈ মেৰামতি নকৰে আমাৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈয়ে থাকিব । গোটেই জাঁজী নদীখন এইফালে বৈ আহে । আমাৰ সদায় এনেকুৱা অৱস্থা হৈ থাকে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি কৃষিজীৱী মানুহ । আমাৰ কৃষি, পশুধনৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । পানীৰ ফলত খাদ্যৰ অভাৱত, অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত বহু পশুধন বেমাৰত পৰিছে, মৰিছেও । চৰকাৰে চাপৰ অলপ দিলে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় । সেয়ে আমাৰ এইবোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা অনতি পলমে সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক : পুনৰ বানত ডুব যাব পাৰে উজনি অসমৰ কেবাখনো জিলা: অৰুণাচল-নাগালেণ্ডত ধাৰাসাৰ বৰষুণ

লগতে পঢ়ক : উজনি অসমত পুনৰ বানৰ আশংকা: নীপকোৱে আকৌ খুলি দিলে তিনিখনকৈ গেট

টীয়ক : আজিও বানৰ কৱলৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই জাঁজীমুখৰ কুমলীয়া চাপৰি । মানুহ, গৰু, গাহৰি, ছাগলী সকলোৱে একেলগে সহবাস কৰিছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহনীয়াত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা এইসকল লোকক আজিৰ পৰা ১২ বছৰ পূৰ্বে জাঁজীমুখৰ এই অঞ্চলত সংস্থাপিত কৰা হৈছিল । পিছে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ অৱস্থা আগতকৈও শোচনীয় হৈ পৰিছে । খেতি পথাৰ, পশুধনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে । এই বানৰ সময়ছোৱাত চৰকাৰী বা বে-চৰকাৰীভাৱে বিভিন্ন সাহাৰ্য পাইছে যদিও কিমান দিন আৰু এইদৰে চলিব এইসকল ৰাইজ তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

গাৱঁৰ এজন ব্যক্তিয়ে কয়, "চৰকাৰে আমাক ইয়াত ভালকৈ থাকিবলৈ সংস্থাপন দিছিল যদিও ইয়াত এতিয়া বেছিহে পানী । যেতিয়ালৈকে কাৱৈমাৰীৰ মাথাউৰিটো ভালকৈ মেৰামতি নকৰে আমাৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈয়ে থাকিব । গোটেই জাঁজী নদীখন এইফালে বৈ আহে । আমাৰ সদায় এনেকুৱা অৱস্থা হৈ থাকে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি কৃষিজীৱী মানুহ । আমাৰ কৃষি, পশুধনৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । পানীৰ ফলত খাদ্যৰ অভাৱত, অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত বহু পশুধন বেমাৰত পৰিছে, মৰিছেও । চৰকাৰে চাপৰ অলপ দিলে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় । সেয়ে আমাৰ এইবোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা অনতি পলমে সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক : পুনৰ বানত ডুব যাব পাৰে উজনি অসমৰ কেবাখনো জিলা: অৰুণাচল-নাগালেণ্ডত ধাৰাসাৰ বৰষুণ

লগতে পঢ়ক : উজনি অসমত পুনৰ বানৰ আশংকা: নীপকোৱে আকৌ খুলি দিলে তিনিখনকৈ গেট

Last Updated : July 30, 2026 at 11:38 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

বানৰ কৱলত জাঁজীমুখ
পশুধনৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন
দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা
JHANJIMUKH FLOOD VICTIMS
ASSAM FLOOD 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Large quantity of relief materials have set off from Bongaigaon for Sivasagar district

বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ ৰাওনা বঙাইগাঁও জিলা আছু আৰু প্ৰেছ ক্লাৱৰ সদস্য

July 30, 2026 at 10:50 AM IST
People caught two cattle thieves along with a luxury vehicle in Bongaigaon

অসমলৈ আহিছে বহিঃৰাজ্যৰ চোৰ, বিলাসী বাহনৰে অসমৰ গৰু চুৰিৰ চেষ্টা

July 29, 2026 at 6:58 PM IST
MURDER IN JAJANIPUKHURI CHARAIDEO,ACCUSED ARRESTED

বান বিভীষিকাৰ মাজতে ভাতৃক লোৰ ৰডেৰে মৰিয়াই হত্যা

July 29, 2026 at 11:26 AM IST
Minor girl died

লখিমপুৰত দুই কিশোৰীৰ সলিল সমাধি

July 28, 2026 at 8:05 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.