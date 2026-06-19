ETV Bharat / Videos

শুকান নদীৰ বুকুত অবৈধ বালি খনন, গৰাখহনীয়াৰ বাবে নিদ্ৰাহীন হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ - JONAI NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শুকান নদীৰ বুকুত অবৈধ বালি খনন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 2:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: জোনাই সম-জিলাৰ বালিজান অঞ্চলৰ কাষেদি বৈ যোৱা শুকান নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ বাবে আতংকত দিন কটাইছে নৈপৰীয়া ৰাইজ ৷ জানিব পৰা মতে, বছৰ পাছত বছৰ ধৰি শুকান নদীৰ গৰাখহনীয়াই বালিজান আৰু এক্স-আৰ্মী গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰি আহিছে । 

ইতিমধ্যে নদীখনৰ বুকুত জাহ গৈছে বহু লোকৰ ঘৰ-ভেটি, কৃষিভূমি, বাট-পথকে ধৰি আন আন বহু মূল্যৱান সা-সম্পত্তি ৷

ইফালে একাংশ ভূ-মাফিয়াই জোনাই বনবিভাগৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দিন-নিশাই নদীখনৰ বুকুত অবৈধ বালি খনন চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ 

সেয়ে, স্থানীয় ৰাইজে জোনাই বনবিভাগৰ লগতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অবৈধ বালি খননৰ সৈতে জৰিত চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে শুকান নদীৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:প্ৰশাসনৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই মাজুলীত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে আগবঢ়ালে ভোগ

জোনাই: জোনাই সম-জিলাৰ বালিজান অঞ্চলৰ কাষেদি বৈ যোৱা শুকান নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ বাবে আতংকত দিন কটাইছে নৈপৰীয়া ৰাইজ ৷ জানিব পৰা মতে, বছৰ পাছত বছৰ ধৰি শুকান নদীৰ গৰাখহনীয়াই বালিজান আৰু এক্স-আৰ্মী গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰি আহিছে । 

ইতিমধ্যে নদীখনৰ বুকুত জাহ গৈছে বহু লোকৰ ঘৰ-ভেটি, কৃষিভূমি, বাট-পথকে ধৰি আন আন বহু মূল্যৱান সা-সম্পত্তি ৷

ইফালে একাংশ ভূ-মাফিয়াই জোনাই বনবিভাগৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দিন-নিশাই নদীখনৰ বুকুত অবৈধ বালি খনন চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ 

সেয়ে, স্থানীয় ৰাইজে জোনাই বনবিভাগৰ লগতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অবৈধ বালি খননৰ সৈতে জৰিত চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে শুকান নদীৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:প্ৰশাসনৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই মাজুলীত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে আগবঢ়ালে ভোগ

For All Latest Updates

TAGGED:

জোনাই
বনবিভাগ
জোনাইত গৰাখহনীয়া
ETV BHARAT ASSAM
JONAI NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Golaghat News

বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু গোলাঘাটৰ যুৱক, অসহায় পিতৃ-মাতৃৰ কাতৰ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী-বিধায়কলৈ...

June 19, 2026 at 2:28 PM IST
TMPK

জোনাই মিচিং কৃষ্টি ভৱনত ১ জুলাইৰ পৰা টিএমপিকেৰ ১৭ সংখ‍্যক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন

June 19, 2026 at 2:28 PM IST
A BJP supporter walked from Tinsukia to Guwahati to meet the CM

শৰীৰত বিজেপি শীৰ্ষ নেতাৰ ছবি অংকন কৰি পদযাত্ৰা এজন বিজেপি সমৰ্থকৰ

June 19, 2026 at 1:04 PM IST
administration issued notice against the encroacher businessman in Kalgachia

যিকোনো মুহূৰ্তত কলগাছিয়াত চলিব বুলডজাৰ, সাজু প্ৰশাসন

June 18, 2026 at 5:19 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.