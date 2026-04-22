দ্ৰুতবেগী বাহনে মহটিয়াই নিলে আৰক্ষীসহ মটৰ চাইকেল - ROAD ACCIDENT IN NAGAON

নগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 22, 2026 at 5:55 PM IST

নগাঁও: ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গ'ল নগাঁও চহৰক । নগাঁও চহৰৰ নতুন বজাৰত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো । এখন দ্ৰুতবেগী চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনে মহটিয়াই নিয়ে মহিলা আৰক্ষী থকা এখন ৰেপিড' মটৰ চাইকেলক । নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামৰ হাতী গাৱঁৰ অনুস্মিতা বৰা নামৰ মহিলা আৰক্ষীগৰাকীয়ে ৰেপিড' বুক কৰি গৈছিল নিজা কৰ্তব্যস্থলীলৈ ।  

সেই সময়তে দ্ৰুতবেগী বাহনখনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় অনুস্মিতা বৰাসহ ৰেপিড' চালকজন । মঙলবাৰেই সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো । সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল চিচি টিভি কেমেৰাত । চিচি টিভি কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্যত পৰিলক্ষিত হোৱা অনুসৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰে বাহনখনে । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ গৰাকীক আটক কৰা তথা বাহনখন জব্দ কৰা হ'ল নে নাই সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈ কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই ।  

লগতে পঢ়ক: তিতাবৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এপিডিচিএলৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু - ELECTROCUTED INCIDENT

জোনাইত ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন; ৫টা পশুধনৰ মৃত্য়ু - জোনাইত ধুমুহাত ক্ষতিসাধন

নগাঁও: ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গ'ল নগাঁও চহৰক । নগাঁও চহৰৰ নতুন বজাৰত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো । এখন দ্ৰুতবেগী চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনে মহটিয়াই নিয়ে মহিলা আৰক্ষী থকা এখন ৰেপিড' মটৰ চাইকেলক । নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামৰ হাতী গাৱঁৰ অনুস্মিতা বৰা নামৰ মহিলা আৰক্ষীগৰাকীয়ে ৰেপিড' বুক কৰি গৈছিল নিজা কৰ্তব্যস্থলীলৈ ।  

সেই সময়তে দ্ৰুতবেগী বাহনখনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় অনুস্মিতা বৰাসহ ৰেপিড' চালকজন । মঙলবাৰেই সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো । সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল চিচি টিভি কেমেৰাত । চিচি টিভি কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্যত পৰিলক্ষিত হোৱা অনুসৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰে বাহনখনে । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ গৰাকীক আটক কৰা তথা বাহনখন জব্দ কৰা হ'ল নে নাই সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈ কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই ।  

লগতে পঢ়ক: তিতাবৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এপিডিচিএলৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু - ELECTROCUTED INCIDENT

জোনাইত ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন; ৫টা পশুধনৰ মৃত্য়ু - জোনাইত ধুমুহাত ক্ষতিসাধন

ETV Bharat Assamese Team

