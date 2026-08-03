ETV Bharat / Videos

জাঁজীয়ে ছিগা মথাউৰি নিৰ্মাণত ব্যৰ্থ প্ৰশাসন, ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন বন্যাৰ্তৰ - ETV BHARAT ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন বন্যাৰ্তৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 7:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰে নোৱাৰি অৱশেষত চিগা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৰাইজ শৰণাপন্ন হ'ল নেদেখাজনৰ ওপৰত ৷ 

বান পৰিস্থিতি উন্নত হ'ল যদিও যোৰহাটত মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে নিৰন্তৰ চেষ্টা চলাইছিল। কিন্তু নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই । ইটোৰ পাছত সিটো সমস্যাই দেখা দিছে নিৰ্মাণস্থলীত ৷ সেয়ে উপায়ন্তৰ হৈ সোমবাৰে দুপৰীয়া গজলা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰে চিগা অংশত পূজা অৰ্চনা কৰি নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা ল'লে ।

উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ হোৱা বানত টীয়কৰ বনাই ধনতোলাত মথাউৰিৰ চিগিছিল ৷ সেই চিগা মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছে যদিও নিৰ্মাণ সম্পন্ন কৰিব পৰা নাই যাৰ বাবে হাতত ধূপ-দীপ, শৰাই নৈবেদ্য আবঢ়াই নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা জনাই বন্যাৰ্তই ৷ জাঁজী নদীৰ কোবাল সোঁতে ছিগি লৈ গৈছিল বনাই ধনতোলা মথাউৰিটো । ফলত মুহূৰ্ততে প্ৰায় নিঃশেষ হৈ গৈছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটো ।

লগতে পঢ়ক: জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ‘সুৰ বাহিনী’ৰ আৰ্হিত জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে বানপীড়িতলৈ সহায়ৰ হাত

যোৰহাট : বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰে নোৱাৰি অৱশেষত চিগা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৰাইজ শৰণাপন্ন হ'ল নেদেখাজনৰ ওপৰত ৷ 

বান পৰিস্থিতি উন্নত হ'ল যদিও যোৰহাটত মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে নিৰন্তৰ চেষ্টা চলাইছিল। কিন্তু নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই । ইটোৰ পাছত সিটো সমস্যাই দেখা দিছে নিৰ্মাণস্থলীত ৷ সেয়ে উপায়ন্তৰ হৈ সোমবাৰে দুপৰীয়া গজলা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰে চিগা অংশত পূজা অৰ্চনা কৰি নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা ল'লে ।

উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ হোৱা বানত টীয়কৰ বনাই ধনতোলাত মথাউৰিৰ চিগিছিল ৷ সেই চিগা মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছে যদিও নিৰ্মাণ সম্পন্ন কৰিব পৰা নাই যাৰ বাবে হাতত ধূপ-দীপ, শৰাই নৈবেদ্য আবঢ়াই নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা জনাই বন্যাৰ্তই ৷ জাঁজী নদীৰ কোবাল সোঁতে ছিগি লৈ গৈছিল বনাই ধনতোলা মথাউৰিটো । ফলত মুহূৰ্ততে প্ৰায় নিঃশেষ হৈ গৈছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটো ।

লগতে পঢ়ক: জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ‘সুৰ বাহিনী’ৰ আৰ্হিত জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে বানপীড়িতলৈ সহায়ৰ হাত

For All Latest Updates

TAGGED:

জাঁজী নদী
যোৰহাটত বান
গজলা সত্ৰ
ETV BHARAT ASSAM
TEOK FLOOD

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Gohpur Flood

সোলেঙী নৈয়ে গহপুৰত খহালে পকী দলং, যাতায়ত বিচ্ছিন্ন

August 3, 2026 at 7:06 PM IST
Minister Ranoj Pegu visits flood-affected areas of Dhemaji

ধেমাজিৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ

August 3, 2026 at 6:31 PM IST
WILD ELEPHANT TERROR

কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ, কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা এটা পৰিয়ালৰ

August 3, 2026 at 5:21 PM IST
Assam Police Anti drugs operation

ঘৰৰ চোতালত পুতি থৈছিল নিচাজাতীয় সামগ্ৰী, আটক গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক

August 3, 2026 at 2:35 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.