ETV Bharat / Videos

জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটা, ধেমাজিত হাহাকাৰ - ধেমাজিত বান

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 5:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি : পুনৰ বৃদ্ধি পালে জীয়াঢল নদীৰ জলস্তৰ । কেমেৰা সন্মুখতে পানীত উভালি পৰিল বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটা ৷ উল্লেখ্য যে, অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে জীয়াঢল নদীৰ জলস্তৰ । শনিবাৰৰ পৰা জীয়াঢল নদীৰ জলস্তৰ ফেনে ফুটুকাৰে বৃদ্ধি পোৱাত ধেমাজিৰ বালিচাপৰি, কমলপুৰ, ধৰ্মপুৰ অঞ্চলৰ ৪৪টা পৰিয়ালৰ মুঠ ১৫৮গৰাকী লোক বানৰ কবলত পৰিছে ৷

ইফালে অনিমা হাজৰিকা নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী পকী বাসগৃহটো জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানীয়ে খহাই নিয়ে । দেওবাৰে পুৱা পানী কমিছিল যদিও দুপৰীয়াপৰা পুনৰ জীয়াঢল নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ধেমাজিত । যাৰ বাবে কেমেৰাৰ সন্মুখতে উচ্চ বিদ্যুতৰ পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটাও উভালি পৰে পানীত ৷ অৱশ্যে সেই সময়ত বিদ্যুত সেৱা কৰ্তন কৰাৰ বাবে ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল অঞ্চলবাসী ৷

লগতে পঢ়ক : বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ সুৰ বাহিনী

ধেমাজি : পুনৰ বৃদ্ধি পালে জীয়াঢল নদীৰ জলস্তৰ । কেমেৰা সন্মুখতে পানীত উভালি পৰিল বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটা ৷ উল্লেখ্য যে, অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে জীয়াঢল নদীৰ জলস্তৰ । শনিবাৰৰ পৰা জীয়াঢল নদীৰ জলস্তৰ ফেনে ফুটুকাৰে বৃদ্ধি পোৱাত ধেমাজিৰ বালিচাপৰি, কমলপুৰ, ধৰ্মপুৰ অঞ্চলৰ ৪৪টা পৰিয়ালৰ মুঠ ১৫৮গৰাকী লোক বানৰ কবলত পৰিছে ৷

ইফালে অনিমা হাজৰিকা নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী পকী বাসগৃহটো জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানীয়ে খহাই নিয়ে । দেওবাৰে পুৱা পানী কমিছিল যদিও দুপৰীয়াপৰা পুনৰ জীয়াঢল নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ধেমাজিত । যাৰ বাবে কেমেৰাৰ সন্মুখতে উচ্চ বিদ্যুতৰ পৰিবাহী তাঁৰৰ খুঁটাও উভালি পৰে পানীত ৷ অৱশ্যে সেই সময়ত বিদ্যুত সেৱা কৰ্তন কৰাৰ বাবে ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল অঞ্চলবাসী ৷

লগতে পঢ়ক : বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ সুৰ বাহিনী

For All Latest Updates

TAGGED:

জীয়াঢল নদী
অৰুণাচল প্ৰদেশ
জীয়াঢলৰ বাঢ়নীত বুৰ গৈছে
ধেমাজিত বান
FLOODS IN DHEMAJI

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

WOMAN JUMPED INTO THE RIVER

ডেৰবছৰীয়া সন্তানক লগত লৈ ভোগদৈত জাপ দিলে মাতৃয়ে

August 2, 2026 at 3:31 PM IST
tragic incident,Couple death on Road accident in Golaghat

চিকিৎসালয়ত মাতৃক আহাৰ দিবলৈ যাওঁতে পথ দুৰ্ঘটনাত পুত্ৰ-বোৱাৰী নিহত

August 2, 2026 at 3:13 PM IST
JAPANESE ENCEPHALITIS OUTBREAK: BARPETA HAS THE SECOND HIGHEST INCIDENCE IN ASSAM

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ : অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে বৰপেটাত; মৃত্যু ৪ জনৰ

August 2, 2026 at 11:16 AM IST
Fire broke out in the moving green bus in Nalbari

চলন্ত অৱস্থাতে জ্বলি উঠিল গ্ৰীণ বাছ, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা বহু যাত্ৰীৰ

August 2, 2026 at 10:39 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.