জাগীৰোডত গৰুচোৰৰ সন্ত্ৰাস, একে নিশাতে কৰিলে গোহালি উদং - COW THIEVE
Published : May 13, 2026 at 7:50 PM IST
মৰিগাঁও: মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোড থানাৰ অন্তৰ্গত জাগী ভকতগাঁও অঞ্চলত এতিয়া গৰুচোৰৰ উপদ্ৰৱে চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰিছে । ইটোৰ পিছত সিটো চুৰি কাৰ্যই অঞ্চলটোৰ পশুধন পালকসকলৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে । মঙলবাৰে নিশা পুনৰ সংঘটিত হোৱা এক বৃহৎ চুৰি কাৰ্যই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ লগতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, যোৱা নিশা জাগী ভকতগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ঘূলিগাঁৱত চোৰৰ এটা দলে তাণ্ডৱ চলায় ।
চোৰে স্থানীয় নিবাসী বিনয় মেধি আৰু খগেন মেধিৰ ঘৰৰ গোহালিৰ পৰা তিনিজনী গাই গৰু আৰু এটা দমৰা লৈ উধাও হয় । পুৱা গৃহস্থই গোহালি উদং হৈ থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি হুৱাদুৱা লগায় । দৰিদ্ৰ পৰিয়াল কেইটাৰ বাবে জীৱিকাৰ অন্যতম সম্বল এই পশুধন কেইটা হেৰুৱাই এতিয়া তেওঁলোক দিশহাৰা হৈ পৰিছে ।
বুধবাৰে পুৱা জাগীৰোড আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । যদিও আৰক্ষীয়ে দোষীক কৰায়ত্ত কৰাৰ আশ্বাস দিছে, তথাপিও আৰক্ষীৰ তদন্তৰ গতি লেহেমীয়া বুলি ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়,"আৰক্ষী আহে আৰু তদন্ত কৰি গুচি যায়, কিন্তু আমাৰ গৰু উভতি নাহে । যদি এইবাৰো চোৰক ধৰা নহয়, তেন্তে আমি অধিক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ পথ ল’বলৈ বাধ্য হ’ম ।"
উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোত এইটোৱেই প্ৰথম ঘটনা নহয় । স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, কিছুদিন পূৰ্বে ড্ৰিম লেণ্ড ফিল্ডৰ সমীপত চোৰে এজনী গাইগৰু পথাৰতে বধ কৰি মাংস কাটি লৈ যোৱাৰ দৰে এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । ইয়াৰ পাছৰে পৰা অঞ্চলটোত এক আতংকময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰি আছিল । শেহতীয়া এই চুৰি কাৰ্যই প্ৰমাণ কৰিছে যে অঞ্চলটোত এটা শক্তিশালী চোৰচক্ৰ বৰ্তমান অতি সক্ৰিয় হৈ আছে ।
