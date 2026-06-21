ETV Bharat / Videos

আহাৰমহীয়া বানত বুৰিল ধেমাজিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল - DHEMAJI FLOOD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
আহাৰমহীয়া বানত বুৰিল ধেমাজিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 5:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি: বছৰটোৰ আহাৰৰ আৰম্ভণিতে বানত বুৰিল ধেমাজি জিলাৰ দুটা ৰাজহচক্ৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল  ৷ যোৱা কেইবাদিন ধৰি হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দেওবাৰে ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখ ৰাজহচক্ৰ অধীনৰ গোগামুখ পঞ্চায়ত ২নং মইনাপাৰা, ৰংপুৰ বেতনি গাঁও, ভেবেলী পঞ্চায়ত, লতাক পঞ্চায়ত, মধ্যমিংমাং পঞ্চায়ত, ওখমাটি পঞ্চায়তৰ দহখনৰো অধিক গাঁও ন নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে  ৷  

দেওবাৰে পুৱাই অঞ্চলটোৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াই আহি গোগামুখ ২নং মইনাপাৰা আৰু ৰংপুৰ বেতনি গাঁৱৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ অৱস্থা বুজ লয় বুলি বানাক্ৰান্তই কয়  ৷ এইবছৰত তৃতীয়বাৰ বাবে হোৱা বাঢ়নী পানীয়ে ঘৰবাৰী, খেতিপথাৰৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে  ৷ গাঁওখনৰ ৩৫টি পৰিয়াল বানত আক্ৰান্ত হৈছে  ৷ গোগামুখ দুই নং মইনাপাৰা গাঁৱৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজে জনোৱা মতে, ২০১২চনৰে পৰা বানৰ কবলত পৰি কৃষিকৰ্ম কৰিব পৰা নাই । বাৰিষা হ’লেই বানৰ কবলত পৰি আহিছে ৷

লগতে পঢ়ক:জোনাইত ডেপী নদীৰ খহনীয়াৰ ব্যাপক ৰূপ; নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল ৮ পৰিয়ালৰ ঘৰ

জোনাইত ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি, দিখাৰী নদীৰ পানীয়ে বুৰালে কেইবাখনো গাঁও

ধেমাজি: বছৰটোৰ আহাৰৰ আৰম্ভণিতে বানত বুৰিল ধেমাজি জিলাৰ দুটা ৰাজহচক্ৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল  ৷ যোৱা কেইবাদিন ধৰি হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দেওবাৰে ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখ ৰাজহচক্ৰ অধীনৰ গোগামুখ পঞ্চায়ত ২নং মইনাপাৰা, ৰংপুৰ বেতনি গাঁও, ভেবেলী পঞ্চায়ত, লতাক পঞ্চায়ত, মধ্যমিংমাং পঞ্চায়ত, ওখমাটি পঞ্চায়তৰ দহখনৰো অধিক গাঁও ন নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে  ৷  

দেওবাৰে পুৱাই অঞ্চলটোৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াই আহি গোগামুখ ২নং মইনাপাৰা আৰু ৰংপুৰ বেতনি গাঁৱৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ অৱস্থা বুজ লয় বুলি বানাক্ৰান্তই কয়  ৷ এইবছৰত তৃতীয়বাৰ বাবে হোৱা বাঢ়নী পানীয়ে ঘৰবাৰী, খেতিপথাৰৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে  ৷ গাঁওখনৰ ৩৫টি পৰিয়াল বানত আক্ৰান্ত হৈছে  ৷ গোগামুখ দুই নং মইনাপাৰা গাঁৱৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজে জনোৱা মতে, ২০১২চনৰে পৰা বানৰ কবলত পৰি কৃষিকৰ্ম কৰিব পৰা নাই । বাৰিষা হ’লেই বানৰ কবলত পৰি আহিছে ৷

লগতে পঢ়ক:জোনাইত ডেপী নদীৰ খহনীয়াৰ ব্যাপক ৰূপ; নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল ৮ পৰিয়ালৰ ঘৰ

জোনাইত ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি, দিখাৰী নদীৰ পানীয়ে বুৰালে কেইবাখনো গাঁও

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ধেমাজি
গোগামুখ
বানপানী
DHEMAJI FLOOD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

yoga day 2026

কামাখ্যাত যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শনেৰে যোগ দিৱস পালন সাধু-সন্তৰ

June 21, 2026 at 6:55 PM IST
Flight tire burst

দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমান; সুৰক্ষিত অসমৰ ১৫ যাত্ৰী

June 21, 2026 at 5:46 PM IST
Majuli Jorhat connecting bridge

মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ ৮ নম্বৰ খুঁটাত পুনৰ বিসংগতি

June 21, 2026 at 5:45 PM IST
Massive Erosion in margherita

বুঢ়ীদিহিং নদীয়ে ভাবুকি কঢ়িয়াইছে বহু পৰিয়াললৈ, অসহায় পৰিয়ালে বাট চাই আছে চৰকাৰলৈ

June 20, 2026 at 9:25 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.