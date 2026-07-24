ETV Bharat / Videos

বানাক্ৰান্তক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দলৰ যাত্ৰা - ASSAM FLOOD 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বানাক্ৰান্তক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দলৰ যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 10:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ঢলৰ ফলত দিখৌ–দিচাং নদীয়ে উজনি অসমৰ একাধিক জিলাত সৃষ্টি কৰা বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আদি জিলাৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলত থকাৰ ফলত সাধাৰণ জনজীৱন বিপৰ্যস্ত হৈছে ।

এই বানাক্ৰান্ত লোকসকলক স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ উদ্যোগত আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসৰ সহযোগত তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ এটা বিশেষ চিকিৎসা দল উজনি অসমলৈ ৰাওনা হৈছে ।

চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰে গঠিত এই দলটোৱে বান আশ্ৰয় শিবিৰ আৰু দুৰ্গম বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত চিকিৎসা সেৱা, প্ৰয়োজনীয় ঔষধ বিতৰণ আৰু স্বাস্থ্য পৰামৰ্শ আগবঢ়াব । বানৰ পিছত পানীৰ পৰা হোৱা আৰু সংক্রামক ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি পোৱাত এই চিকিৎসা অভিযান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে উল্লেখ কৰিছে । প্ৰশাসনে সদৰী কৰা মতে, বান পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক নোহোৱালৈকে উদ্ধাৰ, সাহাৰ্য আৰু চিকিৎসা সেৱা অব্যাহত থাকিব ।

লগতে পঢ়ক:নিশা দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চতুৰ্থখন গেটেৰে পানী এৰিলে নীপকোৱে

লাইভ অসমৰ বানৰ আপডেট: বিগত ২৪ ঘণ্টাত বানত মৃত্যু ৬ জনৰ, মৃতকৰ মুঠ সংখ্যা ৪৭ জনলৈ বৃদ্ধি, এতিয়াও প্লাৱিত ১১ খন জিলা

তেজপুৰ: নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ঢলৰ ফলত দিখৌ–দিচাং নদীয়ে উজনি অসমৰ একাধিক জিলাত সৃষ্টি কৰা বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আদি জিলাৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলত থকাৰ ফলত সাধাৰণ জনজীৱন বিপৰ্যস্ত হৈছে ।

এই বানাক্ৰান্ত লোকসকলক স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ উদ্যোগত আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসৰ সহযোগত তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ এটা বিশেষ চিকিৎসা দল উজনি অসমলৈ ৰাওনা হৈছে ।

চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰে গঠিত এই দলটোৱে বান আশ্ৰয় শিবিৰ আৰু দুৰ্গম বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত চিকিৎসা সেৱা, প্ৰয়োজনীয় ঔষধ বিতৰণ আৰু স্বাস্থ্য পৰামৰ্শ আগবঢ়াব । বানৰ পিছত পানীৰ পৰা হোৱা আৰু সংক্রামক ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি পোৱাত এই চিকিৎসা অভিযান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে উল্লেখ কৰিছে । প্ৰশাসনে সদৰী কৰা মতে, বান পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক নোহোৱালৈকে উদ্ধাৰ, সাহাৰ্য আৰু চিকিৎসা সেৱা অব্যাহত থাকিব ।

লগতে পঢ়ক:নিশা দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চতুৰ্থখন গেটেৰে পানী এৰিলে নীপকোৱে

লাইভ অসমৰ বানৰ আপডেট: বিগত ২৪ ঘণ্টাত বানত মৃত্যু ৬ জনৰ, মৃতকৰ মুঠ সংখ্যা ৪৭ জনলৈ বৃদ্ধি, এতিয়াও প্লাৱিত ১১ খন জিলা

For All Latest Updates

TAGGED:

তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
নাগালেণ্ড
ASSAM FLOOD 2026
KANAKLATA CIVIL HOSPITAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Laharighat police detain a drugs paddler with huge amount of drugs at Hahchora in Morigaon

লাহৰীঘাটত আটক ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰী

July 23, 2026 at 5:04 PM IST
All Tiwa Womens Association

মৰিগাঁৱত সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ ৩৬ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন

July 23, 2026 at 3:11 PM IST
Majuli News

বানপীড়িতৰ কাষত মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু শালমৰাৰ নৌকা শিল্পী, ২০ খনকৈ হাত নাও শিৱসাগৰলৈ প্ৰেৰণ

July 22, 2026 at 9:56 PM IST
Demand for repair of the embankment of Jaji River in Teok

আমি দহ বছৰ পিছুৱাই গ'লো ! জাঁজী নদীৰ ছিগা মথাউৰিত বানাক্ৰান্তৰ বিননি

July 22, 2026 at 1:52 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.