পহিলা ব'হাগতে মাইবাং বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত - FIRE BROKE OUT IN MAIBANG BAZAR

পহিলা ব'হাগতে মাইবাং বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 15, 2026 at 3:03 PM IST

হাফলং: ব'হাগৰ পহিলা দিনাটোতে ডিমা হাছাও জিলাৰ মাইবাং বজাৰত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ ফলত ৮ খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ২ টা ঘৰ ভস্মীভূত হয় ৷ জানিব পৰা মতে, বুধবাৰে পুৱা ৫ মান বজাত ডিমা হাছাওৰ মাইবাং বজাৰত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা হয় ৷ যাৰ বাবে লক্ষাধিক মূল্যৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰা মতে, পুৱা পাঁচমান বজাত মাইবাং বজাৰত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংগঠিত হয় আৰু তেতিয়া কিছু ৰে'লযাত্ৰীয়ে জুই লগৰ বিষয়টো প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ তাৰ পাছতে স্থানীয় লোকে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়ে ৷

ভুক্তভোগী এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে কয়,"বিহু বুলি মঙলবাৰে সাত লাখ টকাৰ সামগ্ৰী দোকানত ভৰাইছিলো ৷ পূৰ্বৰে পৰা প্ৰায় ন লাখ টকাৰ সামগ্ৰী আছিল ৷ এতিয়া সকলো শেষ ৷"

আনহাতে এগৰাকী স্থনীয় লোকে কয়,"এঘণ্টা পলমকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী ৷ যাৰ বাবে আঠখনকৈ দোকান ভস্মীভূত হয় ৷"

লগতে পঢ়ক:ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষক চৰমসীমা; ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ধন মোকলাই নিদিলে বন্ধ কৰিব নিৰ্মাণকাৰ্য

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Rongali Bihu 2026

মঙলবাৰে বৰমাত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৬৩ সংখ্যক ৰঙালী বিহু পালন

April 14, 2026 at 11:02 PM IST
Orang National Park

গৰু বিহুৰ দিনাই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত শোকাবহ ঘটনা

April 14, 2026 at 8:31 PM IST
bhimrao ramji ambedkars 136th birth anniversary

জোনাইত ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ ১৩৬ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উদযাপন

April 14, 2026 at 7:42 PM IST
GARU BIHU CELEBRATES IN JONAI

জোনাইৰ ৰায়াং নদীৰ পাৰত পুৱাই মাহ-হালধিৰে নোওৱালে গো-ধনক

April 14, 2026 at 4:50 PM IST

