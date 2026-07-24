বানাক্ৰান্তক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দলৰ যাত্ৰা - ASSAM FLOOD 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 24, 2026 at 10:02 AM IST
তেজপুৰ: নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ঢলৰ ফলত দিখৌ–দিচাং নদীয়ে উজনি অসমৰ একাধিক জিলাত সৃষ্টি কৰা বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আদি জিলাৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলত থকাৰ ফলত সাধাৰণ জনজীৱন বিপৰ্যস্ত হৈছে ।
এই বানাক্ৰান্ত লোকসকলক স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ উদ্যোগত আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসৰ সহযোগত তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ এটা বিশেষ চিকিৎসা দল উজনি অসমলৈ ৰাওনা হৈছে ।
চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰে গঠিত এই দলটোৱে বান আশ্ৰয় শিবিৰ আৰু দুৰ্গম বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত চিকিৎসা সেৱা, প্ৰয়োজনীয় ঔষধ বিতৰণ আৰু স্বাস্থ্য পৰামৰ্শ আগবঢ়াব । বানৰ পিছত পানীৰ পৰা হোৱা আৰু সংক্রামক ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি পোৱাত এই চিকিৎসা অভিযান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে উল্লেখ কৰিছে । প্ৰশাসনে সদৰী কৰা মতে, বান পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক নোহোৱালৈকে উদ্ধাৰ, সাহাৰ্য আৰু চিকিৎসা সেৱা অব্যাহত থাকিব ।
লগতে পঢ়ক:নিশা দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চতুৰ্থখন গেটেৰে পানী এৰিলে নীপকোৱে
লাইভ অসমৰ বানৰ আপডেট: বিগত ২৪ ঘণ্টাত বানত মৃত্যু ৬ জনৰ, মৃতকৰ মুঠ সংখ্যা ৪৭ জনলৈ বৃদ্ধি, এতিয়াও প্লাৱিত ১১ খন জিলা
তেজপুৰ: নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ঢলৰ ফলত দিখৌ–দিচাং নদীয়ে উজনি অসমৰ একাধিক জিলাত সৃষ্টি কৰা বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আদি জিলাৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলত থকাৰ ফলত সাধাৰণ জনজীৱন বিপৰ্যস্ত হৈছে ।
এই বানাক্ৰান্ত লোকসকলক স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ উদ্যোগত আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসৰ সহযোগত তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ এটা বিশেষ চিকিৎসা দল উজনি অসমলৈ ৰাওনা হৈছে ।
চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰে গঠিত এই দলটোৱে বান আশ্ৰয় শিবিৰ আৰু দুৰ্গম বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত চিকিৎসা সেৱা, প্ৰয়োজনীয় ঔষধ বিতৰণ আৰু স্বাস্থ্য পৰামৰ্শ আগবঢ়াব । বানৰ পিছত পানীৰ পৰা হোৱা আৰু সংক্রামক ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি পোৱাত এই চিকিৎসা অভিযান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে উল্লেখ কৰিছে । প্ৰশাসনে সদৰী কৰা মতে, বান পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক নোহোৱালৈকে উদ্ধাৰ, সাহাৰ্য আৰু চিকিৎসা সেৱা অব্যাহত থাকিব ।
লগতে পঢ়ক:নিশা দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চতুৰ্থখন গেটেৰে পানী এৰিলে নীপকোৱে
লাইভ অসমৰ বানৰ আপডেট: বিগত ২৪ ঘণ্টাত বানত মৃত্যু ৬ জনৰ, মৃতকৰ মুঠ সংখ্যা ৪৭ জনলৈ বৃদ্ধি, এতিয়াও প্লাৱিত ১১ খন জিলা