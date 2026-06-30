ETV Bharat / Videos

একেখন মটৰচাইকেলত আছিল ৪ জন, থিতাতে ৩ জনৰ মৃত্যু - ROAD ACCIDENT AT CHARAIDEO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চৰাইদেউত পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 30, 2026 at 2:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: চৰাইদেউ জিলাৰ বৰহাটত সোমবাৰে নিশা সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত তিনিজন যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় ৷ নিহত যুৱক তিনিজনক গৌৰৱ টুডু, সুৰুয ভূমিজ আৰু ইয়াকুব টপ্ন' বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । নিশা এখন বাইকতে ৪ জন একেলগে আহিছিল আৰু তেওঁলোকে ধনেখনা চাহ বাগিচা তিনিআলিত ৰখাই থোৱা এখন ডাম্পাৰত খুন্দা মাৰে ৷

এই ঘটনাত বাইকত অহা তিনিজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে এজন গুৰুতৰভাবে আহত হয় । আহত যুৱকজনক সংকটজনক অৱস্থাত নিশা ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হয় ।

স্থানীয় লোকে জানিবলৈ অহা মতে, বাইকখনত তীব্ৰ বেগেৰে আহিছিল যুৱককেইজন ৷ যাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ মৃত যুৱককেইজনক নিশাই সোণাৰিৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।

লগতে পঢ়ক : যাত্ৰীবাহী বাহনত কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, নিহত ৭ জন

ডিব্ৰুগড়: চৰাইদেউ জিলাৰ বৰহাটত সোমবাৰে নিশা সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত তিনিজন যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় ৷ নিহত যুৱক তিনিজনক গৌৰৱ টুডু, সুৰুয ভূমিজ আৰু ইয়াকুব টপ্ন' বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । নিশা এখন বাইকতে ৪ জন একেলগে আহিছিল আৰু তেওঁলোকে ধনেখনা চাহ বাগিচা তিনিআলিত ৰখাই থোৱা এখন ডাম্পাৰত খুন্দা মাৰে ৷

এই ঘটনাত বাইকত অহা তিনিজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে এজন গুৰুতৰভাবে আহত হয় । আহত যুৱকজনক সংকটজনক অৱস্থাত নিশা ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হয় ।

স্থানীয় লোকে জানিবলৈ অহা মতে, বাইকখনত তীব্ৰ বেগেৰে আহিছিল যুৱককেইজন ৷ যাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ মৃত যুৱককেইজনক নিশাই সোণাৰিৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।

লগতে পঢ়ক : যাত্ৰীবাহী বাহনত কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, নিহত ৭ জন

For All Latest Updates

TAGGED:

চৰাইদেউত পথ দুৰ্ঘটনা
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
ROAD ACCIDENT AT CHARAIDEO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MAJULI FERRY SERVICE SUSPENDED

পানীৰ তলত ৰেম্প, অফলামুখ-নিমাতী ফেৰী সেৱা বন্ধ

June 30, 2026 at 1:31 PM IST
MLA Akhil Gogoi

শিৱসাগৰত নিৰ্মীয়মাণ প্ৰকল্পত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ; ঠিকাদৰক সকীয়নি অখিল গগৈৰ

June 29, 2026 at 10:03 PM IST
Forest Department

সোণাপুৰত বনবিভাগ-ডব্লিউচিচিবিৰ যুটিয়া অভিযান, গঁড়ৰ খৰ্গসহ তিনি সৰবৰাহকাৰী আটক

June 29, 2026 at 8:34 PM IST
Older Persons Day Celebration

বৰভাগৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত ককা-আইতা দিৱস পালন

June 29, 2026 at 7:55 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.