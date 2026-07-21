ETV Bharat / Videos

টীয়কত ভয়ানক অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা, এনডিআৰএফৰ বাবে প্ৰাণৰক্ষা ৫ লোকৰ - যোৰহাটত বান

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
টীয়কত ভয়ানক অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 6:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : মঙলবাৰেও যোৰহাট জিলাত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতিমৰিয়নিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত জাঁজী আৰু টীয়ক নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ । চেলেংহাটৰ বেলতল, টেঙাবাৰী, হাটিমুৰীয়া, দুলীয়া, লুখুৰাখন, পানী গাঁও, পানীটোলা, লেফেৰা, হালোৱাপথাৰ, কোঁৱৰগাঁৱকে ধৰি শতাধিক গাঁও পানীৰ তলত ।

টীয়কত ভয়ানক অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা

জলবন্দী ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ ৷ আনহাতে টীয়ক ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চেলেং চাহ বাগিচাৰ সমীপৱৰ্তী চেলেংহাট বানপীড়িত এলেকাত বাঁহৰ খুঁটাত ধৰি অতি সংকটজনক অৱস্থাত ওলমি থকা এগৰাকী যুৱতী লগতে বানত উঠি যাবলৈ ধৰা শিশুসহ ৫জনক উদ্ধাৰ কৰে এনডিআৰএফৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে ৷ 

ইয়াৰ ফলত পাঁচগৰাকীকৈ বানাক্ৰান্ত মৃত্যুমুখৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ।

টীয়ক ৰাজহ চক্ৰ অন্তৰ্গত চেলেংহাটৰ বৈচাহাবিত শহুৰেকক শেষকৃত অনুষ্ঠান সামৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়ত প্ৰৱল বানে উঠুৱাই নিয়ে পৱিত্ৰ নায়ক আৰু দেৱা নায়ক নামৰ দুজন যুৱকক । কোনো মতে ৰক্ষা পৰে দেৱা নায়ক, কিন্তু পৱিত্ৰ নায়ক বানে উঠুৱাই লৈ যায় ।

তিতাবৰতো বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ

তিতাবৰটো বান পৰিস্থিতিয়ে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ । মেলামাটি পঞ্চায়তৰ পতিয়া, কাকতিকুৰি গাঁৱ লগতে সহ্ৰাধিক গাঁও বানৰ তাণ্ডৱ । ফলত পশু ধনৰ সৈতে সহৱস্থান বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ।

লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰ-যোৰহাটত বানৰ বিভীষিকা, বান পৰিস্থিতিৰে মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন

যোৰহাট : মঙলবাৰেও যোৰহাট জিলাত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতিমৰিয়নিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত জাঁজী আৰু টীয়ক নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ । চেলেংহাটৰ বেলতল, টেঙাবাৰী, হাটিমুৰীয়া, দুলীয়া, লুখুৰাখন, পানী গাঁও, পানীটোলা, লেফেৰা, হালোৱাপথাৰ, কোঁৱৰগাঁৱকে ধৰি শতাধিক গাঁও পানীৰ তলত ।

টীয়কত ভয়ানক অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা

জলবন্দী ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ ৷ আনহাতে টীয়ক ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চেলেং চাহ বাগিচাৰ সমীপৱৰ্তী চেলেংহাট বানপীড়িত এলেকাত বাঁহৰ খুঁটাত ধৰি অতি সংকটজনক অৱস্থাত ওলমি থকা এগৰাকী যুৱতী লগতে বানত উঠি যাবলৈ ধৰা শিশুসহ ৫জনক উদ্ধাৰ কৰে এনডিআৰএফৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে ৷ 

ইয়াৰ ফলত পাঁচগৰাকীকৈ বানাক্ৰান্ত মৃত্যুমুখৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ।

টীয়ক ৰাজহ চক্ৰ অন্তৰ্গত চেলেংহাটৰ বৈচাহাবিত শহুৰেকক শেষকৃত অনুষ্ঠান সামৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়ত প্ৰৱল বানে উঠুৱাই নিয়ে পৱিত্ৰ নায়ক আৰু দেৱা নায়ক নামৰ দুজন যুৱকক । কোনো মতে ৰক্ষা পৰে দেৱা নায়ক, কিন্তু পৱিত্ৰ নায়ক বানে উঠুৱাই লৈ যায় ।

তিতাবৰতো বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ

তিতাবৰটো বান পৰিস্থিতিয়ে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ । মেলামাটি পঞ্চায়তৰ পতিয়া, কাকতিকুৰি গাঁৱ লগতে সহ্ৰাধিক গাঁও বানৰ তাণ্ডৱ । ফলত পশু ধনৰ সৈতে সহৱস্থান বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ।

লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰ-যোৰহাটত বানৰ বিভীষিকা, বান পৰিস্থিতিৰে মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন

For All Latest Updates

TAGGED:

তিতাবৰত ভয়াবহ বান
টীয়কত বান
মৰিয়নীত বান
যোৰহাটত বান
JORHAT FLOOD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MINISTER KAUSHIK RAI

বশিষ্ঠ নৈৰ বেদখলকাৰী তথ্য চক্ৰবিষয়াক সাত দিনৰ ভিতৰত দাখিলৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰীৰ

July 21, 2026 at 6:37 PM IST
PROTEST AT TEOK

সোণম ৱাংচুকৰ সমৰ্থনত টীয়কৰ মেলেং চাৰিআলিতত প্ৰতিবাদ

July 21, 2026 at 3:16 PM IST
MLA Narayan Deka react over polygamy and child marriage in Nalbari

বাল্য বিবাহ-বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে : নাৰায়ণ ডেকা

July 21, 2026 at 11:27 AM IST
Body recovered in Abhayapuri

ঘৰ পাবলৈ ৫০০ মিটাৰ দূৰত অভয়াপুৰীত উদ্ধাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীৰ মৃতদেহ

July 21, 2026 at 8:18 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.