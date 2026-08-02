ETV Bharat / Videos

টিহুৰ নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্কত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড - TIHU NORTH EAST MEGA FOOD PARK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
টিহুৰ নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্কত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 9:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : নলবাৰী জিলাৰ টিহুস্থিত নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্কত শনিবাৰে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । পাৰ্কখনত থকা হাইজেন গ্ৰুপৰ জুচ কোম্পানীটোৰ ওপৰ মহলাত জুই বিয়পি পৰাত তলৰ মহলাত কৰ্তব্যৰত শ্ৰমিকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে । প্ৰথমে গেছৰে জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও তেনেকৈ বিফল হোৱাত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়ে ।

পিছত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ১৫ খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে । ইতিমধ্যে কোম্পানীটো সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় । অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাতৰ কাৰণ এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰাই হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।

স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত কয়, ‘‘কোম্পানীটোত কৰ্মৰত কোনো কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াৰ বাবে চাকৰি হেৰুৱাব নালাগে ।’’ এই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ৩৫ কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তি ধ্বংস হোৱা বুলিও বিধায়কগৰাকীয়ে কয় ।

লগতে পঢ়ক:আহমেদাবাদৰ অবৈধ ফটকা কাৰখানাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ৯জনৰ মৃত্যু

মাজ নিশা বাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, প্ৰাণ হেৰুৱালে কমেও ২৭ জনে

নলবাৰী : নলবাৰী জিলাৰ টিহুস্থিত নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্কত শনিবাৰে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । পাৰ্কখনত থকা হাইজেন গ্ৰুপৰ জুচ কোম্পানীটোৰ ওপৰ মহলাত জুই বিয়পি পৰাত তলৰ মহলাত কৰ্তব্যৰত শ্ৰমিকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে । প্ৰথমে গেছৰে জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও তেনেকৈ বিফল হোৱাত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়ে ।

পিছত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ১৫ খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে । ইতিমধ্যে কোম্পানীটো সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় । অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাতৰ কাৰণ এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰাই হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।

স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত কয়, ‘‘কোম্পানীটোত কৰ্মৰত কোনো কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াৰ বাবে চাকৰি হেৰুৱাব নালাগে ।’’ এই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ৩৫ কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তি ধ্বংস হোৱা বুলিও বিধায়কগৰাকীয়ে কয় ।

লগতে পঢ়ক:আহমেদাবাদৰ অবৈধ ফটকা কাৰখানাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ৯জনৰ মৃত্যু

মাজ নিশা বাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, প্ৰাণ হেৰুৱালে কমেও ২৭ জনে

For All Latest Updates

TAGGED:

অগ্নিকাণ্ড
ইটিভি ভাৰত অসম
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী
TIHU NORTH EAST MEGA FOOD PARK
FIRE IN TIHU

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MORIGAON POLICE ARRESTED 12 CYBERCRIMINALS

মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত ১২ চাইবাৰ অপৰাধী, বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন জব্দ

August 1, 2026 at 9:28 PM IST
Randeep Hooda Sivasagar visit

শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত বলিউডৰ অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা; নিজহাতে পৰিবেশন কৰিলে খাদ্য

August 1, 2026 at 9:21 PM IST
Teok News

মইনাপৰীয়া নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ

August 1, 2026 at 3:34 PM IST
Representative image

হাফলঙত শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

August 1, 2026 at 11:31 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.