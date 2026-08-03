জাঁজীয়ে ছিগা মথাউৰি নিৰ্মাণত ব্যৰ্থ প্ৰশাসন, ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন বন্যাৰ্তৰ - ETV BHARAT ASSAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 3, 2026 at 7:57 PM IST
যোৰহাট : বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰে নোৱাৰি অৱশেষত চিগা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৰাইজ শৰণাপন্ন হ'ল নেদেখাজনৰ ওপৰত ৷
বান পৰিস্থিতি উন্নত হ'ল যদিও যোৰহাটত মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে নিৰন্তৰ চেষ্টা চলাইছিল। কিন্তু নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই । ইটোৰ পাছত সিটো সমস্যাই দেখা দিছে নিৰ্মাণস্থলীত ৷ সেয়ে উপায়ন্তৰ হৈ সোমবাৰে দুপৰীয়া গজলা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰে চিগা অংশত পূজা অৰ্চনা কৰি নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা ল'লে ।
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ হোৱা বানত টীয়কৰ বনাই ধনতোলাত মথাউৰিৰ চিগিছিল ৷ সেই চিগা মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছে যদিও নিৰ্মাণ সম্পন্ন কৰিব পৰা নাই যাৰ বাবে হাতত ধূপ-দীপ, শৰাই নৈবেদ্য আবঢ়াই নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা জনাই বন্যাৰ্তই ৷ জাঁজী নদীৰ কোবাল সোঁতে ছিগি লৈ গৈছিল বনাই ধনতোলা মথাউৰিটো । ফলত মুহূৰ্ততে প্ৰায় নিঃশেষ হৈ গৈছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটো ।
লগতে পঢ়ক: জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ‘সুৰ বাহিনী’ৰ আৰ্হিত জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে বানপীড়িতলৈ সহায়ৰ হাত
যোৰহাট : বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰে নোৱাৰি অৱশেষত চিগা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৰাইজ শৰণাপন্ন হ'ল নেদেখাজনৰ ওপৰত ৷
বান পৰিস্থিতি উন্নত হ'ল যদিও যোৰহাটত মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে নিৰন্তৰ চেষ্টা চলাইছিল। কিন্তু নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই । ইটোৰ পাছত সিটো সমস্যাই দেখা দিছে নিৰ্মাণস্থলীত ৷ সেয়ে উপায়ন্তৰ হৈ সোমবাৰে দুপৰীয়া গজলা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰে চিগা অংশত পূজা অৰ্চনা কৰি নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা ল'লে ।
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ হোৱা বানত টীয়কৰ বনাই ধনতোলাত মথাউৰিৰ চিগিছিল ৷ সেই চিগা মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছে যদিও নিৰ্মাণ সম্পন্ন কৰিব পৰা নাই যাৰ বাবে হাতত ধূপ-দীপ, শৰাই নৈবেদ্য আবঢ়াই নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা জনাই বন্যাৰ্তই ৷ জাঁজী নদীৰ কোবাল সোঁতে ছিগি লৈ গৈছিল বনাই ধনতোলা মথাউৰিটো । ফলত মুহূৰ্ততে প্ৰায় নিঃশেষ হৈ গৈছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটো ।
লগতে পঢ়ক: জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ‘সুৰ বাহিনী’ৰ আৰ্হিত জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে বানপীড়িতলৈ সহায়ৰ হাত